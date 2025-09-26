شركات أوروبية تخفض الوظائف استجابة لتباطؤ الاقتصاد

- تواجه الشركات الأوروبية تحديات اقتصادية دفعتها لتجميد التوظيف وتقليص الموظفين، خاصة في صناعة السيارات مثل بوش وفولكسفاغن وفولفو، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية وضعف الطلب العالمي. - لم تقتصر التخفيضات على قطاع السيارات، بل شملت البنوك والطاقة والصناعات الهندسية والإعلام، حيث أعلن كومرتس بنك و"إتش إس بي سي" عن تقليصات كبيرة، وتخطط "أو إم في" و"يونيبر" لخفض الوظائف. - تعكس هذه الإجراءات هشاشة النمو الاقتصادي في أوروبا وتثير تساؤلات حول تأثيراتها الاجتماعية، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لحماية العمالة وضمان الاستقرار الاجتماعي.

عمدت عدة شركات أوروبية خلال العام الحالي إلى تجميد التوظيف أو المضي في خفض أعداد موظفيها، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تفاقمت بفعل الرسوم الجمركية الأميركية وضعف الطلب المستمر على العديد من المنتجات. وفي هذا السياق، برزت سلسلة من قرارات التسريح التي أعلنتها شركات أوروبية كبرى منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي، وفق بيانات الشركات وتقارير وكالة رويترز.

صنّاع السيارات وقطع الغيار

• بوش: الشركة الألمانية ستقوم بخفض 13,000 وظيفة بينما تكافح سوقاً راكدة، وتكاليف مرتفعة، وضغطاً من المنافسين (25 سبتمبر/ أيلول).

• دايملر تراك: أكدت الشركة المصنّعة للشاحنات في 1 أغسطس/ آب أنها ستخفض 2,000 وظيفة في مصانعها بالولايات المتحدة والمكسيك، إضافةً إلى 5,000 وظيفة سبق إعلانها في ألمانيا.

• ستيلانتس: وسّعت الشركة برنامجها للتقاعد الطوعي في إيطاليا، ليصل إجمالي التخفيض المخطط للقوى العاملة إلى نحو 2,500 في عام 2025 (10 يونيو/ حزيران).

• فولكسفاغن: قال المدير المالي للشركة في 30 إبريل إنها خفّضت عدد الموظفين في ألمانيا بنحو 7,000 منذ بدء إجراءات توفير التكاليف في أواخر 2023.

• فولفو للسيارات: الشركة السويدية ستخفض 3,000 وظيفة، معظمها وظائف مكتبية، ضمن إعادة هيكلة أوسع في ظل ارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية (26 أيار/مايو). كما أعلنت في 7 مايو/ أيار خفض 5% من القوى العاملة في مصنعها بولاية ساوث كارولاينا.

البنوك

• كومرتس بنك: أعلن في 14 مايو اتفاقه مع مجلس العمل على خفض نحو 3,900 وظيفة بحلول 2028، ضمن استراتيجية لتحقيق أهداف ربحية أكثر طموحاً.

• "إتش إس بي سي": يخطط المصرف لخفض 348 وظيفة في فرنسا عبر برنامج تقاعد طوعي، أي ما يعادل نحو 10% من قوته العاملة في البلاد (14 مايو).

• لويدز: البنك البريطاني سيفكر في تسريح نحو نصف 3,000 موظف يُعتبرون ضمن أدنى 5% بهدف خفض التكاليف، وفق مصدر مطّلع لـ"رويترز" (4 سبتمبر).

• "يو بي إس": أكبر بنك في سويسرا أبلغ النقابات في إيطاليا في 1 إبريل خططه لخفض 180 وظيفة، أي نحو ثلث قوته العاملة هناك، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "رويترز".

الطاقة

• "أو إم في": شركة النفط والغاز النمساوية تخطط لخفض 2,000 وظيفة، أي ما يعادل اثني عشر من قوتها العاملة العالمية، بحسب صحيفة كوريير (4 سبتمبر)

• يونيبر: شركة المرافق المملوكة للدولة قالت في 3 يوليو/ تموز إنها ستخفض 400 وظيفة، أو نحو 5% من موظفيها.

الصناعات والهندسة

• إس تي مايكروإلكترونيكس: الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية الإيطالية لصناعة الرقائق جان مارك شيري قال في 4 يونيو إنه يتوقع مغادرة 5,000 موظف خلال ثلاث سنوات، بينهم 2,800 وظيفة أُعلِنَ خفضُها في 2025.

• سيينسكو: شركة الكيماويات البلجيكية أعلنت في 15 مايو تسريع إجراءات إعادة الهيكلة، والتي تشمل خفض نحو 200 وظيفة بسبب حالة عدم اليقين في الطلب عالمياً.

الإعلام

• بروزيبن سات.1: مجموعة الإعلام الألمانية ستخفض 430 وظيفة بدوام كامل، وهو جزء من تحولها الرقمي (7 مايو).

• ريتش: ناشرة صحيفة ديلي ميرور البريطانية ستستغني عن 321 وظيفة ضمن إعادة هيكلة ستُنشئ أيضاً 135 وظيفة جديدة، وفق مذكرة داخلية للموظفين (8 سبتمبر).

التجزئة والسلع الاستهلاكية

• أوشان: مجموعة السوبرماركت الفرنسية ستخفض 710 وظائف وتغلق 25 متجراً في إسبانيا (8 مايو).

• بيربري: العلامة التجارية البريطانية الفاخرة ستستغني عن 1,700 وظيفة، أي نحو خُمس قوتها العاملة العالمية، بهدف خفض التكاليف وتحسين الأداء (14 مايو).

• "إل في إم إتش": صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت في 1 مايو أن وحدة النبيذ والمشروبات الروحية مويت هينيسي التابعة للمجموعة ستخفض 1,200 وظيفة.

شركات أوروبية أخرى

• إريكسون: شركة معدات الاتصالات السويدية سرّحت 100 موظف تقني في كندا، بحسب "ذا غلوب آند ميل" (8 سبتمبر).

• جاست إيت تيك أواي: وحدتها الألمانية (ليفراندو) تخطط لخفض 2,000 وظيفة اعتباراً من نهاية 2025 لتحسين نموذج خدمة التوصيل (17 يوليو).

• نوفو نورديسك: شركة الأدوية الدنماركية ستخفض 9,000 وظيفة على مستوى العالم ضمن إعادة هيكلة تهدف إلى توفير 8 مليارات كرونة دنماركية (1.25 مليار دولار) سنوياً (10 سبتمبر).

تُظهر موجة تقليص الوظائف التي اجتاحت مختلف القطاعات الأوروبية، من صناعة السيارات إلى المصارف والطاقة مروراً بالإعلام والتجزئة، حجم الضغوط التي تواجهها شركات أوروبية في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة. فالرسوم الجمركية الأميركية وضعف الطلب العالمي عمّقا التحديات أمام الشركات الأوروبية، ما دفعها إلى إعادة هيكلة واسعة سعياً إلى تقليص التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية.

وبينما تعكس هذه الإجراءات جانباً من هشاشة النمو الاقتصادي في القارة العجوز، تطرح في الوقت نفسه أسئلة حول انعكاساتها الاجتماعية وفرص العمل المستقبلية، وتضع الحكومات أمام اختبار صعب لموازنة الإصلاحات الاقتصادية مع حماية الاستقرار الاجتماعي.

(1 دولار = 0.8806 يورو)

(1 دولار = 6.3754 كرونات دنماركية)