شركات طيران تغير مسار رحلاتها وتلغي أخرى مع تصاعد التوتر بشأن إيران

- تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة أدى إلى تغيير مسارات وإلغاء رحلات جوية في الشرق الأوسط، حيث أعلنت شركات مثل كيه.إل.إم ولوفتهانزا وفين إير عن تجنب التحليق فوق إيران والعراق كإجراء احترازي. - هيئة تنظيم الطيران في الاتحاد الأوروبي أوصت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الإيراني بسبب التوترات المتزايدة، بينما استأنفت إير فرانس رحلاتها إلى دبي مع مراقبة الوضع الجيوسياسي. - الخطوط الجوية البريطانية علّقت رحلاتها إلى البحرين مؤقتاً، بينما تتجنب ويز إير المجالين الجويين الإيراني والعراقي، مما يتطلب توقفات إضافية لبعض الرحلات.

غيّرت شركات طيران مسار رحلاتها وألغت بعضها في أنحاء الشرق الأوسط مع تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن واشنطن لديها "أسطول" متجه نحو إيران. وقال مسؤول إيراني كبير الجمعة إن إيران ستتعامل مع أي هجوم على أنه "حرب شاملة علينا"، وذلك قبل وصول مجموعة حاملة طائرات عسكرية أميركية وأصول أخرى إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وأوصت هيئة تنظيم الطيران في الاتحاد الأوروبي في 16 يناير/ كانون الثاني شركات الطيران التابعة للتكتل بالابتعاد عن المجال الجوي الإيراني مع تزايد التوتر بسبب حملة القمع العنيفة التي تشنها طهران على الاحتجاجات والتهديدات الأميركية بالتدخل.

* كيه.إل.إم

أعلنت شركة كيه.إل.إم للطيران، وهي الذراع الهولندية لمجموعة إير فرانس كيه.إل.إم، في 24 يناير/ كانون الثاني أنها ستتجنب التحليق فوق أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط حتى إشعار آخر بسبب تصاعد التوتر هناك. وذكر متحدث باسم كيه.إل.إم أنه "نظراً للوضع الجيوسياسي، لن تحلق الشركة عبر المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل وعدة دول أخرى في منطقة الخليج، وذلك في إجراء احترازي".

إير فرانس

استأنفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى دبي في 24 يناير بعد يوم من تعليقها، قائلة إنها تتابع الوضع في الشرق الأوسط "في زمن حدوثه".

وقالت الشركة في بيان: "تراقب إير فرانس باستمرار الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تسير إليها رحلاتها وتحلق طائراتها فوقها".

مجموعة لوفتهانزا

قالت لوفتهانزا في 14 يناير إنها ستتجنب المجالين الجويين، الإيراني والعراقي، حتى إشعار آخر، وستسيّر رحلات نهارية فقط إلى تل أبيب وعمّان في الفترة ما بين 14 و19 يناير/ كانون الثاني. وأضافت في بيان في ذلك اليوم أن بعض الرحلات قد تُلغى نتيجة لهذه الإجراءات.

الخطوط الجوية البريطانية

علّقت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى البحرين مؤقتاً في 16 يناير، في إجراء احترازي، قائلة إنها "تواصل إبقاء الوضع في المنطقة قيد المراجعة الدقيقة". وعادت الرحلات الجوية إلى البحرين لتظهر مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية البريطانية في 24 يناير/ كانون الثاني، وقال متحدث باسم الشركة إن جميع رحلاتها الجوية تسير كما هو مقرر لها.

فين إير

قالت فين إير في بيان في 16 يناير إنها توقفت عن التحليق فوق المجال الجوي العراقي، وإن رحلاتها المتجهة إلى الدوحة ودبي ستحلق فوق السعودية بدلاً من العراق. وتتجنب الشركة بالفعل المجالات الجوية لإيران وسورية وإسرائيل لدواع أمنية.

ويز إير

قال متحدث باسم شركة ويز إير في يناير إن الشركة تتجنب المجالين الجويين، العراقي والإيراني. وأضاف: "لذلك ستضطر بعض الرحلات المتجهة غرباً من مطاري دبي وأبوظبي إلى التوقف (للتزود بالوقود وتغيير الطاقم) في لارنكا بقبرص أو سالونيك باليونان".

(رويترز)