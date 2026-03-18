شركات طيران تلغي المزيد من الرحلات مع احتدام الحرب في المنطقة

لا تزال حركة السفر الجوي العالمي تعاني من ارتباك شديد، بعدما تسبّبت الحرب على إيران في إغلاق مطارات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي والدوحة وأبوظبي، وتقطّع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين.

وفيما يلي أحدث تطورات حركة الطيران:

* خطوط إيجة الجوية

علّقت خطوط إيجة الجوية، أكبر شركة طيران يونانية، رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت وعمّان حتى 22 إبريل/نيسان وإلى أربيل وبغداد حتى 24 مايو/أيار. وألغت رحلاتها إلى دبي حتى 19 إبريل وإلى الرياض حتى 18 إبريل.

*إير بالتيك

أعلنت شركة طيران إير بالتيك اللاتفية إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى الخامس من إبريل. وألغت جميع رحلاتها إلى دبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

* الخطوط الجوية الكندية (إير كندا)

أوقفت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثاني من مايو وإلى دبي حتى 28 مارس/آذار.

* إير يوروبا

ألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 10 إبريل.

* مجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم

ألغت "إير فرانس" رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت حتى 21 مارس وإلى دبي والرياض حتى 20 مارس. وأعلنت "كيه.إل.إم" تعليق رحلاتها إلى الرياض والدمام ودبي حتى 28 مارس، إضافة إلى وقف رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية موسم الشتاء.

* كاثاي باسيفيك:

ألغت شركة الطيران، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، جميع رحلات الركاب والشحن الجوي من دبي والرياض وإليهما حتى 30 إبريل.

* دلتا

ألغت شركة الطيران الأميركية رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب حتى 31 مارس، ومن تل أبيب إلى نيويورك حتى أول إبريل. وتأجل استئناف خدمة الرحلات بين أتلانتا وتل أبيب، إذ جرى تعليق الرحلات إلى تل أبيب حتى الرابع من أغسطس/آب، والرحلات من تل أبيب حتى الخامس من أغسطس.

*العال الإسرائيلية

ألغت "العال" رحلاتها المنتظمة حتى 21 من مارس.

* طيران الإمارات

أعلنت شركة الطيران الإماراتية أنها تعمل بجدول رحلات مخفض، عقب إعادة فتح جزئي للمجال الجوي الإقليمي.

* الاتحاد للطيران

أعلنت شركة الطيران الإماراتية تشغيل جدول رحلات تجارية محدود بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

* فين إير

ذكرت شركة الطيران الفنلندية "فين إير"، أنها ألغت رحلاتها إلى دبي حتى 29 مارس، وإلى الدوحة حتى الثاني من إبريل وتتجنّب الشركة أجواء العراق وإيران وسورية وإسرائيل.

*فلاي ناس

مدّدت شركة الطيران السعودية الاقتصادية "فلاي ناس" تعليق رحلاتها إلى دبي وأبوظبي والشارقة والدوحة والبحرين والكويت والعراق وسوريا حتى 31 مارس.

* مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي)، إلغاء جميع رحلاتها إلى أبوظبي حتى وقت لاحق من العام، وجميع رحلاتها إلى عمّان والبحرين والدوحة ودبي وتل أبيب حتى أواخر مارس.

*إنديجو

أوقفت شركة الطيران الهندية رحلاتها إلى الدوحة والكويت والبحرين والدمام والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة حتى 28 مارس.

* الخطوط الجوية اليابانية

علّقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها بين طوكيو والدوحة المقررة من 28 فبراير/شباط إلى 31 مارس، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى أول إبريل/ نيسان.

* خطوط لوت الجوية البولندية

أعلنت شركة الطيران البولندية إلغاء جميع رحلاتها إلى دبي حتى 28 مارس وتل أبيب حتى 18 إبريل. وألغت رحلاتها إلى الرياض حتى 24 مارس، وإلى بيروت من 31 مارس إلى 30 إبريل.

* لوفتهانزا

علّقت مجموعة الطيران الألمانية، التي تضم لوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية بالإضافة إلى "إيتا إيروايز" رحلاتها إلى تل أبيب حتى الثاني من إبريل، وإلى بيروت ودبي وعمان وأربيل وأبوظبي حتى 28 مارس. كما أوقفت رحلاتها إلى طهران حتى 30 إبريل/ نيسان وإلى الدمام حتى 17 مارس.

* الخطوط الجوية الماليزية

علّقت شركة الطيران الماليزية جميع رحلاتها إلى الدوحة حتى 20 مارس.

* الخطوط الجوية النرويجية

تعتزم شركة الطيران الاسكندنافية تسيير رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت اعتباراً من 15 يونيو/حزيران بدلاً من أول إبريل والرابع من إبريل على الترتيب كما كان مقرراً سابقاً.

* بيغاسوس

ألغت الشركة التركية رحلاتها إلى إيران والعراق وعمّان وبيروت والكويت والبحرين والدوحة والدمام ودبي وأبوظبي والشارقة حتى 12 إبريل/ نيسان، وجرى إلغاء الرحلات إلى الرياض حتى 23 مارس.

* الخطوط الجوية القطرية

قالت الشركة إن رحلاتها المجدولة لا تزال معلقة مؤقتاً، بسبب إغلاق المجال الجوي القطري، وإنها ستشغل عدداً محدوداً معدلاً من الرحلات من 18 مارس إلى 28 مارس.

* الخطوط الجوية التركية

قالت وزارة النقل التركية إن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلاتها إلى العراق وسورية ولبنان والأردن والدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والبحرين والدمام حتى 19 مارس، بينما جرى إلغاء الرحلات إلى إيران حتى 20 مارس.

* ويز إير

أوقفت شركة الطيران منخفضة التكلفة رحلاتها إلى إسرائيل حتى 29 مارس، وإلى دبي وأبوظبي وعمان وجدة من وجهات أوروبية حتى منتصف سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)