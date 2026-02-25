- الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في قطاع التكنولوجيا، حيث تعتمد شركات كبرى مثل أمازون وألفابت وميتا على استخدامه في تقييمات الموظفين، مما يعكس تحولًا في معايير الكفاءة والابتكار. - في شركة كونداكتر، يتم تقييم مهارات الذكاء الاصطناعي للموظفين بنظام درجات، مع تقديم حوافز للابتكار، ويُطلب من المرشحين للوظائف إثبات معرفتهم بالذكاء الاصطناعي أثناء المقابلات. - رغم فوائد الذكاء الاصطناعي، هناك قلق بشأن تأثيره على أمان الوظائف، حيث تتبع شركات مثل أمازون وغوغل استخدامه في تقييم الأداء، بينما تواجه شركات أخرى تحديات في دمجه.

إذا كنت تعمل في قطاع التكنولوجيا، فاعلم أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة إضافية على مكتبك الرقمي، بل أصبح شرطاً أساسياً للبقاء. فبينما لا تزال قطاعات عديدة تجرّب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بحذر، انتقلت شركات التكنولوجيا إلى مرحلة أكثر حسماً قوامها قياس استخدام الموظفين أدوات الذكاء الاصطناعي وفرضه عند الضرورة، بحسب تحقيق نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أمس الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الشركات الناشئة الصغيرة إلى عمالقة مثل أمازون وألفابت (غوغل) وميتا، لم يعد السؤال: "هل تستخدم الذكاء الاصطناعي؟"، بل: "كم تستخدمه؟ وكيف يؤثر ذلك في تقييمك الوظيفي؟". وتنقل عن الرئيس التنفيذي لشركة كونداكتر (Conductor) المتخصصة في التسويق الرقمي، سِث بيسميرتنيك، قوله: "نستخدم العصا والجزرة. لا يمكن أن تزدهر الشركة إذا لم يمتلك جميع الموظفين مستوى عالياً من الكفاءة في الذكاء الاصطناعي".

في شركته التي تضم نحو 300 موظف، أصبح لكل موظف درجة كفاءة في الذكاء الاصطناعي من 1 إلى 5، علماً أن الدرجة الكاملة تُمنح لمن يبتكر أنظمة تحسّن سير العمل للآخرين. وقد استحدثت الشركة جائزة جديدة هي عبارة عن إجازة مدفوعة بقيمة آلاف الدولارات لمن يبتكر أفضل عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. والأمر لا يتوقف عند الموظفين الحاليين. فالمرشحون للوظائف لا يُنظر في طلباتهم أصلاً ما لم يثبتوا "إلماماً حقيقياً" بالذكاء الاصطناعي. وخلال المقابلات، يُطلب منهم حل مشكلات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وشرح الأوامر (Prompts) التي استخدموها، بل مقارنة طريقتهم اليوم مع ما كانوا سيفعلونه قبل ستة أشهر.

ووفقاً لمسح أجرته شركة الاستشارات ساكشن (Section)، قال 42% من العاملين في قطاع التكنولوجيا إن مديريهم يتوقعون استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي، ارتفاعاً من 32% قبل ثمانية أشهر فقط. وفي استطلاع أجرته كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا مع "جي بي كيه كوليكتيف" (GBK Collective)، أفادت قرابة نصف شركات التكنولوجيا والاتصالات بأنها تحقق عائداً إيجابياً من استثماراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقارنة بـ 35% فقط عبر مختلف القطاعات.

لكن الطريق لم يكن سهلاً. فحتى في القطاع الذي يقود التحولات الرقمية، لا يخلو الأمر من القلق. كثير من الموظفين يشككون في حجم الوقت الذي يوفره الذكاء الاصطناعي فعلياً، بينما يتزايد القلق من تصريحات الرؤساء التنفيذيين الذين يتحدثون صراحة عن أن الذكاء الاصطناعي قد يقلص أعداد الموظفين مستقبلاً. في هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن جيريمي كورست، أحد معدّي تقرير كلية وارتون، قوله: "هل نتوقع حقاً أن يتبنّى الموظفون هذه الأدوات بحماس إذا كانوا يعتقدون أنها ستؤدي في النهاية إلى فقدان وظائفهم؟".

قياس استخدام الذكاء الاصطناعي

في وحدة أمازون ويب سيرفيسيز (Amazon Web Services)، يمتلك مديرو فرق البرمجة لوحة بيانات توضح استخدام المهندسين لأدوات الذكاء الاصطناعي. ومع أن الاستخدام لا يُدرج رسمياً في تقييم الأداء، يؤخذ في الاعتبار عند الترقية، وفق الصحيفة. وفي غوغل، بدأ إدراج استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض تقييمات مهندسي البرمجيات هذا العام. وفي ميتا، يمكن للنظام الجديد تتبع عدد أسطر البرمجة التي كتبها المهندس بمساعدة الذكاء الاصطناعي. أما في مايكروسوفت، فيُطلب من الموظفين تحديد كيفية إدماجهم للذكاء الاصطناعي في تدفق عملهم.

وفي سيلزفورس، أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي شبه شامل. وتنقل وول ستريت جورنال عن رئيس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الشركة، جو إنزيريلو، قوله: "نقيس التبنّي بشكل مستمر وننظر إلى البيانات بلا توقف". كما أن طلب الإجازات المدفوعة لا يتم الآن إلا عبر التفاعل مع وكيل ذكاء اصطناعي.

وتلاحظ الصحيفة في تحقيقها أن الضغط داخل الشركات الكبرى مضاعف. فهي لا تطبق الذكاء الاصطناعي فقط لرفع الإنتاجية، بل لأنها تنفق مليارات الدولارات لتطوير هذه الأدوات. وإذا لم تنجح في تشغيلها داخل جدرانها، فسيكون من الصعب إقناع العملاء بشرائها. وتنسب إلى أحد مستشاري "مستقبل العمل" قوله: "يجب أن تُظهر عائداً على الاستثمار".

أما في شركة أوتوديسك (Autodesk)، فقد كان العائق الأول هو إتاحة الأدوات نفسها، إذ كان بعض الموظفين يستخدمون أدوات برمجية سراً بعد أن حُظرت رسمياً. لكن الإدارة ركزت لاحقاً على تحسين مسارات عمل محددة باستخدام الذكاء الاصطناعي بدل فرض الأدوات دفعة واحدة. ومع ذلك، يعترف الرئيس التنفيذي أندرو أناغنوست بأنه "سيظل هناك دائماً عدد قليل يرفض التغيير، وربما لن يصمدوا طويلاً".