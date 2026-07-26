- تتسارع كبرى شركات السيارات العالمية لإعادة تشكيل سوق المركبات الفاخرة، حيث تدمج بين الكهرباء والرقمنة والتخصيص لتقديم تجارب قيادة متكاملة تلبي تطلعات العملاء. - تستعد "سمارت" لإطلاق طرازها الكهربائي الجديد سمارت #2، بينما تقدم رنج روفر طراز GT الكهربائي بالكامل، ومرسيدس-مايباخ ترفع سقف المنافسة مع GLS 680 موديل 2027، ولامبورغيني تركز على التخصيص الفائق. - المنافسة في صناعة السيارات الفاخرة تتجه نحو تقديم منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة والتقنيات الرقمية والتصميم المبتكر، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتوسيع خيارات التخصيص.

تسارع كبرى شركات السيارات العالمية خطواتها إلى إعادة رسم ملامح سوق المركبات الفاخرة، في وقت تتقاطع فيه الكهرباء والرقمنة والتخصيص مع مفاهيم الأداء والرفاهية، لتتحول المنافسة من مجرد تطوير سيارات جديدة إلى ابتكار تجارب قيادة متكاملة تستجيب لتطلعات العملاء في مختلف الفئات.

وفي السياق، تستعد "سمارت" لإطلاق طرازها الكهربائي الجديد سمارت #2 خلال معرض باريس للسيارات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد برنامج اختبارات عالمي مكثف ركز على السلامة والثبات والهدوء داخل المقصورة وكفاءة القيادة في المدن. ويهدف الطراز إلى إحياء هوية سيارات "فورتو" الشهيرة، ولكن بمنظومة كهربائية متطورة، مع الحفاظ على الأبعاد المدمجة التي تجعلها خياراً مثالياً للتنقل الحضري.

في المقابل، تدخل رنج روفر مرحلة جديدة مع طراز GT الكهربائي بالكامل، الذي يجمع بين خصائص سيارات الدفع الرياضي (SUV) وسيارات "جراند تورير" المخصصة للرحلات الطويلة. ويعتمد الطراز على منصة كهربائية جديدة، مع تصميم أكثر انسيابية ومقصورة رقمية تعتمد على شاشة OLED كبيرة وتقنيات تحكم صوتي، في خطوة تستهدف الجمع بين الأداء الرياضي والفخامة التقليدية للعلامة البريطانية.

أما مرسيدس-مايباخ، فترفع سقف المنافسة في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة عبر GLS 680 موديل 2027، المزودة بمحرك V8 هجين خفيف بقوة 603 أحصنة، إلى جانب مقصورة تعتمد أحدث أنظمة التشغيل والشاشات الرقمية، مع تجهيزات رفاهية تشمل مقاعد تنفيذية، وأنظمة تدليك متطورة، وثلاجة مدمجة، وحلول عزل صوتي متقدمة، في محاولة لتعزيز حضورها أمام منافسين مثل رولز-رويس وبنتلي.

وفي إيطاليا، اختارت لامبورغيني التركيز على مفهوم التخصيص الفائق، إذ كشفت عن نسختين حصريتين من تيميراريو Ad Personam المستوحاة من عالم الأزياء الراقية، مع خيارات تصميم غير مسبوقة وخامات فاخرة، دون المساومة على الأداء، حيث تجمع السيارة بين محرك V8 وثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 920 حصاناً، ما يعكس توجه العلامة نحو الإدماج بين التكنولوجيا الهجينة والحرفية الإيطالية الراقية.

وتشير هذه الطرازات مجتمعة إلى أن المنافسة في صناعة السيارات الفاخرة لم تعد تقتصر على القوة أو السرعة، بل أصبحت تدور حول تقديم منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة، والتقنيات الرقمية، والتصميم المبتكر، وإمكانات التخصيص، بما يعكس تحولاً عميقاً في أولويات الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ويعكس هذا التوجه تغيراً في طبيعة المنافسة داخل قطاع السيارات، إذ لم تعد الشركات تتسابق فقط على زيادة أرقام القوة أو التسارع، بل باتت تركز على تطوير برمجيات القيادة وتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأنظمة الكهربائية، مع توسيع خيارات التخصيص التي تمنح كل عميل سيارة تتوافق مع ذوقه واحتياجاته. ومن المرجح أن تتسارع هذه المنافسة خلال الأعوام المقبلة مع دخول مزيد من الطرازات الكهربائية والهجينة إلى الأسواق العالمية، وارتفاع الطلب على المركبات الذكية والفاخرة.