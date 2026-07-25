شركات الرفاهية تتلف فائضها كي لا ترخص وأوروبا توقف لعبة الندرة

- إتلاف المنتجات لحماية الندرة: تلجأ بعض شركات السلع الفاخرة إلى إتلاف المنتجات غير المباعة للحفاظ على صورة العلامة التجارية القائمة على الندرة والحصرية، حيث أن بيعها بأسعار مخفضة قد يضعف من هذه الصورة. - الحظر الأوروبي وتأثيره: فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على إتلاف المنتجات غير المباعة، مما يجبر الشركات على إبقاء المنتجات قيد الاستخدام بطرق بديلة، ويبدأ الحظر على الشركات الكبرى في 2026 ويمتد إلى الشركات المتوسطة في 2030. - التحديات والخيارات أمام الشركات: يفرض الحظر الأوروبي تحديات على شركات السلع الفاخرة في إدارة المخزون والتخطيط، مما يتطلب تطوير قنوات بيع مخفضة وتحسين توقعات الطلب لتقليل الإنتاج الزائد.

تفضل بعض شركات السلع الفاخرة إتلاف الملابس والحقائب والأحذية التي تفشل في بيعها على الاحتفاظ بها داخل المخازن أو عرضها بأسعار مخفضة. فظهور المنتجات بكميات كبيرة أو بيعها في منافذ التخفيض قد يضعف صورتها القائمة على الندرة والحصرية، ويكشف أن السعر المرتفع لا يرتبط دائماً بتكلفة التصنيع، وإنما بالقيمة الرمزية التي صنعتها العلامة حول المنتج.

هذه الممارسة التي بقيت لسنوات من أكثر أسرار قطاع الرفاهية حساسية أصبحت محظورة داخل الاتحاد الأوروبي. فمنذ الأحد الماضي، لم يعد مسموحاً للشركات الكبرى بإتلاف الملابس والأحذية وإكسسوارات الألبسة غير المباعة، وفق ما أعلنته المفوضية الأوروبية.

ويأتي الحظر في وقت كشفت فيه قضية قضائية في هونغ كونغ حجم المنتجات التي كانت توجه إلى الإتلاف. وبحسب ما نقلته "فايننشال تايمز"، حوكم موظفان سابقان في أحد مستودعات العلامة الفاخرة "شانيل" بعد محاولتهما الاستيلاء على 724 حقيبة ومنتجاً جلدياً صغيراً كان مقرراً إتلافها.

وأظهرت المعلومات المقدمة أمام المحكمة أن عدد منتجات "شانيل" التي كانت تتلف في هونغ كونغ تراوح بين 10 آلاف و20 ألف قطعة كل ستة أشهر. إلا أن الشركة قالت للصحيفة إن "الأرقام المعروضة أمام المحكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية"، مؤكدة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت توجه إلى الشركة الفرنسية التي أنشأتها شانيل، "لاتولييه دي ماتيير" عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل الإنتاج.

الإتلاف لحماية الندرة

لا تعد المنتجات غير المباعة بالنسبة إلى شركات الرفاهية مخزوناً فائضاً فحسب، فقد تتحول إلى تهديد لصورة العلامة إذا وصلت بكميات كبيرة إلى متاجر التخفيض أو الأسواق الموازية. وتستند قيمة الحقائب والملابس الفاخرة إلى قدرة الشركات على التحكم في الكميات والأسعار ومنافذ البيع، بحيث يبقى الحصول على المنتج محدوداً ومكلفاً.

وعندما تعرض المنتجات بتخفيضات واسعة، تتراجع قدرتها على تجسيد الندرة والتميّز. لذلك فضلت شركات امتصاص تكلفة الإتلاف على تخزين المنتجات أو بيعها بأسعار أقل، حتى إن كانت القطع جديدة وصالحة للاستعمال.

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وقد ظهرت هذه الممارسة علناً عام 2018 عندما كشفت العلامة الفاخرة "بربري" في تقريرها السنوي أنها أتلفت منتجات نهائية بقيمة 28.6 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية، مقارنة بـ26.9 مليون جنيه في السنة السابقة. وشملت عمليات الإتلاف منتجات تجميل بقيمة 10.4 ملايين جنيه إسترليني.

