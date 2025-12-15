شركة "آي روبوت" المصنعة للمكنسة الشهيرة "رومبا" تعلن إفلاسها

- أعلنت شركة "آي روبوت"، المعروفة بمكنسة "رومبا"، إفلاسها تحت ضغط المنافسة من الشركات الصينية الأرخص، وستستحوذ عليها شركة "باسيا روبوتيكس" الصينية، بعد فشل صفقة استحواذ أمازون بسبب مخاوف تنظيمية. - تأسست "آي روبوت" عام 1990 وساهمت في إدخال الروبوتات إلى المنازل، لكنها واجهت منافسة شديدة من شركات صينية، مما أدى إلى تقليص عدد الموظفين وتغييرات إدارية. - رغم حصولها على تعويض من أمازون، استخدمت "آي روبوت" المبلغ لسداد ديونها، حيث استحوذت "بايسيا" على ديونها المتبقية، مما يعزز وضعها المالي.

أعلنت شركة "آي روبوت" (iRobot)، مُصنّعة المكنسة الذكية الشهيرة للتنظيف "رومبا" (Roomba)، إفلاسها، وستستحوذ عليها شركة صينية مُورّدة لها، بعدما تراجعت الشركة، التي اشتهرت بمنتجاتها من المكانس الكهربائية الروبوتية، تحت وطأة المنافسة من منافسين أرخص سعرا.

وأعلنت المجموعة المُدرجة في البورصة الأميركية، أمس الأحد، أنها قدّمت طلبا لإعلان إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر في ولاية ديلاوير، وذلك في إطار اتفاقية إعادة هيكلة مع شركة "باسيا روبوتيكس" (Picea Robotics)، ومقرها شنتشن، وهي المُقرض والمُورّد الرئيسي لها، والتي ستستحوذ على جميع أسهم "آي روبوت".

واشتهرت مكنسة "رومبا" في المنطقة العربية، وبيعت منها مئات آلاف القطع إذ تعرف رواجا كبيرا، مما سيطرح الكثير من الأسئلة على خدمات ما بعد البيع.

وجاءت صفقة استحواذ الشركة الصينية بعد نحو عامين من فشل صفقة استحواذ مُقترحة من أمازون بقيمة 1.5 مليار دولار، بسبب مخاوف تتعلق بالمنافسة من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

وتم تداول أسهم "آي روبوت" يوم الجمعة الماضي بسعر 4 دولارات تقريبا للسهم، وهو أقل بكثير من السعر الذي عرضته أمازون وهو 52 دولارا للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "آي روبوت" غاري كوهين: "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة في ضمان مستقبل آي روبوت على المدى الطويل"، ستعزز هذه الصفقة وضعنا المالي، وستساعد في ضمان استمرارية خدماتنا لعملائنا وشركائنا".

منافسة شرسة

تأسست شركة "آي روبوت" عام 1990 على يد مهندسين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وساهمت في إدخال الروبوتات إلى المنازل، حيث باعت أكثر من 40 مليون جهاز، بما في ذلك مكنسة "رومبا" الكهربائية الشهيرة، وفقا لبيانات الشركة.

وواجهت الشركة في السنوات الأخيرة، منافسة من شركات صينية منافسة أرخص سعرًا، مثل "بايسيا" (Picea)، مما ضغط على المبيعات وأجبر "آي روبوت" على تقليص عدد موظفيها، كما شهدت الشركة تغييرات إدارية في أوائل عام 2024، حيث غادر أحد مؤسسيها منصب الرئيس التنفيذي.

واقترحت أمازون شراء الشركة عام 2023، نظرا لما رأته من تكامل بين منتجاتها من مكبرات الصوت الذكية التي تعمل بتقنية "أليكسا" (Alexa) وأجراس الأبواب "رينغ" (Ring)، إلا أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي عارضت الصفقة، معربة عن مخاوفها من أنها ستؤدي إلى انخفاض ظهور علامات المكانس الكهربائية المنافسة على موقع أمازون الإلكتروني.

ديون وقروض

ورغم حصول "آي روبوت" على 94 مليون دولار تعويضاً عن إنهاء الصفقة مع أمازون، فقد استُخدم جزء كبير من هذا المبلغ لدفع أتعاب استشارية وسداد جزء من قرض مؤقت بقيمة 200 مليون دولار من مجموعة "كارلايل" للاستثمار المباشر.

واستحوذت شركة "بايسيا" التابعة لها في هونغ كونغ على المبلغ المتبقي من ديون "كارلايل"، والبالغ 191 مليون دولار، الشهر الماضي. وكانت "آي روبوت" حينها مدينة لـ "بايسيا" بمبلغ 161.5 مليون دولار مقابل خدمات التصنيع، منها ما يقارب 91 مليون دولار متأخرة السداد.