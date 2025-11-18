شركات طيران يابانية وكورية تسعى لاستئناف الرحلات إلى روسيا

- شركات الطيران اليابانية والكورية الجنوبية تسعى لاستئناف الرحلات إلى روسيا لتقليل التكاليف الناتجة عن الالتفاف على المجال الجوي الروسي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر وزيادة مدة الرحلات. - رغم العقوبات الغربية، يزداد اهتمام السياح الروس بالسفر إلى اليابان وكوريا الجنوبية، حيث زار 130 ألف روسي اليابان في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وزادت السياحة الروسية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 21% في النصف الأول من العام. - الخطوط الجوية الكورية مستعدة لاستئناف الرحلات المباشرة مع روسيا فور الحصول على الموافقات اللازمة، وسط توقعات بزيادة عدد السياح الروس إلى كوريا الجنوبية في السنوات المقبلة.

ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن شركات طيران يابانية وكورية جنوبية تبدي اهتماماً متزايداً باستئناف الرحلات إلى روسيا وعبور طائراتها في أجوائها للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها في أثناء تنفيذ الرحلات إلى أوروبا نتيجة لقطع مسافات إضافية للالتفاف على المجال الجوي الروسي والتحليق فوق جمهوريات آسيا الوسطى أو غرينلاندا.

وقال السفير الروسي لدى طوكيو، نيقولاي نوزدريف، في حديث لـ"إزفيستيا": "هناك إقبال على استئناف الرحلات، بما في ذلك من قبل شركات الطيران المحلية التي تتكبد خسائر من جراء السياسات المعادية لروسيا المنتهجة من قبل الحكومة". وأضاف أن "شركتا الطيران اليابانيتين الرئيسيتين، الخطوط الجوية اليابانية وأول نيبون، تضطران إلى وضع مسارات رحلاتهما إلى أوروبا مع الالتفاف على المجال الجوي لبلادنا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار التذاكر وإطالة مدة الرحلات والإهلاك المتزايد للمعدات".

وعلى الرغم من انعدام حركة الطيران المباشر بين روسيا واليابان، في ظل انضمام طوكيو إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن السياح الروس يبدون اهتماماً متزايداً بالسفر إلى اليابان على متن طائرات تابعة لشركات الطيران الصينية مع محطة ترانزيت في بكين أو شنغهاي. وزار نحو 130 ألف مواطن روسي اليابان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة قدرها أكثر من الضعف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد ناطق باسم الخطوط الجوية الكورية لـ"إزفيستيا" الجاهزية لبدء العمل على استئناف حركة الطيران المباشر مع روسيا بمجرد الحصول على موافقات من الجهات المعنية كافة، علماً بأن شركة الخطوط الجوية الكورية والناقل القومي الروسي أيروفلوت كانا ينفذان سابقاً رحلات مباشرة بين مدينتي موسكو وسانت بطرسبورغ الروسيتين وسيول وبوسان وغيرهما من المدن الكورية الجنوبية، لكن كوريا الجنوبية انضمت هي الأخرى إلى العقوبات الغربية بحق روسيا.

ومع ذلك، تسجل حركة السياحة الروسية إلى كوريا الجنوبية هي الأخرى زيادة تدريجية بلغت نسبتها 21% في النصف الأول من العام الحالي، وسط توقعات شركات السياحة الروسية بأن تستقبل كوريا الجنوبية نحو 250 ألف مواطن روسي في عام 2025.