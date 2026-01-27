شركات ناشئة تغادر إسرائيل... تسجيل 50% في الولايات المتحدة

- في عام 2025، انخفض تسجيل الشركات الناشئة في إسرائيل بشكل ملحوظ، حيث فضّل نصف رواد الأعمال تسجيل شركاتهم في الولايات المتحدة، مما يعكس تراجع الثقة في البيئة الاقتصادية الإسرائيلية بعد الانقلاب في 2023 والحرب على غزة. - انخفاض التسجيل المحلي للشركات الناشئة في إسرائيل يعكس انعدام الثقة في المستقبل الاقتصادي، مع زيادة عمليات التخارج وبيع الشركات الإسرائيلية لشركات أجنبية، مما يؤدي إلى خسارة إيرادات كبيرة للدولة. - شهد عام 2025 عمليات استحواذ وبيع ضخمة بقيمة 90 مليار دولار، مما يبرز التهديد طويل الأمد لخسارة الإيرادات، مع نقاشات حول فرض ضرائب إضافية لتعويض الخسائر وضمان استمرار التكنولوجيا كمحرك للنمو الاقتصادي.

كان 2025 عام الخروج من إسرائيل، فقد سجل فيه نصف الشركات الناشئة الجديدة فقط في إسرائيل، بينما فضّل نصف رواد الأعمال تسجيل شركاتهم في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات حصلت عليها صحيفة كالكاليست. وتظهر الأرقام أنه بين عامي 2018 و2022، سُجّل ما بين 75% و80% من الشركات الناشئة الجديدة في إسرائيل، بينما لم تتجاوز النسبة 20% في الولايات المتحدة، انخفض معدل تسجيل الشركات الناشئة في إسرائيل انخفاضاً حاداً منذ اندلاع الانقلاب في أوائل عام 2023 وخلال الحرب على غزة التي تلته.

بحسب بيانات من مكتب ميتار للمحاماة وشركة إس كيوب للتقييم التابعة لمعهد الأعمال الإسرائيلي، انخفض معدل تأسيس الشركات الناشئة في إسرائيل عام 2023 إلى 65% مقارنة بـ74% عام 2022. وشهد عام 2024 أدنى مستوى له، حيث تم تأسيس 50% من الشركات الناشئة خارج إسرائيل، وارتفعت النسبة في عام 2025 إلى 52%. وقد جمعت هذه البيانات التي تمثل عينة تمثيلية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي.

تُثير البيانات المتعلقة بانخفاض عدد الشركات الناشئة المسجلة في إسرائيل، وفق "كالكاليست"، قلقاً بالغاً لسببين رئيسيين. أولهما أن التسجيل في إسرائيل يُوفر ميزة ضريبية واضحة مقارنةً بالتسجيل في الولايات المتحدة في جميع مراحل نمو الشركة، لذا فإن التنازل عن هذه الميزة يُشير إلى انعدام الثقة في إسرائيل ومستقبلها. أما السبب الثاني، فهو تحديداً العدد الكبير من عمليات التخارج، أي بيع الشركات الإسرائيلية لشركات أجنبية أو صناديق استثمارية في الآونة الأخيرة. تتجلى الأهمية الرئيسية للتسجيل في حالة الخروج، ففي حالة بيع شركة ناشئة غير مسجلة في إسرائيل، تخسر إسرائيل دخلاً كبيراً، كما هو الحال في جميع الصفقات الضخمة تقريباً في العام الماضي - من وايز وسيبرآرك وأراميس.

بحسب "كالكاليست"، يُجسّد عام 2025، الذي شهد عمليات استحواذ وبيع ضخمة وغير مسبوقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 90 مليار دولار، التهديد طويل الأمد الذي يواجه إسرائيل: خسارة الإيرادات في المستقبل. فعلى الرغم من أن بيع شركة وايز لشركة غوغل مقابل 32 مليار دولار من المتوقع أن يُضخّ مبلغًا ضخمًا في خزائن إسرائيل، تُقدّره وزارة المالية حاليًا بنحو 10 مليارات شيكل، إلا أنه كان من الممكن أن يُدرّ عائدات أكبر بكثير لو جرى تسجيل وايز في إسرائيل. وستأتي الضرائب المتوقعة بالكامل من الضرائب الشخصية للمؤسسين الأربعة - آصاف رابابورت، وروي ريزنيك، وعامي لوتبك، وينون كوستيكا - بالإضافة إلى ضرائب نحو نصف موظفي الشركة المقيمين في إسرائيل.

ويجرى حالياً نقاش حول إمكانية فرض ضريبة إضافية على الملكية الفكرية لشركة وايز، باعتبارها شركة يجرى تطويرها في الغالب داخل إسرائيل، ولكن لا يوجد ما يضمن نجاح مصلحة الضرائب في هذا المسعى. إذا سُجّل تطبيق وايز في إسرائيل، فستحصل إسرائيل على عشرات المليارات من الشواكل الإضافية، وهو أمر مهم لأن حتى مبلغ 10 مليارات شيكل الذي ستتلقاه على وشك أن يمثل نصفاً بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

يُتوقع أن يكون مصير شركة أراميس، التي بيعت مقابل 7.75 مليارات دولار لشركة سيرفيس ناو الأميركية العملاقة، مشابهاً لمصير وايز، ولكن على نطاق أضيق. ستأتي عائدات إسرائيل في الغالب من الضرائب المفروضة على مؤسسيها، يفغيني ديبروف ونادر ييزريل. أما شركة سايبر آرك، التي بيعت لشركة بالو ألتو مقابل 25 مليار دولار، فهي مسجلة أيضاً في الولايات المتحدة، حيث يقع مقر إدارتها، إلا أن جزءاً من ملكيتها الفكرية مسجل في إسرائيل، مما قد يثير نقاشاً مع مصلحة الضرائب. على أي حال، من المتوقع أن تكون عائدات إسرائيل في هذه الصفقة منخفضة نسبياً، وستأتي بشكل رئيسي من بيع أسهم الموظفين الإسرائيليين. على عكس وايز، حيث لا يزال المؤسسان يمتلكان حصصاً كبيرة، فإن جميع أسهم سايبر آرك مملوكة لكيانات مؤسسية أميركية.

يقول دودي فروختمان، الشريك في قسم التكنولوجيا المتقدمة بمعهد ميتار، والذي قاد البحث: "كان عام 2025 بالفعل عام انتعاش قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي في جميع المؤشرات تقريبًا، لكن ظهرت أيضًا بوادر مقلقة: زيادة حادة في عدد الشركات الناشئة المسجلة خارج إسرائيل. هذا تحدٍ استراتيجي يتطلب من الدولة معالجته، لضمان استمرار التكنولوجيا المتقدمة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في السنوات القادمة."