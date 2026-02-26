شركات السيارات الأميركية أمام تحولات عالمية ومنافسة شرسة

- تواجه شركات السيارات الأميركية الكبرى تحديات كبيرة تشمل الرسوم الجمركية، التحول نحو السيارات الكهربائية، والمنافسة الصينية المتزايدة، مما يهدد مكانتها في السوق العالمية. - رغم محاولات فورد وجنرال موتورز لاستعادة أرباحهما، إلا أن خسائرهما الكبيرة في استثمارات السيارات الكهربائية تثير القلق بشأن استدامة التعافي. - تسعى الشركات لتطوير سيارات كهربائية مبتكرة وفعّالة، مع التركيز على الربحية والمنافسة العالمية، وسط بيئة سياسية وتجارية متقلبة.

وسط تحولات عالمية متسارعة، تواجه شركات السيارات الأميركية الكبرى تحديات تشمل الرسوم الجمركية والتحول نحو السيارات الكهربائية والمنافسة الصينية المتنامية. وبحسب تقرير أوردته "فاينانشال تايمز" اليوم الخميس، شهدت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مصنع فورد في ديترويت الشهر الماضي إشادة بسياساته الجمركية، وإلغاء بعض القواعد البيئية وحوافز السيارات الكهربائية، ما أسهم في رفع أرباح السيارات التقليدية والهجينة مؤقتاً.

ورغم ذلك، يحذر المراقبون من أن هذا التعافي قد يكون قصير الأمد إذا لم تواكب الشركات التغيرات العالمية. وتشير الصحيفة إلى سعي فورد وجنرال موتورز إلى استعادة أرباحهما بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتاها العام الماضي، بسبب الرسوم الجمركية وخفض قيمة الاستثمارات في السيارات الكهربائية.

ووفق الأرقام فقد تكبدت فورد خسارة قدرها 8 مليارات دولار بعد تخفيض 19.5 مليار دولار من استثماراتها في السيارات الكهربائية، بينما أطلقت جنرال موتورز برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات دولار بعد تراجع أرباحها الصافية بأكثر من 55% العام الماضي.

ورغم ذلك، تنقل الصحافية الاقتصادية عن الباحث المستقل في صناعة السيارات، غلين ميرسر، إشارته إلى أن حصة السوق العالمية لشركات فورد وجنرال موتورز والعمليات الأميركية لمجموعة ستيلانتيس الأوروبية قد انخفضت من 29% عام 2000 إلى 13% حالياً، محذراً من أن الشركات الأميركية الكبرى قد تصبح "صانعة متخصصة على المسرح العالمي" قبل عام 2050.

ورغم التفاؤل الظاهر في أسواق الأسهم، تواجه الصناعة تحديات حقيقية، مثل إعادة هيكلة سلاسل التوريد لمواجهة الرسوم الجمركية، والمفاوضات المرتقبة على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فضلاً عن المنافسة المتزايدة من الشركات الصينية واليابانية والكورية.

وأظهرت الدراسات تراجع حصة شركات السيارات الأميركية الكبرى في الأسواق العالمية، بما يهدد مكانتها المستقبلية. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة توفير سيارات بأسعار مناسبة للمستهلكين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، تواجه الشركات خياراً صعباً قوامه التركيز على المركبات عالية الربحية والفاخرة أو توسيع نطاق السيارات الميسورة السعر لتجنب خسارة السوق أمام المنافسين الأجانب، بحسب الصحيفة.

في غضون ذلك، تعمل فورد وجنرال موتورز على تطوير سيارات كهربائية جديدة بأسعار مناسبة، مع إدماج تقنيات من الصين ووادي السيليكون، لتقديم سيارات مبتكرة وفعّالة وربحية في الوقت ذاته. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو موازنة الربحية مع القدرة على المنافسة العالمية وسط بيئة سياسية وتجارية متقلبة.