شركات الذكاء تبحث عن إيراد ثابت وسط فقاعة محتملة في 2026

- التحول الاقتصادي في 2026: سيشهد تحولًا من "اقتصاد البناء" إلى "اقتصاد الامتحان"، مع تركيز على تحويل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى عوائد قابلة للقياس، وارتفاع الإنفاق العالمي إلى تريليوني دولار. - التحديات التقنية والبيئية: ستواجه صناعة الشرائح نقصًا في المكونات وقيودًا على البنية التحتية الكهربائية، مع تضاعف استهلاك الكهرباء لمراكز البيانات بحلول 2030، مما يتطلب تحسين كفاءة الطاقة والابتكار. - التغيرات في سوق العمل والحوكمة: سيؤثر الذكاء الاصطناعي على 40% من الوظائف، مما يستدعي سياسات تكيف، مع دخول قواعد الحوكمة الأوروبية حيز التنفيذ، مما يفرض التزامًا بالشفافية والامتثال.

إذا كان عام 2025 قد رسّخ الذكاء الاصطناعي بوصفه "اقتصادا للبناء" يقوم على مراكز البيانات والشرائح والتمويل، فإن عام 2026 يبدو أقرب إلى "اقتصاد الامتحان"، حيث تنتقل السوق من سؤال "من يبني أكثر؟" إلى سؤال أكثر قسوة "من يحوّل هذا البناء إلى عائد قابل للقياس؟". وتوقعت تقديرات شركة الأبحاث والاستشارات التقنية الأميركية "غارتنر" (Gartner) أن يتجاوز الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي حاجز تريليوني دولار في 2026، مدفوعا بدمج الذكاء الاصطناعي داخل المنتجات الاستهلاكية والبنية التحتية والخدمات.

الإنفاق

توقعت "سيتي غروب" أن يصل إنفاق عمالقة التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 490 مليار دولار بحلول 2026، ضمن موجة استثمار أوسع قد تتجاوز 2.8 تريليون دولار بحلول 2029. وفي الوقت نفسه، نقلت وكالة رويترز إشارات إلى أن تمويل هذا السباق "سيصبح جزءاً من النقاش العام في 2026، مع توقعات بارتفاع صافي إصدار الديون لدى الشركات لتمويل الإنفاق، ما يعيد سؤال "متى يظهر العائد؟ ومن يتحمّل فاتورة التمويل؟" إلى الواجهة".

وهنا يصبح عام 2026 مرحلة تدقيق بعيدا عن التصفيق، فالبيانات لا تقول إن الاستثمار سيتوقف، لكنها توحي بشكل واضح بأن السوق ستعاقب من ينفق بلا قصة ربحية مقنعة. وحتى المستثمرون صاروا أكثر انتقائية تجاه تجارة الذكاء الاصطناعي بعد هزّات ضربت أسهما مرتبطة بالإنفاق الرأسمالي والهوامش.

وأظهرت أرقام شركة أبحاث السوق التقنية الأميركية "آي دي سي" (IDC) أن إنفاق بنية الذكاء الاصطناعي عالميا يتجه إلى تضخم طويل الأجل، مع توقع بلوغه 758 مليار دولار بحلول 2029، وأن الخوادم المسرّعة ستكون الغالبية الساحقة من هذا الإنفاق. أما على جبهة الشرائح، فالمعركة في 2026 مرشحة لأن تتحول تدريجيا من من يدرّب النموذج الأكبر؟ إلى من يخفض كلفة الاستدلال ويزيد الكفاءة؟

الشرائح

وتحدثت صحيفة وول ستريت جورنال عن استعداد صانعي الشرائح لعام 2026 بشكل أكبر، مع تنبيه إلى نقص مكونات حيوية مثل ذاكرة النطاق الترددي العالي، إلى جانب قيود البنية الكهربائية ومكونات الشبكات. وفي هذا السياق، أشارت رويترز إلى أن أمازون تدفع أكثر نحو الشرائح المصممة داخليا عبر "تراينيوم 3" (Trainium3) ضمن "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS)، مع وعود بكفاءة طاقة أعلى مقارنة بالجيل السابق، في محاولة لربح معركة السعر مقابل المنافسين. وذكرت الوكالة أن رخص الشريحة لا يعني دائما رخص الحوسبة، لأن كلفة الأرض والكهرباء والبنية قد تقلب المعادلة وتجعل قرار الاستبدال بين الشرائح العامة والمخصّصة أكثر تعقيداً في 2026.

