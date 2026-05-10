شركات السيارات تُحيي محركات V8 وتوسّع الكهرباء وصعود الهايبركار)

- تشهد صناعة السيارات تحولاً معقداً بين محركات الاحتراق التقليدية والتوجه نحو الكهرباء، حيث تعيد مرسيدس (Mercedes-AMG) إحياء محركات V8 في الطرازات الفاخرة ذات الأداء العالي بعد فشل المحركات الهجينة في تحقيق النجاح التجاري المتوقع. - تتجه فئة الهاتشباك الرياضية نحو الكهرباء بالكامل، حيث تقدم أوبل (Opel) نسخة رياضية كهربائية من كورسا (Corsa GSE) لمواكبة معايير الانبعاثات الصارمة، مع اقتراب تطبيق "يورو 7" (Euro 7). - تقترب ريد بول رايسينغ (Red Bull Racing) من إنتاج RB17، سيارة فائقة الأداء بمحرك V12 طبيعي التنفس، تولد 1200 حصان، وتصل سرعتها إلى 220 ميلاً في الساعة، مما يعكس دفع حدود الأداء والهندسة.

تشهد صناعة السيارات حالياً مسارات متوازية تعكس مرحلة انتقالية معقدة بين محركات الاحتراق التقليدية والتوجه المتسارع نحو الكهرباء، إلى جانب استمرار مشاريع الأداء الفائق التي تدفع حدود الهندسة إلى أقصى مدى. وبين هذه الاتجاهات المختلفة، تحاول الشركات الموازنة بين متطلبات السوق، والقيود التنظيمية، ورغبة عشاق السيارات في الأداء والإثارة، وفقاً لتقارير مختلفة أوردتها المجلة المتخصصة "موتور1".

في هذا الإطار، تُعيد علامة مرسيدس (Mercedes-AMG) إحياء محركات V8 بعد فترة من التوجه نحو تقنيات أصغر وأكثر اعتماداً على الكهرباء. فبعدما راهنت الشركة سابقاً على محركات أربع أسطوانات هجينة في طرازات مثل C63، لم تحقق هذه المقاربة النجاح التجاري المتوقع، ما دفعها لإعادة الاعتبار للمحرك الثماني الأسطوانات. غير أن هذا المحرك لن يعود إلى الفئات المتوسطة، بل سيُحصر في الطرازات الأعلى مثل SUV والسيارات الفاخرة ذات الأداء المرتفع. ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة قبل نهاية العام في أحد طرازات SUV، على أن يتوسع لاحقاً ليشمل سيارات أخرى، مع حديث عن قوة قد تصل في بعض النسخ الخاصة إلى نحو 646 حصاناً.

في موازاة ذلك، تتواصل عملية التحوّل في فئة الهاتشباك الرياضية نحو الكهرباء بالكامل، حيث تتخلى الشركات تدريجياً عن المحركات التقليدية لصالح أنظمة دفع كهربائية عالية الأداء. وتأتي خطوة أوبل (Opel) في هذا السياق عبر تقديم نسخة رياضية كهربائية من كورسا (Corsa) تحت اسم Corsa GSE، لتواكب موجة الطرازات المشابهة في السوق الأوروبية. هذا التوجه لم يعد خياراً تقنياً فقط، بل أصبح ضرورة فرضتها معايير الانبعاثات الصارمة، خصوصاً مع اقتراب تطبيق "يورو 7" (Euro 7) وتزايد القيود الأوروبية على محركات الاحتراق الداخلي. وفي هذا الإطار، تنضم طرازات كهربائية رياضية أخرى إلى المنافسة، ما يُعيد تعريف مفهوم "الهاتشباك الساخنة" بعيداً من المحركات التقليدية وناقل الحركة اليدوي.

أما في فئة السيارات فائقة الأداء، فتقترب شركة ريد بول رايسينغ (Red Bull Racing) من إدخال مشروعها الخاص RB17 إلى مرحلة الإنتاج الفعلي. السيارة التي صُممت بالتعاون مع أدريان نيوي (Adrian Newey) باتت في مراحل التجميع النهائية، مع بدء اختبارات تطويرية خلال أسابيع قليلة، على أن تبدأ عمليات التسليم في الربيع المقبل. تعتمد RB17 على محرك V12 طبيعي التنفس من تطوير كوزورث (Cosworth) بسعة 4.5 ليترات، قادر على الوصول إلى 15 ألف دورة في الدقيقة، ويولد نحو ألف حصان، مع دعم من محرك كهربائي يرفع القوة الإجمالية إلى 1200 حصان. وبوزن يقل عن ألفي رطل تقريباً، تتمتع السيارة بقدرات أداء استثنائية تشمل سرعة تصل إلى 220 ميلاً في الساعة، إلى جانب قوة ضغط هوائي هائلة تتطلب ضبطاً دقيقاً عند السرعات العالية.

تعكس هذه التطورات الثلاثة في عالم السيارات واقع الصناعة الراهن، حيث تتجاور عودة محرّكات V8 إلى القمة مع توسّع الكهرباء في الفئات الرياضية، بينما تستمر مشاريع الهايبركار في دفع حدود الأداء والهندسة إلى مستويات غير مسبوقة