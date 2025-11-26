- أعلنت شركة "إتش بي" عن خطة لإعادة هيكلة شاملة تتضمن تسريح 10% من قوتها العاملة عالميًا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والابتكار ورضا العملاء، مما يعكس اتجاهًا أوسع في قطاع التكنولوجيا نحو تقليل التكاليف التشغيلية. - تتبع شركات كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل نفس النهج، حيث أعلنت عن خطط لتقليص القوى العاملة وإعادة تخصيص الموارد نحو مبادرات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الأداء المالي وزيادة الأرباح. - يُظهر استطلاع لشركة كيه.بي.إم.جي أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيزداد بنسبة 14%، حيث يواجه المديرون التنفيذيون ضغوطًا لإثبات فعالية الذكاء الاصطناعي في توفير المال وتعزيز الأرباح.

أعلنت شركة "إتش بي" الأميركية لتصنيع أجهزة الكمبيوتر والطابعات خطة إعادة هيكلة شاملة ستؤدي إلى تسريح 10% من قوتها العاملة على مستوى العالم مع تحول الشركة نحو الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة. وبحسب أحدث تقرير للأرباح أمس الثلاثاء، تتوقع الشركة تقليص عدد موظفيها في العالم بما يراوح بين 4000 و6000 موظف للتركيز على تبني الذكاء الاصطناعي لزيادة الابتكار ورضا العملاء.

وتعكس خطوة "إتش بي" اتجاها أوسع نطاقا في قطاع التكنولوجيا، حيث تستثمر الشركات بكثافة في تطوير الذكاء الاصطناعي مع استخدام التكنولوجيا لتقليل التكاليف التشغيلية. وأعلنت شركات تكنولوجيا كبرى، بما فيها غوغل ومايكروسوفت وأمازون، خفض القوى العاملة خلال العامين الماضيين، مع تحدث كثر عن الحاجة إلى إعادة تخصيص الموارد، بما فيها الوظائف، نحو مبادرات الذكاء الاصطناعي.

وقالت أمازون، الشهر الماضي، إنها ستشطب ما يصل إلى 14 ألف وظيفة من القوة العاملة في الشركة، وسط توقعات أن ما يصل إلى 30 ألف وظيفة في أمازون قد يتم شطبها. و أكدت شركة مايكروسوفت Microsoft في يوليو/تموز الماضي أنها ستقوم بتسريح ما يصل إلى تسعة آلاف عامل. و في عام 2024، أعلنت غوغل Google عن خطة لخفض ما يصل إلى 30 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة خاصة من قسم مبيعات الإعلانات لديها بعد نشر أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل Performance Max، التي تُؤتمت إنشاء الإعلانات وإدارتها، وفق موقع جاست ثينك المتخصص. وتخطط الشركة لتركيز مواردها على الذكاء الاصطناعي.

ويُظهر استطلاع أجرته شركة كيه.بي.إم.جي للمديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة والذي نشرت نتائجه في سبتمبر/أيلول، أن الاستثمار المتوقع في الذكاء الاصطناعي سيقفز بنسبة 14% منذ الربع الأول إلى 130 مليون دولار في المتوسط خلال العام المقبل. ويقول 78% من المديرين التنفيذيين إنهم يتعرضون لضغوط شديدة من مجالس الإدارات والمستثمرين لإثبات أن الذكاء الاصطناعي يوفر المال ويعزز الأرباح.

ويقول المحللون، وفقا لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، إن أتمتة الذكاء الاصطناعي تؤثر بشكل خاص على الأدوار في مجال خدمة دعم العملاء وإدارة المحتوى وإدخال البيانات وبعض مهمات البرمجة الحاسوبية. وأفادت الشركة بأن خطتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحقيق حوالى مليار دولار من الوفورات السنوية بحلول نهاية السنة المالية 2028.

وتعمل الشركة على تحويل نموذج أعمالها في ظل أنماط الطلب المتغيرة في أسواق أجهزة الكمبيوتر والطباعة. وقال الرئيس التنفيذي لـ"إتش بي" إنريكي لوريس لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الشركة تخطط لرفع أسعار أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها والعمل مع موردين جدد للمساعدة في تعويض التكاليف المرتفعة للحوسبة الذكية.

(فرانس برس، العربي الجديد)