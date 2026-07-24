شركات تأمين توقف تغطية الشحنات السعودية في البحر الأحمر

- أعلنت شركات التأمين البحري الكبرى مثل "أسكوت" و"نافيوم" عن عدم توفير تغطية تأمينية للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين، مما يزيد من تكلفة التأمين ويهدد قدرة السفن على الحصول على تغطية ضد مخاطر الحرب. - أصبح ميناء ينبع ومسار البحر الأحمر حيويين لصادرات النفط السعودية، حيث ينقلان ما يصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً. ومع ذلك، فإن رفض التأمين يهدد استخدام هذا المسار بسبب الحاجة لتغطية مخاطر الحرب. - نتيجة للتهديدات، قامت بعض السفن بتغيير مساراتها لتجنب باب المندب، مما زاد تكاليف الوقود وأجور السفن وأدى إلى تأخير الشحنات، بينما تتعامل شركات التأمين بجدية مع التحذيرات.

أبلغت كبرى شركات تأمين السفن وسطاءها أنها لن تبيع تأمين الشحنات الحربية للسفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن، مما يُشكل خطراً إضافياً على صادرات النفط من المنطقة.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، نقلاً عن وسيطين، أن عدداً من أبرز شركات التأمين ضد مخاطر الحرب في سوق "لويدز" لندن قرر استبعاد السفن التي لديها أي ارتباط بالسعودية من التغطية. ويشمل القرار سفناً ترفع أعلام دول أخرى، إذا كانت قد رست سابقاً في موانئ سعودية أو ترتبط بعقود وشحنات سعودية.

وتستعد بعض شركات التأمين أيضاً لإلغاء وثائق قائمة تغطي شحنات على سفن مرتبطة بالسعودية. وأبلغت شركات التأمين "أسكوت" و"نافيوم" الوسطاء بعد هجمات الأربعاء بأنهما تدرسان إلغاء التغطية عن بعض السفن السعودية أو المرتبطة بالموانئ السعودية في البحر الأحمر.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل التي تحدد ما إذا كانت السفينة المرتبطة بالسعودية ستُستبعد من التغطية التأمينية أم لا؟ كيف يؤثر تغيير مسارات السفن على تكاليف الشحن والجدول الزمني للتسليم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

اتساع دائرة المخاطر

قال الرئيس العالمي لقطاع التأمين البحري والشحن والخدمات اللوجستية في شركة "مارش"، ماركوس بيكر لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن "السعودية قد تدخل الفئة نفسها التي تضع فيها شركات التأمين السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل عند تقييم مخاطر المرور في البحر الأحمر".

وتدفع السفن المرتبطة بهذه الدول أقساطاً أعلى للحصول على تأمين ضد مخاطر الحرب، بسبب احتمال تعرضها للهجمات. ويعني إدراج السعودية ضمن الفئة نفسها ارتفاع تكلفة التأمين على الناقلات التي تحمل النفط والمنتجات السعودية، أو رفض بعض الشركات توفير التغطية لها.

وجاءت القيود بعد تحذير أصدره الحوثيون الاثنين، قالوا فيه إن "السفن التي تتعامل مع الموانئ السعودية قد تتعرض للاستهداف في أي موقع يقع ضمن نطاق العمليات". وأعلن الحوثيون بعدها مسؤوليتهم عن هجمات استهدفت ناقلتي النفط "إنسيليا" و"ليلى" ليل الأربعاء. وزادت هذه التطورات مخاوف شركات التأمين من اتساع نطاق المخاطر التي كانت تتركز سابقاً على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

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ميناء ينبع يواجه ضغطاً جديداً

اكتسب البحر الأحمر وميناء ينبع أهمية متزايدة لصادرات النفط السعودية مع استمرار القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز. وتنقل السعودية الخام من حقولها الشرقية إلى ينبع عبر خط أنابيب الشرق والغرب، ثم تشحنه إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأحمر.

ويمكن لهذا المسار نقل ما يصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً، مقارنة بصادرات سعودية كانت تبلغ نحو سبعة ملايين برميل يومياً قبل الحرب. وأصبح ميناء ينبع أحد أهم البدائل المتاحة للحفاظ على تدفق النفط بعيداً عن مضيق هرمز.

ويهدد رفض التأمين أو إلغاء الوثائق القائمة قدرة الناقلات على استخدام هذا المسار، لأن السفن تحتاج إلى تغطية مخاطر الحرب قبل دخول المناطق المصنفة عالية الخطورة. وقد ترفض شركات الشحن تنفيذ الرحلات إذا لم تحصل على التأمين، أو قد تطلب أجوراً أعلى لتعويض المخاطر.

وبحسب مصادر في سوق التأمين تحدثت إلى وكالة رويترز أمس الخميس، ارتفعت أسعار التغطية لبعض السفن المرتبطة بالسعودية أو المتجهة إلى موانئ جنوب البحر الأحمر إلى مستويات مرتفعة. وتضيف الزيادات الصغيرة في أقساط مخاطر الحرب مئات الآلاف من الدولارات إلى تكلفة الرحلة الواحدة.

ناقلات تغير مساراتها

دفعت التهديدات والهجمات عدداً من السفن التي تحمل شحنات سعودية إلى تغيير مساراتها خلال الأيام الماضية. واختارت بعض الناقلات العودة شمالاً وعبور قناة السويس ثم مواصلة الرحلة نحو آسيا حول رأس الرجاء الصالح، بدلاً من المرور عبر باب المندب.

ويؤدي هذا التحول إلى إطالة الرحلة ورفع استهلاك الوقود وأجور السفن وتكاليف الطواقم والتأمين. كما يؤخر وصول الشحنات إلى المشترين ويقلل عدد الرحلات التي تستطيع كل ناقلة تنفيذها خلال العام.

وأعلن الحوثيون، اليوم الجمعة، أن "مضيق باب المندب ليس مغلقاً أمام جميع السفن، وأن عملياتهم تستهدف الجانب السعودي فقط". غير أن شركات التأمين تتعامل مع التحذيرات باعتبارها زيادة مباشرة في احتمالات تعرض الناقلات المرتبطة بالسعودية للخطر.

وتمكنت ناقلتان صينيتان تحملان النفط السعودي من عبور باب المندب أمس الخميس، بعدما أوضحتا أن الملكية والطاقم صينيان. ويشير ذلك إلى أن المخاطر لا تتوزع بالتساوي على جميع السفن، وأن الملكية والعلم والموانئ التي تزورها الناقلة أصبحت عوامل أساسية في قرارات التأمين والعبور.