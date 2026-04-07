شركات طيران تلغي مزيداً من الرحلات مع تصاعد الحرب في المنطقة

- تأثرت حركة السفر الجوي العالمي بشكل كبير بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى إغلاق مطارات رئيسية وارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الوجهات المعتادة. - قامت شركات طيران كبرى مثل إيجه وإير بالتيك بإلغاء أو تعليق رحلاتها إلى وجهات متعددة في الشرق الأوسط وأوروبا، مما يعكس التأثير الواسع للأزمة. - تسعى شركات مثل كاثاي باسيفيك وكوانتاس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية بإضافة رحلات جديدة، بينما تزيد الخطوط الجوية القطرية والسنغافورية رحلاتها تدريجياً.

لا يزال السفر جواً على مستوى العالم يعاني من اضطرابات شديدة وزيادة كبيرة في الأسعار وزمن الرحلات وصعوبة الوصول إلى وجهات، ولا يزال الكثير من الناس غير قادرين على الذهاب إلى مقاصدهم بعدما أدت الحرب على إيران إلى إغلاق مطارات رئيسية في المنطقة. وفيما يلي آخر المستجدات بشأن الرحلات الجوية:

شركة طيران إيجه

ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى الرياض وعمّان حتى 27 يونيو/حزيران وإلى تل أبيب وبيروت ​حتى 26 يونيو/حزيران وإلى أربيل وبغداد حتى الثاني من يوليو/تموز وإلى دبي حتى 29 يونيو/حزيران.

إير بالتيك

أعلنت شركة إير بالتيك اللاتفية أن جميع رحلاتها إلى تل أبيب ‌ألغيت حتى 31 مايو/أيار. وألغت جميع الرحلات إلى دبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

إير كندا

ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى السابع من سبتمبر/أيلول.

إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثالث من مايو/أيار

إير فرانس- كيه.إل.إم.

علقت شركة إير فرانس رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت ودبي والرياض حتى 19 إبريل/نيسان. وعلقت كيه.إل.إم رحلاتها إلى تل أبيب والرياض والدمام ودبي حتى 17 مايو/أيار.

كاثاي باسيفيك

ألغت شركة الطيران التي تتخذ من هونج كونج مقراً ​جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 31 مايو/أيار. ولتلبية الطلب المتزايد على الرحلات إلى أوروبا، ستسير رحلات ركاب إضافية إلى لندن وباريس وزيوريخ، إلى جانب زيادة السعة إلى لندن، في إبريل/نيسان.

دلتا

ألغت شركة الطيران الأميركية رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب وأجلت استئناف رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى الخامس من سبتمبر/أيلول. وقالت إنها أجلت إطلاق خطها ⁠بين بوسطن وتل أبيب، المقرر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول حتى إشعار آخر.

طيران العال الإسرائيلية

ألغت شركة الطيران الإسرائيلية رحلات المسافرين الذين كانوا يخططون للمغادرة من إسرائيل حتى 18 إبريل/نيسان بما في ذلك رحلات العودة. وتشغل ​الشركة عدداً محدوداً من الرحلات إلى عدد من الوجهات الرئيسية.

طيران الإمارات

قالت شركة الطيران الإماراتية إنها تعمل بجدول رحلات مخفض عقب معاودة فتح المجال الجوي الإقليمي جزئياً.

الاتحاد للطيران

أعلنت شركة الطيران الإماراتية أنها تعمل بجدول رحلات محدود ​بين أبوظبي ونحو 80 وجهة.

فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من يوليو/تموز مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق وإيران وسورية وإسرائيل. ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في أكتوبر/تشرين الأول.

فلاي ناس

مددت شركة الطيران الاقتصادي السعودية فلاي ناس تعليق رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة والدوحة والبحرين والكويت والعراق وسورية حتى 15 إبريل/نيسان.

آي.إيه.جي

مددت شركة الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمّان والبحرين ودبي وتل أبيب حتى 31 مايو أيار وإلى ​الدوحة حتى 30 إبريل/نيسان، مع إضافة رحلات إلى بانكوك وسنغافورة وجزر المالديف حتى إبريل/نيسان. وستسير رحلة يومية ثالثة بين لندن ومومباي في مايو/أيار.

