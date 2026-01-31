شركات الطيران الإسرائيلية تستعد لسيناريوهات التوتر الأمني مع إيران

- تستعد شركات الطيران الإسرائيلية لاحتمالات تصعيد أمني مع إيران عبر رفع الجهوزية التشغيلية، بما في ذلك فرض قيود على الرحلات وإعداد خطط طوارئ لإخلاء الطائرات. - سمحت شركات مثل العال وإسرائير بإلغاء الرحلات وتقديم قسائم سفر مستقبلية، بينما ألغت شركات دولية مثل "ليبيريا إكسبرس" و"كي إل إم" رحلاتها إلى إسرائيل. - تستمر حركة الطيران في مطار بن غوريون بشكل اعتيادي مع تقييم مستمر، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

تستعد شركات الطيران الإسرائيلية لاحتمالات تصعيد أمني في المنطقة، على خلفية التوتر المتزايد وإمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران، من خلال رفع مستوى الجهوزية التشغيلية والخدمية لمواجهة سيناريوهات مختلفة، بعضها وُصفت بالقصوى، وفق إعلام عبري. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" (خاصة) عن مصادر في قطاع الطيران (لم تسمّها) قولها الجمعة، إن الأيام الأخيرة شهدت استعدادات واسعة شملت بحث فرض قيود على بعض الرحلات الجوية والطائرات المستأجرة، إضافة إلى إعداد خطط طوارئ لإخلاء طائرات إسرائيلية إلى مطارات خارج البلاد إن طرأ تدهور مفاجئ في الوضع الأمني.

وبحسب المصادر ذاتها، تجري تنسيقات مسبقة مع مطارات أجنبية لتأمين مواقف لطائرات إسرائيلية عند الحاجة، في حال صدور تعليمات جديدة من الجهات الأمنية أو سلطات الطيران. وعلى الصعيد الخدمي، عززت شركات الطيران مراكز الاتصال والمبيعات بطواقم إضافية، وأُعدَّت رسائل موحدة للمسافرين، إلى جانب تهيئة الأنظمة التقنية للتعامل مع ضغط متوقع في حجم الاستفسارات، تحسبًا لأي تغييرات محتملة في جداول الرحلات. وأكدت مصادر في قطاع الطيران الإسرائيلي، أن "هذه الاستعدادات تحصل بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والسلطات المختصة، مع التشديد على أن سلامة المسافرين وأطقم الطيران تبقى أولوية مطلقة".

وسمحت شركات العال وإسرائير وأركياع الإسرائيلية للطيران الاثنين الماضي، بإلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب حالة الضبابية في المنطقة. وسمحت لعملائها الذين يشترون تذاكر جديدة ابتداءً من يوم الاثنين بإلغاء تذاكرهم أو الحصول على قسيمة سفر لرحلة مستقبلية. وقالت شركة العال إنها ستتيح إلغاء الحجوزات لأي سبب حتى 48 ساعة قبل موعد الرحلة دون أي تكلفة إضافية، وذلك للرحلات المشتراة في الأسبوعين المقبلين وحتى 17 مارس/ آذار.

وأدت التوترات الجيوسياسية الحالية بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوجيه ضربة لإيران إلى إعلان عدد من شركات الطيران الدولية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، حيث أعلنت شركة الطيران الإسبانية "ليبيريا إكسبرس" أول من أمس الخميس، إلغاء رحلاتها الليلية إلى إسرائيل حتى 5 فبراير/ شباط بسبب التوترات الإقليمية. وعلقت شركة الطيران الهولندية "كي إل إم" الأربعاء الماضي، رحلاتها إلى إسرائيل "حتى إشعار آخر". كذلك أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أيضاً إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وإلى غاية فجر السبت، استمرت حركة الطيران في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بشكل اعتيادي، إلا أن شركات الطيران تواصل تقييم الموقف بشكل متواصل، على أن تُتخذ القرارات وفق تطورات الأوضاع الميدانية. وفي وقت سابق الجمعة، كشف ترامب عن أن إيران تريد حقاً التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في أن يتحقق ذلك. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بلاده ترسل حالياً عدداً كبيراً من السفن، باتجاه إيران، لكنه عبّر عن أمله في "التوصل إلى اتفاق"، قائلاً: "إذا توصلنا إلى اتفاق فسيكون ذلك جيداً، وإذا لم نتوصل إلى اتفاق فسنرى ماذا سيحدث".

وترى إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات لتوفير ذريعة للتدخل الخارجي، وصولاً إلى تغيير النظام فيها، وتتوعد برد "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، وإن كان "محدوداً" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأميركية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصولاً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، كانت شركات الطيران الإسرائيلية من بين شركات الطيران القليلة التي تسيّر رحلاتها إلى إسرائيل. وخلال نزاع دام 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران، أغلق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل كبير بسبب الصواريخ الإيرانية القادمة والغارات الجوية الإسرائيلية على المواقع الإيرانية.

(الأناضول، العربي الجديد)