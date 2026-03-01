أعلنت شركات طيران إقليمية ودولية استمرار تعليق رحلاتها من وإلى مطارات المنطقة، مع استمرار العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران وردة الفعل الإيرانية التي طاولت عدداً من دول المنطقة. وأظهرت خرائط خدمة تتبّع الرحلات الجوية (فلايت رادار 24) أن المجال الجوي فوق إيران والعراق والكويت وإسرائيل والبحرين كان شبه خال. وأوصت هيئة تنظيم الطيران في الاتحاد الأوروبي شركات الطيران التابعة لها بالابتعاد عن المجال الجوي المتأثر بالتدخل العسكري.

وأغلقت مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، منها مطار دبي الدولي، أكثر مطارات العالم ازدحاماً، أمس السبت، بعد أن تسبّبت الضربات الإيرانية الانتقامية في إحداث واحدة من أشد الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطيران العالمي منذ سنوات.

وفيما يلي أحدث تطورات حركة الطيران:

* خطوط إيجة الجوية: علّقت خطوط إيجة الجوية، أكبر شركة طيران يونانية، رحلاتها من تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان وأربيل في العراق وإليها حتى الثاني من مارس/آذار.

* طيران استانا

ألغت مجموعة طيران استانا جميع رحلاتها إلى الشرق الأوسط حتى الثالث من مارس/آذار.

* طيران أوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية رحلاتها إلى تل أبيب يومي الأحد والاثنين، وتراقب الوضع لتقييم العمليات اعتباراً من يوم الثلاثاء.

* مجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم

ألغت إير فرانس رحلات تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان أمس السبت. وأعلنت شركة كيه.إل.إم تقديم موعد تعليق رحلاتها بين أمستردام وتل أبيب، وألغت الرحلة المقررة ليوم السبت. كانت الشركة، وهي الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس-كيه.إل.إم، قد أعلنت يوم الأربعاء، عزمها وقف الرحلات الجوية اعتباراً من الأحد أول مارس/ آذار، لكنها قررت الآن تقديم موعد التعليق. وكانت رحلة واحدة فقط مقررة إلى تل أبيب السبت.

* إير إنديا

ألغت الخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) الرحلات المقررة ليوم الأحد، من دلهي ومومباي وأمريتسار إلى لندن ونيويورك وشيكاغو وتورنتو وفرانكفورت وباريس. كما أعلنت الخطوك الجوية الهندية إلغاء رحلات إضافية إلى لندن وبرمنجهام وأمستردام وزيورخ وميلانو وفيينا وكوبنهاغن وفرانكفورت اليوم الأحد.

* الخطوط الجوية الأذربيجانية

علّقت الشركة رحلاتها من وإلى دبي والدوحة وجدة وتل أبيب.

* الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)

أعلنت بريتيش إيروايز إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب والبحرين حتى الثالث من مارس/ آذار ورحلتها إلى عمّان السبت.

* كاثاي باسيفيك

علقت مجموعة كاثاي باسيفيك في هونغ كونغ، الشركة الأم لشركة كاثاي باسيفيك للطيران، عملياتها في المنطقة، مما أثر برحلات الركاب من وإلى دبي والرياض، بالإضافة إلى خدمة الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي. ويُعد هذا المطار ثاني أكبر مطار في دبي، بعد مطار دبي الدولي، وهو المطار الرئيسي الذي يستقبل معظم حركة المسافرين.

* طيران الإمارات

قالت طيران الإمارات في منشور على إكس إنها أوقفت مؤقتاً رحلاتها من دبي وإليها.

* الاتحاد للطيران

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تعليق الرحلات الجوية المقرر إقلاعها من أبوظبي حتى الساعة الثانية ظهر الأحد بالتوقيت المحلي. واليوم، أعلنت الاتحاد للطيران في منشور على منصة إكس، تعليق رحلاتها من أبوظبي وإليها حتى الساعة 02:00 بتوقيت الإمارات يوم 2 مارس/آذار.

* فلاي دبي

قالت شركة فلاي دبي إن الرحلات الجوية تأثرت بإغلاق المجال الجوي العراقي والإيراني والإسرائيلي.

* إيبيريا إكسبريس

ألغت شركة الطيران الإسبانية التابعة لآي.إيه.جي رحلة إلى تل أبيب كانت مقررة السبت، الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

* إنديجو

قالت شركة الطيران الهندية إنها ألغت رحلات الشرق الأوسط السبت.

* إيتا إيروايز

علقت إيتا إيروايز رحلات تل أبيب، ولن تستخدم المجال الجوي لإسرائيل ولبنان والأردن والعراق وإيران حتى السابع من مارس/ آذار. وجرى تعليق رحلات دبي حتى أول مارس/ آذار.

