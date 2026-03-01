شركات شحن توقف مرور سفنها عبر مضيق هرمز

- علّقت شركات الشحن العالمية عملياتها في الخليج العربي ومضيق هرمز بسبب التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، مما أدى إلى إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح وإبطاء حركة الإمدادات البحرية. - تأثرت شركات الشحن اليابانية والنرويجية، مثل "نيبون يوسن" و"ميتسوي إو.إس.كيه لاينز"، حيث أوقفت عملياتها في مضيق هرمز لضمان سلامة الطاقم والبضائع، ونصحت الحكومة النرويجية بعدم السفر إلى المنطقة. - أوقفت شركات النفط والغاز الكبرى شحناتها عبر مضيق هرمز، مما يهدد إمدادات النفط والغاز العالمية، مع تكدس السفن بجوار موانئ رئيسية وتلقيها تحذيرات من الحرس الثوري الإيراني.

علّقت شركات شحن، الملاحة عبر الخليج العربي ومضيق هرمز نتيجة العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران ورد فعل الأخيرة، في خطوة من شأنها إبطاء حركة الإمدادات البحرية أكثر في المنطقة. وأتى الإعلان فيما بعث الحرس الثوري الإيراني السبت برسائل لاسلكية إلى سفن يحذرها من دخول مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للملاحة العالمية الذي قد "أُغلق بحكم الأمر الواقع"، وفق ما أفادت وكالة تسنيم.

وأصدرت مجموعة "سي ام ايه سي جي ام" الفرنسية السبت، بياناً طلبت فيه من سفنها في الخليج "إيجاد ملجأ" وعلّقت فيه عمليات العبور في قناة السويس بسبب النزاع في المنطقة. وجاء في بيان الشركة التي تعدّ ثالث أكبر مجموعة شحن للحاويات في العالم "تلقّت كلّ السفن في الخليج حالياً أو تلك المتوجّهة إلى الخليج توجيهات بمفعول فعلي لإيجاد ملجأ".

وأضاف البيان أن "العبور في السويس معلّق حتّى إشعار آخر وسيعاد توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح"، في جنوب أفريقيا، ما من شأنه أن يطيل الرحلة بآلاف الكيلومترات. أما "هاباغ-لويد" التي تعدّ خامس أكبر شركة شحن في العالم، فقد أفادت بتعليق كلّ عمليات عبور السفن في مضيق هرمز "حتّى إشعار آخر". وأبلغت عدّة مجموعات شحن، بما فيها العملاق "ميرتس"، زبائنها، باحتمال تأخّر وصول الشحنات بسبب التطوّرات الأخيرة. وطلبت الولايات المتحدة من سفنها الابتعاد عن الخليج نظراً إلى العمليات العسكرية في المنطقة.

كما أوقفت شركات شحن يابانية عملياتها في مضيق هرمز. وقال متحدث باسم شركة نيبون يوسن إن الشركة أصدرت تعليمات لسفنها بوقف العبور من المنطقة أمس السبت. وقال متحدث باسم شركة ميتسوي إو.إس.كيه لاينز "نمتنع عن الإبحار عبر مضيق هرمز، صدرت تعليمات لسفننا المعنية بالبقاء في المياه الآمنة"، مضيفاً أن سلامة الطاقم والبضائع والسفن هي "الأولوية القصوى". وقال متحدث باسم شركة كاواساكي كيسن إن عدداً من سفنها الموجودة حالياً في الخليج في حالة استعداد، مضيفاً أنه على عكس الطرق الأخرى، لا توجد خيارات لتحويل الشحنات. وقال المتحدث "لن نحاول إرسال سفن عبر المضيق أو إرسال سفن إضافية إلى المنطقة حتى تستقر الأوضاع".

من جانبه، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في بيان السبت، إن حكومته على اتصال بالشركات النرويجية المتضررة من الوضع في مضيق هرمز وما حوله. وقال ستوره "تحرص الحكومة على التواصل المستمر بين القوات المسلحة والعسكريين النرويجيين في المنطقة"، ونصح بعدم السفر إلى عدة دول في المنطقة.

مزيد من شركات النفط والغاز تعلق الشحن عبر مضيق هرمز

وأفادت مصادر تجارية السبت، أن عدداً من ملاك الناقلات وشركات النفط الكبرى والشركات التجارية أوقفوا شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق بعد بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وقالت طهران إنها أغلقت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس السبت إنها تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل بشأن إغلاق مضيق هرمز، مؤكدة أن أوامر إيران غير ملزمة قانوناً، ونصحت السفن بالعبور بحذر.

وقال مسؤول تنفيذي كبير في إحدى شركات التجارة الكبرى لوكالة رويترز: "ستبقى سفننا في أماكنها لعدة أيام". وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها أجهزة تتبع ناقلات النفط تكدس السفن بجوار موانئ رئيسية، مثل الفجيرة في الإمارات، وعدم تحركها عبر مضيق هرمز. وأفادت عملية "أسبيدس"، وهي البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، وكالة فرانس برس، أن الحرس الثوري الإيراني بعث السبت، برسائل لاسلكية إلى سفن يحذرها من دخول مضيق هرمز. وقال المقدم سقراط رافانوس إنّ السفن تلقت بثاً لاسلكياً عالي التردد من الحرس الثوري الإيراني يقول: "لا يُسمح لأي سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز"، في إشارة إلى هذا الممر المائي الحيوي للملاحة العالمية.

وقالت شركة الوساطة البحرية بوتن آند بارتنرز في مذكرة موجهة إلى عملائها إن حركة السفن عبر المضيق لم تتوقف تماماً، لكن الاضطرابات تتزايد بسرعة. وذكرت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) أن البحرية الأميركية حذرت من الملاحة في منطقة العمليات، التي تشمل الخليج وخليج عُمان وشمال بحر العرب ومضيق هرمز، مشيرة إلى عدم ضمان سلامة الملاحة المحايدة أو السفن التجارية. وأفادت مذكرة تحذيرية بأن وزارة النقل البحري اليونانية نصحت السفن اليوم السبت بتجنب المرور عبر الخليج، وخليج عُمان، ومضيق هرمز.

وقالت لورا بيج مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في شركة كبلر، إن 14 ناقلة غاز طبيعي مسال لا تحمل شحنات أظهرت حتى الآن مؤشرات على خفض سرعتها أو تغيير مسارها أو التوقف في المضيق أو قربه. وأضافت أن من المرجح أن يرتفع هذا العدد خلال الأيام المقبلة، مما يشكل مخاطر على إمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال. وفي تحديث غير مؤرخ على موقعها الإلكتروني، ذكرت شركة ميرسك الدنماركية أنها تنسق مع شركائها الأمنيين بشأن جميع العمليات في البحر الأحمر وخليج عدن، لكن استقبال الشحنات في الشرق الأوسط لا يزال مستمراً.

ويعدّ مضيق هرمز نقطة عبور أساسية لإمدادات النفط العالمية وطريق الشحن الرئيسي الذي يربط دول الخليج الغنية بالنفط في الشرق الأوسط بأسواق آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.وفي 2024، عبَر المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط الخام يومياً، بحسب وكالة الطاقة الأميركية، ما يمثّل نحو 20 % من الاستهلاك العالمي من النفط. ومرَّ عبره أيضا نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، الآتي أساساً من قطر.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)