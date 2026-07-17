- تعليق وتأجيل الرحلات: بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، علّقت شركات الطيران مثل إيجيان إيرلاينز وإير كندا وإير فرانس-كي إل إم رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط مثل دبي وأربيل وبغداد وتل أبيب وبيروت. - خطط استئناف الرحلات: تخطط شركات مثل دلتا وفينيير وآي إيه جي لاستئناف رحلاتها إلى وجهات مثل تل أبيب ودبي والدوحة في الأشهر المقبلة. - استمرار حالة عدم اليقين: رغم مرور الوقت، تتعامل شركات الطيران بحذر مع استئناف الرحلات، معتمدين على تقييمات الوضع الأمني لكل شركة.

تعمل المزيد من شركات الطيران على استعادة رحلاتها إلى أجزاء من الشرق الأوسط، بعد الصراع الذي أعقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، في حين أبقت بعض الشركات على تعليق رحلاتها. وفي ما يلي تحديث حول حالة رحلات شركات الطيران:

إيجيان إيرلاينز

ألغت أكبر شركة طيران يونانية رحلاتها إلى دبي حتى 31 أغسطس/آب، وإلى أربيل وبغداد حتى 30 سبتمبر/أيلول.

إير بالتيك

ألغت رحلاتها إلى دبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

إير كندا

ألغى الناقل الكندي رحلاته إلى تل أبيب ودبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

إير فرانس-كي إل إم

أوقفت الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها إلى بيروت حتى 2 أغسطس/آب. وعلّقت "كيه إل إم" رحلاتها إلى الرياض والدمام ودبي حتى 15 يوليو/ تموز، وفقاً لبيان على موقعها الإلكتروني.

كاثي باسيفيك

أجّلت شركة هونغ كونغ استئناف خدمات الركاب والشحن في الشرق الأوسط. وستستأنف رحلات الركاب إلى دبي والرياض في 25 و26 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن كانت مؤجلة اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول. كما أُجّلت خدمة الشحن في الرياض، التي كانت مقررة أصلاً في الأول من أغسطس/آب، على أن تُراجَع مواعيدها لاحقاً.

دلتا

أوقفت شركة الطيران الأميركية خدمة خط أتلانتا-تل أبيب حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، وتخطط لاستئناف رحلات نيويورك (كينيدي)-تل أبيب في السادس من سبتمبر/أيلول، بينما أُجّل إطلاق خط بوسطن-تل أبيب، المقرر في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حتى إشعار آخر.

فينيير

ألغت الناقلة الفنلندية رحلاتها إلى الدوحة حتى 2 أكتوبر/تشرين الأول، مع استمرارها في تجنب المجال الجوي لكل من العراق وإيران وسورية وإسرائيل. وستستأنف رحلات دبي، التي تديرها فقط في موسم الشتاء، في أكتوبر/تشرين الأول

آي إيه جي

أجّلت الخطوط الجوية البريطانية، المملوكة لمجموعة "آي إيه جي"، استئناف رحلاتها إلى الدوحة حتى 1 أغسطس/آب، وإلى الرياض حتى الثامن من أغسطس/آب. كما أُوقفت الرحلات إلى دبي وتل أبيب والبحرين وعُمان حتى نهاية موسم الصيف، ومن المقرر استئنافها في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وتخطط الشركة لتقليص خدماتها إلى دبي والدوحة والرياض وتل أبيب إلى رحلة يومية واحدة عند الاستئناف، مع التخلي عن جدة بصفتها وجهة.

الخطوط الجوية اليابانية

علّقت الشركة رحلاتها المجدولة بين طوكيو والدوحة حتى 31 أغسطس/آب، ورحلات الدوحة-طوكيو حتى 1 سبتمبر/أيلول.

لوت

تخطط شركة الطيران البولندية لتشغيل رحلتها الشتوية إلى دبي اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، واستئناف عملياتها إلى بيروت ضمن جدول صيف 2027.

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مجموعة لوفتهانزا

أجّلت "سويس" استئناف رحلاتها إلى تل أبيب حتى أغسطس/آب، بينما علّقت "بروكسل إيرلاينز" عملياتها حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول. وستواصل "لوفتهانزا" و"سويس" تعليق رحلاتهما إلى دبي حتى 13 سبتمبر/أيلول. كما علّقت كل من لوفتهانزا وسويس والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية رحلاتها إلى أبوظبي وعُمان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد استئناف رحلاتها إلى أربيل وبيروت وتل أبيب، تتوقع شركة الطيران منخفضة الكلفة "يورووينغز" استئناف الرحلات لباقي وجهاتها في الشرق الأوسط خلال الخريف. كما مددت "إيتا إيرويز" تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى 31 يوليو/تموز، وإلى دبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، لأسباب تشغيلية.

الخطوط الجوية النرويجية

أجّلت الشركة منخفضة الكلفة إلى أجل غير مسمى إطلاق خدماتها المخطط لها إلى تل أبيب وبيروت، دون تحديد مواعيد بدء جديدة.

سنغافورة إيرلاينز

مددت الشركة تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، مع إضافة خدمات على خطي سنغافورة-لندن (غاتويك) وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس/آذار حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول، لتلبية الطلب المرتفع.

الخطوط الجوية التركية

تخطط "صن إكسبريس"، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، لاستئناف رحلاتها إلى أنطاليا ودبي لاحقاً بعد 15 يوليو/تموز.

ويز إير

أوقفت شركة الطيران منخفضة الكلفة رحلاتها إلى دبي وأبوظبي وعُمان من وجهات أوروبا القارية حتى منتصف سبتمبر/أيلول.

ورغم مرور فترة من الزمن على وقوع تلك الأحداث، لا تزال معظم شركات الطيران تُبقي على حالة عدم اليقين، حيث تلجأ إلى تمديد فترات تعليق رحلاتها أو تأجيل مواعيد استئنافها المتوقعة، في حين تمكنت قلة منها فقط من العودة الفعلية لتسيير رحلاتها إلى بعض الوجهات مثل الدوحة وأربيل وبيروت وتل أبيب، وذلك تبعاً لتقييمات كل شركة للوضع الأمني في المجال الجوي المعني.

(رويترز، العربي الجديد)