شركات الطيران تعود إلى مطار دمشق... تسيير رحلة إلى طرابلس

سيّرت شركة "فلاي شام" للطيران أولى رحلاتها من مطار دمشق إلى العاصمة الليبية طرابلس، واستأنفت الخطوط الجوية التركية الرحلات الجوية بين إسطنبول ومطار حلب الدولي، ووصلت أولى الرحلات صباح أمس السبت، بينما يتوقع أن تسيّر رحلات إلى مطار دمشق اعتباراً من أول مايو/أيار المقبل. كذلك يستأنف طيران الجزيرة رحلاته من الكويت إلى مطار دمشق الدولي، اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

وأعادت سورية فتح الأجواء الجوية واستئناف التشغيل في مطار دمشق يوم 8 إبريل/ نيسان الجاري بعد إغلاقه لفترة بسبب الحرب في المنطقة. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" اليوم الأحد، عن مستشار التطوير والعلاقات العامة في فلاي شام، أسامة ساطع، قوله إن فتح الجسر الجوي الجديد يسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية، وتطوير العلاقات، وخصوصاً السياحية بين البلدين.

من جهته، اعتبر القائم بأعمال السفارة الليبية في سورية وليد عمار، أن انطلاق أول رحلة لشركة فلاي شام أمس السبت، إلى طرابلس، فرصة مهمة لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين، لافتاً إلى وجود اتفاقيات متعددة بين البلدين يجري العمل على تفعيلها حالياً. بدوره، أوضح مدير المبيعات في الشركة برهان بيرقدار، أن الرحلات المباشرة بين دمشق وطرابلس تسهم في تسهيل سفر السوريين المقيمين في ليبيا، والراغبين في العودة إلى بلدهم، وكذلك في تشجيع الليبيين على زيارة سورية، مبيناً أن الرحلات ستبدأ بواقع رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم سبت، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، قد بحث يوم الجمعة الماضي، مع القائم بأعمال السفارة الليبية في سورية وليد عمار، سبل تعزيز العلاقات التجارية، بين البلدين. وفلاي شام للطيران شركة طيران جديدة أُسِّسَت بشراكة بين مستثمرين من الإمارات وسورية، لتكون أول ناقل جوي خاص يربط مباشرة بين المدن السورية وأهم وجهات الخليج، وعلى رأسها دبي، الشارقة، أبوظبي، الرياض، الدمام، والدوحة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)