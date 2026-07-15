شركات طيران تستأنف بعض رحلات المنطقة والاضطرابات مستمرة

- تعليق واستئناف الرحلات الجوية: شهدت شركات الطيران تغييرات كبيرة في جداولها بسبب التوترات الإقليمية، حيث علقت شركات مثل طيران إيجه وإير بالتيك رحلاتها إلى دبي وتل أبيب، بينما تخطط كاثاي باسيفيك لاستئناف رحلاتها إلى دبي والرياض. - تأجيلات وتعديلات في الجداول الزمنية: أجلت شركات مثل دلتا وفين إير استئناف رحلاتها إلى تل أبيب والدوحة، مع تجنب المجال الجوي لبعض الدول، وأرجأت مجموعة آي.إيه.جي استئناف رحلاتها حتى نهاية الصيف. - خطط مستقبلية وتوسعات: تخطط لوت لاستئناف رحلاتها إلى بيروت في 2027، بينما تعتزم الخطوط التركية استئناف رحلات أنطاليا-دبي في يوليو، ومددت الخطوط السنغافورية تعليق رحلاتها إلى دبي حتى أكتوبر.

تستأنف بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات في المنطقة بعد تجدد الصراع الذي أعقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكن العديد من شركات الطيران تبقي على تعليق الرحلات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الوجهات الأكثر تأثراً بتعليق الرحلات؟ ما هي المدة الزمنية التي علقت فيها معظم شركات الطيران رحلاتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي ما يلي أحدث مستجدات شركات الطيران بشأن الرحلات الجوية:

* طيران إيجه

ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى دبي حتى 31 أغسطس/ آب، وإلى أربيل وبغداد حتى 30 سبتمبر/ أيلول.

* إير بالتيك

ألغت شركة إير بالتيك في لاتفيا رحلاتها إلى دبي حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

* إير كندا

ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

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* إير فرانس- كيه.إل.إم

أعلنت إير فرانس تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى الثاني من أغسطس/ آب. وفي بيان نشر على موقع كيه.إل.إم الإلكتروني، علقت الشركة رحلاتها إلى الرياض والدمام ودبي حتى 15 يوليو/ تموز.

* كاثاي باسيفيك

تعتزم شركة الطيران، ومقرها هونغ كونغ، استئناف رحلاتها إلى دبي والرياض اعتبارا من أول سبتمبر/ أيلول.

* دلتا

علقت شركة الطيران الأميركية رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، وتعتزم استئناف رحلاتها من مطار جيه.إف كنيدي الدولي في نيويورك إلى تل أبيب في السادس من سبتمبر/ أيلول. وأعلنت أن تسيير الرحلات بين بوسطن وتل أبيب المقرر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول تأجل حتى إشعار آخر.

* فين إير

ألغت شركة الطيران الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول مع استمرار تجنبها للمجال الجوي للعراق وإيران وسورية وإسرائيل. ولن تستأنف الشركة رحلاتها إلى دبي إلا في أكتوبر/ تشرين الأول.

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* مجموعة آي.إيه.جي

أرجأت الخطوط الجوية البريطانية المملوكة لمجموعة آي.إيه.جي استئناف رحلاتها إلى الدوحة إلى الأول من أغسطس/ آب، وإلى الرياض حتى الثامن من أغسطس/ آب. وجرى تعليق الرحلات إلى دبي وتل أبيب والبحرين وعمَّان حتى نهاية موسم الصيف، ومن المقرر استئنافها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول. وتعتزم الشركة أيضا تقليص عدد رحلاتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة واحدة يوميا عند استئنافها مع إلغاء جدة من قائمة الوجهات.

* الخطوط الجوية اليابانية

علقت الخطوط الجوية اليابانية رحلاتها المقررة بين طوكيو والدوحة حتى 31 أغسطس/ آب، ورحلاتها بين الدوحة وطوكيو حتى أول سبتمبر/ أيلول.

* لوت

تخطط شركة الطيران البولندية لتشغيل خطها الشتوي إلى دبي اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، واستئناف رحلاتها إلى بيروت ضمن جدول رحلاتها الصيفي لعام 2027.

* مجموعة لوفتهانزا

أرجأت الخطوط الجوية السويسرية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب حتى أغسطس/ آب، وعلقت شركة بروكسل إيرلاينز عملياتها حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

وستواصل لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية تعليق رحلاتهما إلى دبي حتى 13 سبتمبر/ أيلول.

وعلقت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وبروكسل إيرلاينز رحلاتها إلى أبوظبي وعمّان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول.

وبعد استئناف رحلاتها إلى أربيل وبيروت وتل أبيب، تتوقع شركة الطيران الاقتصادية يورو وينغز استئناف الرحلات إلى الوجهات المتبقية في المنطقة في فصل الخريف.

ومددت شركة إيتا إيروايز تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 31 يوليو/ تموز، وإلى دبي حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول لأسباب تشغيلية.

* إير شاتل النرويجية

أرجأت شركة الطيران الاقتصادي إطلاق رحلاتها المقررة إلى تل أبيب وبيروت إلى أجل غير مسمى، دون تحديد مواعيد جديدة لبدء التشغيل.

* الخطوط الجوية السنغافورية

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس/ آذار حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول لتلبية الطلب المتزايد.

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* الخطوط الجوية التركية

تعتزم شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية وشركة لوفتهانزا، استئناف رحلاتها بين أنطاليا ودبي في وقت لاحق من يوم 15 يوليو/ تموز.

* ويز إير

علقت شركة الطيران الاقتصادية رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وعمَّان من وجهات في البر الأوروبي حتى منتصف سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)



