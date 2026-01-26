شركات الطيران الإسرائيلية تسمح بإلغاء الرحلات بسبب التوتر مع إيران

- أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية مثل إل عال وإسراير وأركيا عن سياسات مرنة لإلغاء الرحلات بسبب التوترات الإقليمية، مما يسمح للعملاء بإلغاء التذاكر أو الحصول على قسائم لرحلات مستقبلية. - ألغت شركات طيران دولية مثل الخطوط الجوية الكندية والملكية الهولندية رحلاتها إلى إسرائيل، بينما مددت مجموعة لوفتهانزا إلغاء رحلاتها الليلية حتى نهاية يناير، لتجنب بقاء أطقم الطائرات في إسرائيل. - في ظل التوترات مع إيران، أُغلق المجال الجوي الإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوماً، مما دفع شركات الطيران لإعادة تقييم عملياتها وتقديم خيارات مرنة للمسافرين.

قالت شركات الطيران الإسرائيلية العال وإسراير وأركيا اليوم الاثنين إنها ستسمح بإلغاء الرحلات الجوية بسبب حالة عدم اليقين في المنطقة. وأكد موقع كالكاليست أنه عقب مخاوف من هجوم إيراني، ألغت كل من الخطوط الجوية الكندية والخطوط الجوية المتحدة رحلاتهما لمدة 48 ساعة ليلة أمس، ومن المتوقع استئنافها اليوم.

كذلك أصدرت الخطوط الجوية المتحدة تنبيهًا للمسافرين يسمح بتغيير تذاكر الرحلات المقررة حتى 28 يناير 2026. وألغت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) رحلاتها في إسرائيل، وكذلك في دول أخرى في الشرق الأوسط.

تجميد الرحلات

ومددت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية ويورووينغز، إلغاء رحلاتها الليلية حتى نهاية يناير، كما مددت هيئة الطيران المدني الإيطالية (ITA) إلغاء رحلاتها الليلية حتى الغد الثلاثاء. ويهدف هذا الإجراء إلى منع اضطرار أطقم الطائرات التابعة لهذه الشركات إلى قضاء الليل في إسرائيل خشية أن يعلقوا هناك في حال وقوع هجوم. مع ذلك، تواصل الشركات تسيير رحلاتها النهارية كالمعتاد، بحسب "كالكاليست".



تسببت عمليات إلغاء الرحلات الجوية في إعادة تقييم العديد من الشركات لعملياتها في إسرائيل، ويحاول المسافرون معرفة حالة رحلاتهم. وفي خضم هذا الارتباك، أوضحت شركة دلتا أن رحلة من نيويورك إلى إسرائيل كان من المقرر إقلاعها اليوم 26 يناير قد أُلغيت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن "أسطولاً" يتجه نحو إيران، لكنه أعرب عن أمله ألا يضطر إلى استخدامه، إذ جدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.

ومع ذلك، ونظراً لحالة عدم اليقين المحيطة بالعمل العسكري المحتمل في إيران والذي قد يؤدي إلى ضربات على إسرائيل، فإن شركات الطيران الإسرائيلية أعلنت أنها تسمح للعملاء الذين يشترون تذاكر جديدة ابتداءً من اليوم الاثنين بإمكانية إلغاء التذاكر أو الحصول على قسيمة لرحلة مستقبلية .

خلال حرب دامت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران، أُغلق المجال الجوي الإسرائيلي إلى حد كبير بسبب الصواريخ الإيرانية القادمة والغارات الجوية الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.

السماح بالإلغاءات

وقد أعلنت شركة الطيران الوطنية "إل عال" أنها ستسمح بإلغاء الرحلات لأي سبب من الأسباب حتى 48 ساعة قبل موعد الرحلة من دون أي تكلفة إضافية للرحلات التي تم شراؤها في الأسبوعين المقبلين وللرحلات حتى 17 مارس.

وبالمثل، قالت شركة الطيران الأصغر Israir إنها "في ضوء الوضع الحالي" تبيع تأمين الرحلات مقابل 35 دولاراً على الرحلات المحجوزة خلال الشهر المقبل وحتى نهاية عام 2026.

أعلنت شركة الطيران المنافسة "أركيا" أنها "مستعدة لأي سيناريو محتمل للتصعيد" وستسمح بإلغاء الرحلات مجاناً، وسيحصل الركاب على قسيمة على الرحلات المحجوزة حتى 9 فبراير وحتى 48 ساعة قبل موعد الرحلة .

منذ أن بدأ العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023 وانتهى بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر 2025، كانت شركات الطيران الإسرائيلية من بين عدد قليل من شركات الطيران التي تسير رحلات جوية إلى إسرائيل.