تحديات الكهرباء

وهنا تظهر فاتورة الكهرباء كعنوان ثقيل في 2026، ليس بوصفها جدلا بيئيا فقط، بل بوصفها قيدا اقتصاديا يحدد سقف النمو. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يتضاعف استهلاك مراكز البيانات للكهرباء إلى نحو 945 تيراواط/ ساعة بحلول 2030، مع نمو سنوي قوي خلال الفترة 2024 إلى 2030، وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأبرز لهذه القفزة. ليصبح السؤال مع دخول 2026: "هل توجد قدرة شبكات ومحوّلات ومحطات كافية؟" إنه جزء من اقتصاد الذكاء الاصطناعي نفسه، وهو ما أكدته المفوضية الأوروبية حول ضغط مراكز البيانات على الطاقة.

الحوكمة

ومع توسع الاستخدام، تتحول الحوكمة في 2026 من نيات حسنة إلى مواعيد تطبيق، ووضع الاتحاد الأوروبي جدولا زمنيا رسميا يبين أن أغلب قواعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي ستدخل حيّز التنفيذ ويبدأ إنفاذها في 2 أغسطس/ آب 2026، بما يشمل قواعد لأنظمة عالية المخاطر ومتطلبات شفافية محددة. وفي المساحة الأكثر حساسية للرأي العام، تبدأ التزامات الشفافية المرتبطة بتمييز المحتوى المولّد أو المتلاعب به في التاريخ نفسه، ضمن سياق أوسع يشمل الإرشادات ومدونات الممارسة الخاصة بوسم المحتوى، مما يعني أن 2026 قد يكون عام تكلفة الامتثال بقدر ما هو عام مكاسب الإنتاجية، لأن الشركات ستعيد تصميم منتجاتها وتجارب المستخدم بما يتوافق مع قواعد الإخطار والوسم والشفافية.

الوظائف

أما الوظائف التي تُعاد كتابتها فمرشحة لأن تصبح عنوانا يوميا في 2026، لكن بصيغة أكثر تعقيدا من ثنائية "يلغي أو لا يلغي". وقدر صندوق النقد الدولي تأثير الذكاء الاصطناعي في نحو 40% من الوظائف عالميا، بين إحلال لبعض المهام وتعزيز لمهام أخرى، مع تحذير واضح من اتساع فجوة اللامساواة إذا لم تُصمم سياسات التكيف. كما بنى المنتدى الاقتصادي العالمي توقعاته للفترة 2025 إلى 2030 على آراء أكثر من 1000 صاحب عمل، واضعا الذكاء الاصطناعي ومعالجة المعلومات ضمن أكثر الاتجاهات تحولا في الشركات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يجعل 2026 عمليا سنة من سنوات التحول داخل المؤسسات.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي حاضر بالفعل لدى نسبة معتبرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه يقلل عبء العمل ويعوض فجوات المهارات، لكنه يرفع في المقابل الحاجة إلى مهارات أعلى، ما يترجم في 2026 إلى سباق تدريب لا يقل شراسة عن سباق الشرائح.

في الولايات المتحدة، قدم تقرير المؤسسة الأميركية التي ترصد إعلانات تسريح العمالة "تشالنجر غراي آند كريسماس" صورة عن كيفية دخول الذكاء الاصطناعي كعامل ضمن أسباب خفض الوظائف المعلنة، وهو ما يفسر لماذا قد يظهر 2026 كعام نمو إنتاجية بلا نمو توظيف لدى بعض القطاعات، حتى لو كانت الصورة الإجمالية أكثر تدرجاً وتعقيداً من عنوان واحد.

لهذا، من المرجح بقوة أن يكون 2026 عام التحول من السردية إلى المحاسبة، لكن مع استمرار الاستثمارات من باب أن الإنفاق والطلب على البنية لا يزالان صاعدين، لكن شروط التمويل وقيود الطاقة ومتطلبات الامتثال ستجبر الشركات على ترجمة الذكاء الاصطناعي إلى وفورات واضحة وإيرادات متكررة. وفي المقابل، فإن سوق العمل لن يُمحى دفعة واحدة، لكنه سيُعاد تشكيله، لتصبح المهارات شرطا، مع تقلص الأدوار وظهور أدوار جديدة داخل كل مؤسسة تحاول ألا تدفع فاتورة التحول وحدها.

