شركة إسرائيلية تعلن عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي

أعلنت شركة نيوميد إنرجي التي يملكها الملياردير الإسرائيلي إسحق تشوفا، والشريكة في حقل أفروديت البحري القبرصي اليوم الخميس، أن الحقل وقع اتفاقاً لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). وأضافت الشركة أن مذكرة شروط ملزمة وُقِّعَت لبيع جميع كميات الغاز الطبيعي القابلة للاستخراج من مكمن أفروديت إلى "إيجاس". وأضافت أن مدة الاتفاق يمكن تمديدها لخمس سنوات إضافية. وتمتلك "نيوميد" 30% في الحقل القبرصي إلى جانب شركة شل للطاقة البريطانية الهولندية وشيفرون الأميركية.

وسينظم الاتفاق النهائي بيع كامل كمية الغاز الطبيعي من المكمن، البالغة 100 مليار متر مكعب، للشركة المصرية الوطنية للغاز. واتفق الشركاء في حقل أفروديت مع الحكومة المصرية وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، على المضي قدماً في مشروع تطوير نظام نقل الغاز إلى شركة إيجاس.

وتتضمن خطة تطوير الحقل وضع منصة عائمة، مماثلة لتلك التي تشغلها شركة إنرجي في خزان كاريش الإسرائيلي، حيث سيُمَدّ خط أنابيب بحري يربطه بشبكة نقل الغاز المصرية. وتُقدر تكاليف البناء بحوالى 4 مليارات دولار، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذا الاستثمار الضخم بحلول نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، حيث تدعو خطط الشركات المالكة لأفروديت إلى بدء العمليات في عام 2031.

وأعلنت شركة نيوميد إنرجي أمس أن الحكومة المصرية قد صادقت على التزامها الكامل بالمشروع. وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد إنرجي: "إن الموافقة على مذكرة التفاهم خطوة حاسمة نحو الموافقة على قرار الاستثمار النهائي وبدء الإنتاج من حقل أفروديت. وتثبت هذه الاتفاقية أن الغاز الطبيعي عنصرٌ هام في التعاون الإقليمي، وله القدرة على تعزيز مكانة إسرائيل".

وتملك مجموعة ديليك نحو 54% من أسهم "نيوميد إنرجي"، بينما تتوزع نسبة 46% من الأسهم على مستثمرين ومؤسسات مالية في بورصة تل أبيب. وسبق أن أبرمت إسرائيل العام الماضي صفقة لتوريد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة تبلغ 35 مليار دولار.

وقالت شركة نيوميد، أحد الشركاء في الحقل الإسرائيلي إنه سيتم بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أمس الخميس أنها أصدرت تعليمات لشركة إنرجيان بالبدء في استئناف العمليات في منصة كاريش للغاز الطبيعي بعد إغلاق المنصة منذ 28 فبراير/شباط، عندما بدأت الحرب على إيران.