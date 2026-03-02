شركات تأمين بحري تلغي تغطية مخاطر الحروب للسفن

- أعلنت شركات التأمين البحري الكبرى عن إلغاء تغطية مخاطر الحروب للسفن في مناطق الخليج والمياه الإيرانية اعتباراً من 5 مارس، بسبب تصاعد التوترات في المنطقة، مما يعكس زيادة المخاطر الأمنية في ممرات التجارة العالمية الحيوية. - تصاعدت التوترات بعد غارات أمريكية وإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى إيقاف الملاحة في مضيق هرمز، وتجمعت السفن بالقرب من موانئ الإمارات، مما أثر على حركة الملاحة وزاد من المخاطر. - إلغاء تغطية مخاطر الحرب سيؤدي إلى تراجع شهية المخاطرة لدى شركات الشحن، مما قد يرفع تكاليف النقل البحري ويؤثر على أسعار الوقود وسلاسل الإمداد العالمية.

قالت شركات تأمين بحري، اليوم الاثنين، إنها قررت إلغاء تغطية مخاطر الحروب للسفن بسبب الحرب في المنطقة. وذكرت الشركات وهي "جارد وسكولد" و"نورث ستاندرد" وجمعية مالكي السفن في لندن وذا أميركان كلوب، في إشعارات بتاريخ أول مارس/آذار على مواقعها الإلكترونية أن الإلغاءات يسري مفعولها اعتباراً من الخامس من مارس/آذار. وأوضحت الإشعارات أنه سيجري استبعاد تغطية مخاطر الحروب في المياه الإيرانية، وكذلك في الخليج والمياه القريبة. وأضافت شركة "سكولد" في إشعارها أنها تعمل على خيار إعادة شراء التغطية. وقالت مجموعة "إم.إس.اند.إيه.دي" للتأمين اليابانية لـ"رويترز" إنها علقت إصدار مجموعة من وثائق التأمين التي تغطي مخاطر الحروب في المياه القريبة من إيران وإسرائيل والدول المجاورة.

وتصاعد التوتر بعد أن شنت القوات الأميركية والإسرائيلية غارات على إيران مطلع الأسبوع، مما دفع طهران إلى القول إنها أوقفت الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لتدفقات النفط والغاز العالمية. وفي أعقاب الإعلان، علق العديد من مالكي ناقلات النفط وشركات النفط الكبرى وشركات التجارة شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر المائي الضيق، وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية تجمع السفن بالقرب من موانئ رئيسية في الإمارات مثل الفجيرة.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أمس الأحد تزايد الاضطرابات، إذ رست ما لا يقل عن 150 ناقلة، من بينها ناقلات نفط خام وغاز طبيعي مسال، في مياه الخليج المفتوحة خلف مضيق هرمز، إضافة إلى وجود عشرات الناقلات الأخرى على الجانب الآخر من المضيق. وازدادت المخاطر حدة بعد تعرض ثلاث ناقلات على الأقل لأضرار قبالة سواحل الخليج إلى جانب مقتل بحار. ويعكس قرار كبرى شركات التأمين البحري إلغاء تغطية مخاطر الحروب تصاعد مستوى المخاطر الأمنية في أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية، إذ يشكل التأمين شرطاً أساسياً لعبور السفن التجارية وناقلات النفط والغاز في مناطق النزاعات. وعند سحب هذه التغطية، تصبح السفن عرضة لخسائر غير مغطاة، ما يدفع مالكيها وشركات الطاقة إلى تعليق الشحنات أو إعادة توجيهها نحو مسارات أطول وأكثر كلفة.

وذكرت "بلومبيرغ"، أنه ستتوقف أكثر من نصف أكبر شركات التأمين البحري في العالم عن توفير تغطية مخاطر الحرب للسفن التي تدخل الخليج العربي، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة. وابتداءً من منتصف الليل بتوقيت لندن في الخامس من مارس/آذار، سيتم إنهاء تغطية مخاطر الحرب تلقائيًا للسفن التي تدخل مياه الخليج العربي أو بعض المناطق البحرية المجاورة، بما في ذلك المياه الإقليمية الإيرانية، وذلك وفق إشعارات اطّلعت عليها وكالة بلومبيرغ نيوز.

وقد صدرت هذه الإشعارات مع التأكيد أن القرار يقتصر على تغطية مخاطر الحرب فقط، فيما تبقى بقية شروط التأمين دون تغيير. وتُعد تغطية مخاطر الحرب نوعاً متخصصا من التأمين البحري، يوفّر حماية لمالكي السفن والمستأجرين ضد الأضرار والمسؤوليات تجاه أطراف ثالثة الناتجة عن الحروب أو الأعمال الإرهابية أو القرصنة، إلى جانب أخطار مماثلة. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء هذه التغطية إلى تراجع شهية المخاطرة لدى شركات الشحن والتجارة الراغبة في تحميل البضائع من موانئ الخليج العربي، نظراً لارتفاع مستويات التعرض للمخاطر غير المؤمن عليها. وتضم المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض جمعيات تأمين تعاونية غير ربحية وتوفر تغطية لنحو 90% من إجمالي الحمولة البحرية العالمية العاملة في الملاحة الدولية.

وتشمل المناطق البحرية المجاورة للخليج العربي كلاً من خليج عُمان، إضافة إلى المياه الواقعة غرب رأس الحد في سلطنة عُمان، والممتدة شمال شرقاً وصولاً إلى محيط الحدود البحرية بين إيران وباكستان. وفي سياق متصل، خفّضت شركة تأمين يابانية واحدة على الأقل مستوى تغطيتها نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ علّقت مجموعة MS&AD للتأمين إصدار عدد من منتجات التأمين المرتبطة بمخاطر الحرب في المياه المحيطة بإيران وإسرائيل والدول المجاورة، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الشركة. في المقابل، أكدت شركتا طوكيو مارين هولدينغز وسومبو هولدينغز أنهما تتابعان تطورات الأوضاع عن كثب، دون اتخاذ قرارات مماثلة حتى الآن.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يقارب 20% من تجارة النفط العالمية ونحو ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً، ما يجعل أي اضطراب في الملاحة عاملاً فورياً لرفع أسعار الطاقة وزيادة تقلبات الأسواق الدولية. كما يؤدي ارتفاع أقساط التأمين أو توقفها بالكامل إلى زيادة تكاليف النقل البحري، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الوقود وسلاسل الإمداد العالمية. وتشير سوابق مشابهة خلال فترات التوتر في الخليج إلى أن قطاع الشحن يكون أول المتأثرين بالتصعيد العسكري، حيث تتكدس الناقلات قرب الموانئ بانتظار وضوح المخاطر الأمنية أو عودة التغطية التأمينية، الأمر الذي يهدد بحدوث اختناقات في الإمدادات العالمية إذا استمر التصعيد لفترة طويلة.

(رويترز، العربي الجديد)