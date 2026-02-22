شركات طيران توقف رحلاتها إلى ولاية مكسيكية بعد مقتل "إل منتشو"

- شهدت ولاية خاليسكو اضطرابات أمنية بعد استهداف زعيم كارتل خاليسكو، مما أدى إلى اشتباكات في مدن مثل بويرتو فالارتا، ودفع شركات الطيران الأميركية والكندية إلى إلغاء أو تعليق رحلاتها كإجراء احترازي. - في مطار بويرتو فالارتا، اندلعت فوضى بسبب هجوم مسلح، مما أدى إلى إلغاء أو إعادة جدولة رحلات شركات مثل "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، مع متابعة التطورات الأمنية. - أصدرت كندا والولايات المتحدة تحذيرات أمنية لمواطنيها، وتم تعليق خدمات النقل في بويرتو فالارتا، مما يعكس تأثير الأحداث الأمنية على الطيران والسياحة.

شهدت حركة الطيران إلى ولاية خاليسكو المكسيكية اضطرابا واسعا عقب العملية الأمنية التي استهدفت زعيم عصابة كارتل خاليسكو للجيل الجديد "إل منتشو"، وما أعقبها من موجة عنف واشتباكات وإغلاق طرق في عدة مدن، أبرزها بويرتو فالارتا. وتصاعدت المخاوف بشأن سلامة المسافرين وأطقم الطيران مع تقارير عن حواجز وحرائق مركبات قرب محيط المدينة، ما دفع شركات طيران أميركية وكندية إلى إلغاء رحلاتها أو تعليقها مؤقتا كإجراء احترازي.

ونقل حساب "OSINTdefender"، المختص في النزاعات على منصة إكس، صورا لاندلاع فوضى عارمة في مطار بويرتو فالارتا الدولي، حيث اضطر المسافرون إلى الفرار إلى مدرج المطار هرباً من هجوم شنّه عناصر من كارتل خاليسكو مدججون بالسلاح.

Passengers seen fleeing onto the tarmac at Puerto Vallarta International Airport in the Mexican state of Jalisco, following attacks by heavily-armed members of the CJNG Cartel. pic.twitter.com/FZGAe5L0eM — OSINTdefender (@sentdefender) February 22, 2026

من جهتها، أكدت شركة الطيران الأميركية "يونايتد إيرلاينز" إلغاء رحلاتها المجدولة إلى بويرتو فالارتا في الأيام التي أعقبت العملية، في خطوة وصفتها بأنها احترازية لحماية الركاب والموظفين. وأوضحت الشركة أنها تتيح للمسافرين تعديل حجوزاتهم دون رسوم إضافية خلال فترة الاضطراب.

كما اتخذت شركة الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز"، إجراءات مماثلة شملت إلغاء بعض الرحلات أو إعادة جدولتها إلى الوجهة نفسها، مع تطبيق سياسات مرونة مؤقتة تسمح بتغيير مواعيد السفر. وتأتي هذه الإجراءات ضمن بروتوكولات الشركات عند وقوع أحداث أمنية تؤثر في سلامة العمليات الجوية.

بدورها، فعّلت شرطة الطيران الأميركية "ساوث ويست إيرلاينز" تنبيها خاصا باضطرابات خاليسكو، متوقعة احتمال حدوث تأخيرات أو إلغاءات للرحلات من وإلى بويرتو فالارتا خلال الفترة التي شهدت توترا أمنيا، مع منح المسافرين خيار تغيير الحجز أو طلب استرداد.

وانضمت شركة الطيران الأميركية "ألاسكا إيرلاينز" إلى قائمة الشركات التي ألغت رحلاتها مؤقتا إلى المدينة الساحلية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استقرار الأوضاع الميدانية.

أما في كندا، فقد أبلغت شركتا الطيران "ويست جات" و"بورتر إيرلاينز" عن إلغاءات أو تعليق مؤقت لبعض الرحلات المتجهة إلى بويرتو فالارتا، مع التأكيد على متابعة التطورات بالتنسيق مع السلطات المحلية وشركاء المطارات.

وأعلنت الخطوط الجوية الكندية "إير كندا" تعليق عملياتها مؤقتا إلى بويرتو فالارتا، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات الأمنية عن كثب وتوفر خيارات إعادة الحجز أو الاسترداد للمسافرين المتأثرين. وجاء القرار بعد تقييم للمخاطر التشغيلية في ظل الأوضاع غير المستقرة في الولاية.

وتعكس هذه القرارات حجم التأثير المباشر للأحداث الأمنية على قطاع الطيران والسياحة في المكسيك، خصوصًا في وجهة تعد من أهم المقاصد السياحية في البلاد. وحتى استقرار الوضع في خاليسكو، تبقى حركة الرحلات خاضعة لتقييمات يومية من قبل شركات الطيران والجهات المختصة، مع استمرار تطبيق سياسات مرنة لحماية المسافرين وتقليل الخسائر التشغيلية.

وحذّرت وزيرة الخارجية الكندية مواطنيها من السفر إلى المكسيك، بينما أصدرت الحكومة الكندية عبر موقع "نصائح وإرشادات السفر" الرسمي تحذيرا أمنيا عاجلا بشأن الوضع في ولاية خاليسكو، مشيرة إلى أن أمر "الاحتماء في المكان سارٍ في بويرتو فالارتا، وأن خدمات سيارات الأجرة وتطبيقات النقل معلّقة حتى إشعار آخر". ونبهت الكنديين إلى ضرورة التحقق من شركة الطيران قبل التوجه إلى المطار لاحتمال تغير الجداول أو حدوث تأخيرات. وبالمثل، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في مكسيكو سيتي تنبيهًا أمنيًا، دعت فيه الأميركيين إلى "الاحتماء في المكان" داخل المناطق المتأثرة بموجة العنف.