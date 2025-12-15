شركات التكنولوجيا في إسرائيل تسرح آلاف الموظفين في 2025

- منذ بداية عام 2025، واجهت سوق التكنولوجيا في إسرائيل تحديات كبيرة، حيث تم تسريح أكثر من 3000 موظف من قبل 61 شركة، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي قد يتجاوز 5000 موظف. - تعاني الشركات التكنولوجية من أزمات مالية وإدارية، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، مثل Teads وMobileye وAqua Security وMedtronic وUnicorn القدس. - شهدت السوق إغلاقات لشركات وتسريحات إضافية في شركات مثل Fiverr وVerbit وYotpo، مع عدم وضوح العدد الفعلي للمسرحين بسبب الاكتفاء بذكر نسب التخفيض.

تواجه سوق التكنولوجيا في إسرائيل تحديات واسعة، أدت إلى قيام عشرات الشركات بتسريح ما يزيد عن 3 آلاف موظف منذ بداية العام 2025 حتى اليوم. وأدرج موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، الجمعة الماضي، قائمة مؤرخة بالشركات التي أعلنت عن عمليات التسريح مع ذكر أعداد تقريبية لعدد الموظفين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم.

وفي قراءة لهذه البيانات، تبين أن حوالي 61 شركة إسرائيلية قامت بتسريح أكثر من 3000 موظف منذ بداية العام 2025 حتى اليوم، علما بأن هذا الرقم لا يشمل البيانات التي لم تذكر عدد الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، أو تم ذكر النسبة المئوية من دون توضيح العدد الإجمالي للموظفين في الشركات، وبالتالي فإن التقدير الأكثر شمولاً يفيد بأنه تم الاستغناء عن أكثر من 5000 موظف في 2025 حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وفي التفاصيل، تورد بيانات الشركات التي ذكر فيها عدد المسرحين صريحًا، وهي 23 شركة، أنه تم صرف 2,286 موظفاً منذ بداية العام 2025. وبعد عام كارثي، تهدف شركة Teads إلى توفير ما بين 35 و40 مليون دولار سنوياً عن طريق تسريح 180 موظفاً آخر، وذلك بعد 10 أشهر من تسريح 200 موظف بالفعل. كذا سرحت شركة Mobileye 200 موظف بعد انخفاض أسهمها أكثر من 40% هذا العام. وسرحت شركة Aqua Security 20 موظفًا في إسرائيل، حيث تعمل شركة الأمن السيبراني على تبسيط عملياتها للتركيز على الربحية.

شركات التكنولوجيا مأزومة

وتظهر عمليات التسريح الأزمات التي تواجه الشركات التكنولوجية، حيث قامت شركة Medtronic بفصل 60 موظفًا في مركز البحث والتطوير بالقدس، كذلك الحال بالنسبة إلى شركة Unicorn القدس التي سرحت 85 موظفًا أثناء إعادة هيكلة أعمالها حول نموذج الفيديو الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وفصلت شركة Applied Materials 100 موظف في إسرائيل كجزء من إعادة هيكلة عالمية. والعدد ذاته سرحته شركة HP Indigo، فيما سرحت شركة ZipRecruiter 80 موظفًا بعد إغلاق مركز البحث والتطوير الإسرائيلي.

وتم صرف 40 موطفاً من شركة Flipkart التي أغلقت مركز البحث والتطوير الإسرائيلي مع تعمق خفض التكاليف العالمية. وأعلنت شركة "بيليفر ميتس"، المعروفة سابقًا باسم "فيوتشر ميت تكنولوجيز"، أنها ستوقف عملياتها فورًا مطلع الشهر الحالي، تاركةً وراءها مصنعًا ضخمًا تم بناؤه حديثًا وأكثر من 34 مليون دولار من فواتير البناء غير المدفوعة، إضافة إلى تسريح 100 من موظفيها.

وسرحت شركة Fiverr 250 موظفًا مع إعلان الرئيس التنفيذي عن التحول إلى استراتيجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وفصلت شركة Verbit 22 موظفًا، منهم 10 في إسرائيل، واستغنت شركة Yotpo عن 200 موظف وأغلقت عمليات الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. كما قامت شركة 1-800 Contacts بفصل 60 موظفًا بعد إغلاق الفرع الإسرائيلي 6over6. وينسحب الحال ذاته على عشرات الشركات الإسرائيلية الأخرى.

من جهة أخرى، توجد عشرات الشركات التي لم يُذكر عدد المسرحين فيها، حيث أغلقت شركة Noogata أبوابها بعد جمع 28 مليون دولار، كما أغلقت شركة أميركان إكسبريس شركة نيبيندو الإسرائيلية الناشئة بعد عامين من استحواذها عليها. وأغلقت شركة Wing Cloud أبوابها بعد جمع 20 مليون دولار لإعادة ابتكار تطوير الحوسبة السحابية.

شركة Moon Active قامت بتسريح عشرات الموظفين دون ذكر العدد، وهي شركة ألعاب يونيكورن، على الرغم من تحقيقها إيرادات قياسية بلغت ملياري دولار في عام 2024.

وذكرت عشرات الشركات نسباً مئوية لعدد المسرحين منها، إلا أن البحث عن الأعداد أظهر أن شركة Lusha سرّحت حوالي 24 موظفًا بعد خفض 8% من قوتها العاملة، وفقًا لمصادر رسمية.

أما شركة Payoneer فقد قامت بتسريح نحو 60 موظفًا عالميًا، بينهم حوالي 30 موظفًا في إسرائيل، بعد خفض 6% من قوتها العاملة. في حين سرّحت شركة Axonius حوالي 100 موظف، أي أكثر من 10% من مجموع موظفيها البالغ حوالي 900 موظف. كذلك، قامت شركة Kaltura بتسريح حوالي 70 موظفًا بعد خفض 10% من القوة العاملة، بينما سرّحت شركة Innoviz نحو 40 موظفًا بعد تخفيض 9% من فريقها.

على الجانب الآخر، هناك شركات ذكرت فقط نسبة التخفيض دون توفير الرقم الدقيق للمسرحين، مثل TytoCare التي خفضت 20% من قوتها العاملة، وUnicorn Augury بخفض 18%، وLightricks التي خفضت 15% من موظفيها، ولم تُنشر أي بيانات رسمية دقيقة لعدد المسرحين فيها، وبالتالي يبقى العدد الفعلي غير معروف رسميًا.