* الخطوط الجوية اليابانية

ذكرت صحيفة نيكي أن الخطوط الجوية اليابانية ألغت رحلة أمس السبت، من طوكيو إلى الدوحة وكذلك رحلة العودة في أول مارس/ آذار.

* خطوط لوت الجوية البولندية

أعادت خطوط لوت الجوية رحلتها رقم إل.أو121 المتجهة من وارسو إلى دبي، لتعود أدراجها إلى وارسو.

* لوفتهانزا

أوقفت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلات تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان وعمان حتى السابع من مارس/ آذار، وكذلك رحلات دبي يومي السبت والأحد. وقالت إنها لن تحلق عبر المجال الجوي الإسرائيلي واللبناني والأردني والعراقي والإيراني حتى السابع من مارس/ آذار.

* الخطوط الجوية النرويجية

قال متحدث باسم الخطوط الجوية النرويجية إن الشركة علّقت جميع رحلات دبي حتى الرابع من مارس/ آذار. وأضاف أن الشركة لم تعلن وقف الرحلات إلى تل أبيب في إسرائيل أو بيروت في لبنان، لأنها لا تسير رحلات إلى الوجهتين إلا في فصل الصيف.

* الخطوط الجوية الاسكندنافية

أبلغت الخطوط الجوية الاسكندنافية وكالة رويترز، بأنها أوقفت رحلاتها من كوبنهاغن إلى تل أبيب أمس السبت. ولم يجر اتخاذ أي قرار بشأن الرحلات اللاحقة.

* الخطوط الجوية التركية ألغت رحلاتها إلى قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان أمس السبت، ورحلاتها إلى لبنان وسورية والعراق وإيران والأردن حتى الثاني من مارس/آذار.

* فيرجن أتلانتيك

قالت شركة فيرجن أتلانتيك إنها ستتجنب مؤقتاً المجال الجوي العراقي، مما أدى إلى إعادة توجيه بعض رحلاتها المخطط لها مسبقاً. وألغت رحلتها رقم في.إس400 من لندن إلى دبي السبت. وذكرت فيرجن أتلانتيك أنها ألغت، في إجراء احترازي، عدداً من الرحلات الجوية من مطار هيثرو في لندن إلى دبي والرياض. وقال متحدث باسم الشركة في بيان: "تأتي سلامة وأمن عملائنا وموظفينا في المقام الأول دائماً، ونواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط، عبر إجراء تقييمات متغيرة باستمرار وتغييرات فعالة على مسارات رحلاتنا، بناء على أحدث المعلومات والتوجيهات، إذا لزم الأمر".

* الخطوط الجوية القطرية

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها علقت مؤقتاً الرحلات من وإلى الدوحة، بسبب إغلاق المجال الجوي القطري. واليوم، أعلنت الخطوط القطرية استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتاً في ظل استمرار إغلاق المجال الجوي لدولة قطر. وقالت في منشور على منصة إكس إنها ستُباشر استئناف عملياتها التشغيلية فور صدور إعلان من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر بشأن إعادة فتح المجال الجوي بصورة آمنة. وأهابت وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بجميع المسافرين متابعة أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال تطبيق الخطوط الجوية القطرية.

* ويز إير

أعلنت شركة طيران ويز إير أنها ستعلّق جميع رحلاتها من إسرائيل ودبي وأبوظبي وعمّان على الفور حتى السابع من مارس/ آذار. وأضافت أن القرارات التشغيلية ستظل قيد المراجعة، وربما يجري تعديل جدول الرحلات الجوية مع تطور الوضع.

كانت دول عربية قد أعلنت، أمس السبت، عن إغلاقات جوية وملاحية بالتزامن مع تعرّض بعضها لضربات صاروخية، مع تواصل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ورد الأخيرة. وصباح السبت، بدأت إسرائيل والولايات المتحدة عدواناً ضد إيران، تحت اسم "زئير الأسد"، فيما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية واسعة النطاق" في إيران.

وقال ترامب في إعلانه للهجوم، إن بلاده ستقوم بـ"تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني وتسوية صناعتهم الصاروخية بالأرض وإبادة أسطولهم البحري". فيما أعلنت إسرائيل حالة "طوارئ خاصة وفورية في جميع أنحاء البلاد". من جهتها، توعدت إيران "برد قاس" على العدوان، وأطلقت بالفعل رشقات صاروخية ومسيرات تجاه إسرائيل وقواعد أميركية بالمنطقة. وفي بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الأحد، قال الحرس الثوري الإيراني إن القوات المسلحة الإيرانية سترد قريباً مرة أخرى بأكبر عملية هجومية لها على الإطلاق على القواعد الأميركية وإسرائيل.

(رويترز، قنا، الأناضول، العربي الجديد)