وتظل الرحلات إلى أبوظبي معلقة حتى وقت لاحق من هذا ​العام. وألغت شركة الطيران الاقتصادي إيبيريا إكسبريس التابعة لمجموعة آي.إيه.جي جميع رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى 31 مايو/أيار.

الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المجدولة من طوكيو إلى الدوحة حتى 10 مايو/أيار، ورحلاتها من الدوحة إلى طوكيو حتى 11 ‌مايو/أيار. وأعلنت ⁠الشركة عن رحلات إضافية بين طوكيو ولندن في 25 إبريل/نيسان.

الخطوط الجوية الكويتية

استأنفت الشركة رحلاتها إلى الهند عبر الدمام اعتباراً من الخامس من إبريل/نيسان.

لوت

أعلنت شركة الطيران البولندية إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو/أيار. وألغت رحلاتها إلى الرياض حتى 30 يونيو/حزيران وإلى بيروت من 31 مارس/آذار إلى 30 مايو/أيار. وتخطط الشركة لتشغيل خطها الشتوي إلى دبي في أكتوبر/تشرين الأول.

مجموعة لوفتهانزا

أوقفت لوفتهانزا وسويس وأوستريان إيرلاينز وبروكسل إيرلاينز وإيتا إيروايز وإديلويس رحلاتها إلى دبي وتل أبيب حتى 31 مايو/أيار، وإلى أبوظبي وعمان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول. وينطبق الأمر نفسه على لوفتهانزا كارجو، باستثناء تعليق الرحلات إلى ​تل أبيب الذي سيستمر حتى 30 إبريل/نيسان. وتعتزم شركة ​الطيران الاقتصادي يورو وينجز تعليق رحلاتها إلى تل ⁠أبيب وبيروت وأربيل حتى 30 إبريل/نيسان، وإلى دبي وأبوظبي وعمان حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

الخطوط الجوية الماليزية

علقت شركة الطيران الماليزية جميع رحلاتها إلى الدوحة حتى 14 يونيو/حزيران.

نورويجيان إير

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي موعد إطلاق خدماتها إلى تل أبيب وبيروت إلى 15 يونيو/حزيران وألغت جميع رحلاتها إلى دبي حتى الثامن من ​إبريل/نيسان.

بيجاسوس

ألغت شركة الطيران التركية رحلاتها إلى إيران والعراق وعمّان وبيروت والكويت والبحرين والدوحة والدمام والرياض ودبي وأبوظبي والشارقة حتى أول مايو/أيار.

الخطوط الملكية ​المغربية

أعلنت الشركة إلغاء رحلاتها إلى ⁠الدوحة حتى 30 يونيو/حزيران وإلى دبي حتى 31 مايو/أيار.

كوانتاس

ستضيف شركة الطيران الأسترالية رحلات إلى روما وباريس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية. وستزيد الرحلات الجوية إلى باريس من ثلاث ذهاباً وإياباً إلى خمس أسبوعياً، وستزيد كذلك الرحلات من بيرث إلى سنغافورة من واحدة يومية إلى عشر أسبوعياً. وسيبدأ تطبيق جدول الرحلات المحدث تدريجياً بداية من منتصف إبريل/نيسان وحتى أواخر يوليو/تموز.

الخطوط الجوية القطرية

أعلنت الشركة أنها تعمل على زيادة رحلاتها من الدوحة وإليها تدريجياً، مع إضافة ⁠رحلات إلى أكثر ​من 120 وجهة بحلول منتصف مايو/أيار.

الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 31 مايو/أيار، مع إضافة ​رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس/آذار حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول لتلبية الطلب المتزايد.

الخطوط الجوية التركية

ألغت شركة "صن إكسبريس"، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا رحلاتها إلى دبي حتى 30 إبريل/نيسان.

ويز إير

أوقفت شركة الطيران الاقتصادي ​رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 إبريل/نيسان، وإلى دبي وأبوظبي وعمّان من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر/أيلول. وعلقت جميع الرحلات إلى المدينة المنورة إلى أجل غير مسمى.

(رويترز)