غول الفقاعة

الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي في 2026 لا يعني أن التقنية ستختفي أو أن الطلب على الحوسبة سيتوقف، بل يعني أن السوق قد تكون سعّرت مستقبل الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر من قدرة الشركات على تحويله إلى أرباح واضحة خلال عام واحد. وجاءت الإشارة العملية عند الضربة التي أصابت أسهم الذكاء الاصطناعي بعد هبوط سهم "أوراكل" مع قلق المستثمرين من تضخم الإنفاق الرأسمالي وبناء بنية تحتية ممولة بالديون، ثم تراجع شركة أشباه المواصلات "برودكوم" بعدما حذّرت من أن مبيعات المعالجات المخصّصة للذكاء الاصطناعي قد تضغط على الهوامش لأنها أقل ربحية من المتوقع.

السوق لا تعترض على الذكاء الاصطناعي نفسه، لكنها تبدأ بالاعتراض حين يتحول السباق إلى فواتير ضخمة قبل أن تظهر أرباح مقنعة، وعندها يصبح أي تحذير عن الديون أو الإنفاق الرأسمالي سببا كافيا لصدمة سعرية. ويقوى هذا الخطر في 2026 إذا تباطأ تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، لأن جزءا كبيرا من القصة مبني على أن المؤسسات ستغيّر طرق عملها بسرعة. ونقلت رويترز عن شركة أبحاث سوق الأميركية "فوريستر" (Forrester) توقعا بأن الشركات في 2026 قد تؤجل نحو ربع إنفاقها المخطط على الذكاء الاصطناعي لمدة عام، كما نقلت رويترز في تقرير آخر أن "مديرين كثيرين مقتنعون بأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، لكنهم غير راضين عن سرعة النتائج داخل مؤسساتهم اليوم".

وهناك زاوية أخرى تغذي فكرة الفقاعة، وهي أن بعض شركات الذكاء تحرق نقدا كبيرا وهي في طريقها للنمو، مثلما نقلت رويترز عن "أوبن إيه آي" (OpenAI) أنها حققت نحو 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، لكنها سجلت أيضا حرقا نقديا بمليارات الدولارات، وهذا لا يعني ضعفا بحد ذاته، لكنه يوضح لماذا يصبح التمويل وتكلفته مشكلة إذا تغير مزاج السوق في 2026.

وكشفت فايننشال تايمز أن شركات الذكاء جمعت في 2025 سيولة قياسية وبنت ما يشبه وسادة تمويل استعدادا لاحتمال تراجع السوق في 2026، وهذا يعني أن كثيرا منها يتصرف أصلا على أساس أن المال قد لا يبقى سهلا إلى الأبد. كما أن الفقاعة ليست بالضرورة قدرا محتوما.

الشركات في 2026

في 2026 ستظهر خريطة شركات الذكاء بشكل أوضح لأن السوق سيقسمها بطريقة مفهومة بين من يملك منتجا يجلب إيرادات واسعة الآن، وبين من يملك قصة نمو تحتاج وقتا وتمويلا أكبر. وفي الطبقة الأولى تأتي "أوبن إيه آي" (OpenAI) التي وصلت إلى تقييم يقارب 500 مليار دولار بعد عملية بيع أسهم ثانوية في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، كما أكملت مجموعة سوفت بنك في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2025 استثمارا ضخما يبلغ 40 مليار دولار في الشركة، وهو مؤشر على أن 2026 قد يكون عام استمرار التمويل الكبير لأسماء محددة فقط لا لكل من يضع كلمة "AI" في عرضه.

وتناقش أنثروبيك (Anthropic) تمويلا قد يرفع التقييم إلى أكثر من 300 مليار دولار، مع استعدادات لطرح عام أولي قد يكون مبكرا في 2026، وهي نقطة مهمة لأن أي حديث عن طرح عام في 2026 يعني أن السوق ستطلب شفافية أعلى حول الإيرادات والتكاليف وليس فقط وعود النمو. ودخلت شركة إيلون ماسك "إكس إيه آي" محادثات متقدمة لجمع 15 مليار دولار عند تقييم 230 مليار دولار، ما يوحي بأن 2026 قد يشهد سباقا شرسا على الحوسبة والبيانات حتى لدى الشركات غير المدرجة في البورصة.

وفي أوروبا، ظهرت شركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية "ميسترال إيه آي" (Mistral AI) التي أكدت في بيانها جولة تمويل عند تقييم 11.7 مليار يورو، مما يعني دفعة لطموح أوروبا في امتلاك لاعب نماذج خاص بها، وهو ما يجعل 2026 عام منافسة سياسية واقتصادية في آن واحد بين منظومات أميركية وصينية وأوروبية.