أوروبا تفرض البيع أو التبرع أو إعادة الاستخدام

جاء الحظر الأوروبي ضمن لائحة التصميم البيئي للمنتجات المستدامة. وتنص اللائحة الأوروبية على منع الشركات الكبرى من إتلاف فئات محددة من المنتجات الاستهلاكية غير المباعة ابتداءً من 19 يوليو/تموز 2026. وسيمتد الحظر إلى الشركات المتوسطة في 19 يوليو/تموز 2030، فيما لا يشمل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن الشركات مطالبة بإبقاء المنتجات قيد الاستخدام من خلال بيعها، بما في ذلك عرضها بأسعار مخفضة أو في أسواق بديلة، أو التبرع بها للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، أو إصلاحها وتجديدها وإعادة تصنيعها.

ولا يمنع النظام الإتلاف في جميع الحالات، إذ تسمح القواعد الأوروبية به عند وجود مبرّرات تتعلق بسلامة المنتج أو النظافة أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو تلف المنتجات بصورة يتعذر معها استخدامها. ويجب عند اللجوء إلى الإتلاف احترام تسلسل معالجة النفايات وإعطاء الأولوية لإعادة التدوير.

كما ستلزم الشركات بالإفصاح عن عدد المنتجات غير المباعة التي تتخلص منها ووزنها وأسباب استبعادها وطريقة معالجتها. ووفق المفوضية الأوروبية، سيبدأ تطبيق نموذج موحد للإفصاح في فبراير/شباط 2027، بما ينهي جانباً من الغموض الذي أحاط لسنوات بكميات المنتجات التي كانت تحرق أو تتلف بعيداً عن الجمهور.

تكلفة بيئية تتجاوز قيمة المنتج

قدّرت المفوضية الأوروبية أن ما بين 4% و9% من المنسوجات غير المباعة في أوروبا تتلف سنوياً قبل ارتدائها، وأن هذه الممارسة تتسبب في انبعاث نحو 5.6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى يقارب صافي انبعاثات السويد خلال عام 2021.

وترى المفوضية أن التخلص من منتج جديد لا يعني خسارة القطعة وحدها، إذ تهدر معه المواد الخام والمياه والطاقة والعمل المستخدم في تصنيعه ونقله وتغليفه. ويضيف الحرق انبعاثات كان يمكن تجنبها لو أعيد بيع المنتج أو إصلاحه أو التبرع به.

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شركات الرفاهية أمام خيارات مكلفة

يضع الحظر شركات السلع الفاخرة أمام خيارات لا تخلو من التكلفة. فالاحتفاظ بالمخزون يرفع نفقات التخزين والتأمين والحماية، بينما يؤدي عرضه بأسعار مخفضة إلى إضعاف سياسة الندرة. أما إصلاحه أو تفكيكه واستعادة مواده فيتطلب بنية صناعية وشبكات متخصصة.

ونقلت "فايننشال تايمز" عن المحلل الأول لقطاع السلع الفاخرة العالمية في مؤسسة "برنشتاين"، لوكا سولكا قوله إنّ "القواعد الجديدة ستدفع الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر للتخطيط وإدارة المخزون". وأضاف أن "شركات الملابس ستبقى أمام فائض موسمي لا يمكن تجنبه بالكامل، ما سيدفعها إلى تطوير قنوات بيع مخفضة تحافظ على الجودة وصورة العلامة".

وتزداد صعوبة المعادلة في ظل ضعف الطلب وتراكم البضائع. ووفق بيانات نقلتها "فايننشال تايمز"، بيع ما بين 35% و40% من السلع الفاخرة بأسعار مخفضة خلال 2025، بزيادة لا تقل عن خمس نقاط مئوية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقد.

وقد يدفع الحظر الشركات إلى تقليص الإنتاج منذ البداية، وتحسين توقعات الطلب، ونقل المخزون بسرعة بين المتاجر والأسواق، بدلاً من صناعة فائض ثم التخلص منه، كما يمنح القانون قيمة أكبر للشركات القادرة على معرفة ما يحتاجه السوق بدقة، لأن الإتلاف لم يعد مخرجاً سهلاً لمعالجة أخطاء الإنتاج والتوزيع.