شركات تؤجل فعالياتها في الإمارات بسبب الحرب

- ألغت شركتا "جي بي مورغان تشيس" و"بارتنرز غروب" فعالياتهما في الإمارات بسبب التوترات مع إيران، مما أثر على جاذبية الإمارات كمركز مالي إقليمي. - نقلت "بارتنرز غروب" اجتماعها السنوي من أبوظبي إلى سويسرا، وأعادت "جي بي مورغان تشيس" جدولة مؤتمرها الاستثماري في دبي، مما يعكس تأثير التوترات على خطط الشركات الكبرى. - رغم التحديات الأمنية، تظل الإمارات وجهة مهمة لصناديق التحوط والبنوك العالمية، مع توقعات بعودة الاستقرار وجاذبية المنطقة مستقبلاً.

ألغت شركتا جي بي مورغان تشيس وبارتنرز غروب فعالياتهما المقررة في الإمارات مع استمرار الحرب على إيران، والتي دفعت المؤسسات المالية الكبرى إلى إعادة النظر في خططها للمنطقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً مالياً إقليمياً، غير أن التوترات الأخيرة أثرت على جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين.

وبحسب تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة، قررت "بارتنرز غروب" نقل اجتماعها السنوي العالمي للمستثمرين من أبوظبي إلى سويسرا، وفقاً لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها. ومن المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة للمستثمرين في 13 و14 إبريل/ نيسان المقبل قرب زيورخ.

كما تُعيد "جي بي مورغان تشيس" جدولة مؤتمرها الخاص بفرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو حدث حصري بدعوات موجهة إلى المستثمرين المؤسساتيين وكبار المسؤولين التنفيذيين والجهات الراعية المالية. وكان من المقرر عقد المؤتمر في دبي يومي 30 و31 مارس/ آذار الجاري. وقد أكدت "بارتنرز غروب" تغيير موقع فعاليتها، بينما رفض متحدث باسم "جي بي مورغان تشيس" التعليق على الأمر.

وفي السنوات الأخيرة، برزت الإمارات وجهة جاذبة لصناديق التحوط ورؤوس الأموال الخاصة والبنوك العالمية، مع افتتاح العديد منها لمكاتب محلية وإعلان خطط لزيادة عدد الموظفين في المنطقة. إلا أنّ الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الإمارات، ضمن رد غير مسبوق من إيران على الضربات الأميركية والإسرائيلية، ألحقت ضرراً بمحاولة الدولة الخليجية تقديم نفسها ملاذاً آمناً إقليمياً، بحسب الوكالة.

ورداً على الأحداث الأخيرة، سمحت بعض شركات وول ستريت مؤقتاً لموظفيها في الإمارات بالعمل عن بُعد أو من مواقع أخرى رغم أن معظمها أكدت توقعها أن تعود جاذبية المنطقة بمجرد استقرار الوضع الأمني. ونقلت "بلومبيرغ" عن رئيس شركة بارتنرز غروب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، سهيل الباز، توضيحه في تعليق عبر البريد الإلكتروني، أن الشركة تخطط لإعادة موظفي فريق الاستثمار إلى أبوظبي "حالما تنخفض التوترات الحالية".

وتُعد "بارتنرز غروب" من أوائل شركات رأس المال الخاص التي أسست حضوراً لها في الشرق الأوسط، بفتح مكتبها في دبي عام 2010، ثم إنشاء مقرها الإقليمي في أبوظبي عام 2025. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد لايتون في حديث لتلفزيون بلومبيرغ يوم الثلاثاء الفائت، أن الشركة لا تزال تخطط لفتح مكتب في الكويت.

وأضافت مصادر الوكالة أن الشركة التي تتخذ من سويسرا (زاغ) مقراً لها تعمل على خطط لعقد اجتماع الجمعية العامة للعملاء لعام 2027 في أبوظبي، مؤكدة استمرار اهتمامها بالمنطقة على المدى الطويل.