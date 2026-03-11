- أعلنت شركة إم.إس.سي للشحن عن فرض رسوم إضافية على الوقود للشحنات من شمال أوروبا والبحر المتوسط إلى أستراليا ونيوزيلندا، بقيمة 200 دولار للحاويات الجافة و300 دولار للمبردة، بدءًا من 16 مارس. - تواجه شركة ميرسك تحديات مع 10 سفن عالقة في الخليج، وتتوقع استئناف العمليات الطبيعية في غضون أسبوع إلى 10 أيام بعد وقف إطلاق النار. - تعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتزايد علاوات المخاطر بنسبة تصل إلى 300%.

قالت شركة إم.إس.سي للشحن اليوم الأربعاء، أنها ستطبق رسوماً إضافية طارئة على الوقود لجميع الشحنات من شمال أوروبا والبحر المتوسط إلى أستراليا ونيوزيلندا اعتباراً من 16 مارس/ آذار. وأضافت الشركة أن الرسوم الإضافية ستكون 200 دولار لكل وحدة مكافئة لعشرين قدماً من شمال أوروبا والبحر المتوسط إلى أستراليا ونيوزيلندا للحاويات الجافة و 300 دولار لكل وحدة مكافئة لعشرين قدماً للحاويات المبردة.

كانت الشركة قد أعلنت أول من أمس الاثنين، فرض رسوم إضافية طارئة لتغطية أسعار الوقود لجميع الشحنات من البحر المتوسط والبحر الأسود إلى شبه القارة الهندية والبحر الأحمر وشرق أفريقيا. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تشمل غرب البحر المتوسط والبحر الأدرياتيكي وشرق البحر المتوسط واليونان وتركيا، وتسري من 16 إلى 31 مارس/ آذار.

من جانبه، قال فينسون كلير الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، إن الشركة لديها 10 سفن عالقة في الخليج. وأوضح أن العودة إلى العمليات الطبيعية في حالة التوصل إلى وقف لإطلاق النار ستستغرق من أسبوع على الأقل إلى 10 أيام. وذكرت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أمس الثلاثاء، أن البحرية الأميركية رفضت طلبات شبه يومية من قطاع الشحن البحري لتوفير حراسة عسكرية للسفن المارة من مضيق هرمز منذ بدء الحرب على إيران، قائلة إن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الحالي.

وتشير تقييمات البحرية إلى استمرار تعطل صادرات النفط من الشرق الأوسط، وتعكس اختلافاً عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير مرافقة بحرية كلما دعت الحاجة إلى ذلك لإعادة انتظام الشحن عبر الممر المائي المهم. وتوقفت تقريباً الشحنات عبر المضيق منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل أكثر من أسبوع، مما أدى إلى منع تصدير حوالي خمس إمدادات النفط العالمية وارتفاع أسعار الخام العالمية إلى مستويات لم تشهدها منذ 2022. كما رفعت شركات التأمين علاوات المخاطر بنسبة تصل إلى 300 %.

(رويترز، العربي الجديد)