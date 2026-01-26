شركات مينيسوتا تتحرك بحثاً عن حلول لتحدّيات الاحتجاجات

مينيسوتا

26 يناير 2026   |  آخر تحديث: 14:57 (توقيت القدس)
ملصقٍ يدعو إلى إضراب للمتاجر في مينيسوتا. 23 يناير 2026(روبرتو شميدت/فرانس برس)
ملصق يدعو إلى إضراب للمتاجر في مينيسوتا، 23 يناير 2026 (روبرتو شميدت/فرانس برس)
- دعا أكثر من 60 مديراً تنفيذياً في مينيسوتا إلى خفض التوتر والتعاون بين القادة المحليين والفيدراليين لحل التحديات الأخيرة التي تسببت في اضطراب واسع وخسائر مأساوية، مع التركيز على استئناف العمل وبناء مستقبل مزدهر.
- تأثرت مينيسوتا ومدينتي مينيابوليس وسانت بول بتداعيات اقتصادية مدمّرة، حيث شهدت بعض الأنشطة هبوطاً في المبيعات بنسبة 80%، واستهدفت الشركات التي لم تتخذ موقفاً ضد إنفاذ القانون الفيدرالي.
- أثارت عمليات إنفاذ الهجرة الفيدرالية غضباً واسعاً بعد مقتل رينيه غود وأليكس بريتي، مما دفع مجتمع الأعمال إلى الدعوة للتهدئة لتجنب تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

وجّه أكثر من 60 مديراً تنفيذياً في ولاية مينيسوتا رسالة مفتوحة نُشرت أمس الأحد، على موقع غرفة تجارة مينيسوتا، دعوا فيها إلى "خفضٍ فوري للتوتر" وإلى تعاون "محلي وفيدرالي للوصول إلى حلول حقيقية"، مؤكدين أن التحديات الأخيرة تسببت في "اضطراب واسع وخسائر مأساوية"، وأن ممثلين عن مجتمع الأعمال كانوا على تواصل مع الحاكم والبيت الأبيض ونواب الرئيس ورؤساء البلديات من وراء الكواليس لدفع حلول عملية.
وجاء في رسالة المديرين التنفيذيين "في هذه اللحظة العصيبة التي يمر بها مجتمعنا، ندعو إلى السلام والتعاون الفعّال بين القادة المحليين وقادة الولاية والقادة الفيدراليين للتوصل إلى حل سريع ودائم يمكّن العائلات والشركات وموظفينا والمجتمعات في جميع أنحاء مينيسوتا من استئناف العمل لبناء مستقبل مشرق ومزدهر".
وقالت تقارير إعلامية إن ولاية مينيسوتا ومدينتي مينيابوليس وسانت بول استندت في دعوى قضائية هذا الشهر إلى "تداعيات اقتصادية مدمّرة"، بينها إفادات عن هبوط مبيعات لدى بعض الأنشطة وصل إلى 80%، بالتزامن مع تقليص ساعات العمل أو الإغلاق المؤقت في أحياء تراجعت فيها حركة الزبائن وتوفّر العاملين. 


ونقلت وكالة أسوشييتد برس، أمس الأحد، أنه خلال الأسبوعين الماضيين، استهدف المتظاهرون بعض الشركات التي يرونها متقاعسة عن اتخاذ موقف حازم ضد أنشطة إنفاذ القانون الفيدرالي، بما في ذلك سلسلة متاجر "تارغت" في مينيابوليس. وفي وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني، اعتذر فندق في مينيسوتا رفض السماح لعناصر الهجرة الفيدرالية بالإقامة فيه، مُعللاً رفضه بأنه يُخالف سياساته الخاصة. قبل أن تفيد إذاعة مينيسوتا العامة "إم بي آر" في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، بأن مجموعة فنادق هيلتون قالت إنها ستسقط فندقاً في مينيسوتا من أنظمتها، بعد رسالة أثارت جدلاً حول إلغاء غرف لعناصر مرتبطين بعمليات الهجرة.
وأشار تقرير "الكتاب البيج" الصادر في 14 يناير/كانون الثاني الجاري عن "الاحتياط الفيدرالي" في مينيابوليس إلى أن الشركات المملوكة لمهاجرين، خصوصاً في خدمات الطعام، سجلت "مبيعات أقل بكثير، لأن حركة الزبائن انخفضت خشية إنفاذ الهجرة".
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة رويترز في اليوم ذاته أن "قرابة واحد من كل خمسة من الجهات التي تواصل معها المسح أفاد بانخفاض أعداد العاملين، وأن بعض الموظفين غادروا وظائفهم بعد ترحيل زميل".


وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية قد أعلنت في الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني إطلاق ما وصفته بأنه أكبر عملية إنفاذ هجرة، مع توقّع نشر نحو 2000 عنصر فيدرالي في منطقة مينيابوليس، ثم تتابعت وقائع أثارت غضباً واسعاً، أبرزها مقتل المواطنة الأميركية رينيه غود في 7 يناير/كانون الثاني 2026، ثم مقتل الممرض أليكس بريتي أول من أمس السبت، خلال واقعة مع عناصر من حرس الحدود، وهي الحادثة التي أعادت إشعال الشارع، ودَفعت مجتمع الأعمال إلى رفع صوته برسالة التهدئة، قبل أن تتعمق الفاتورة الاقتصادية أكثر.

