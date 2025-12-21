شركات أميركية تنصح موظفيها حاملي تأشيرات "إتش1بي" بعدم السفر

نقل موقع بيزنس إنسايدر عن رسالة بريد إلكتروني داخلية بأن شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت وشركة أبل نصحتا بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات إتش-1بي "H-1B" الأميركية بتجنب السفر الدولي بسبب تأخير في السفارات يصل إلى 12 شهراً لمواعيد ختم التأشيرات. في الوقت الذي أكدت فيه صحف هندية أن السفارة الأميركية ألغت مواعيد تجديد التأشيرات فجأة.

وجاء في تقرير بيزنس إنسايدر الذي نشرته وكالة رويترز اليوم الأحد، أن شركات المحاماة التي تمثل الشركتين قالت إن التأخيرات تنبع من متطلبات الفحص الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الموظفين يواجهون خطر تقطع السبل بهم خارج الولايات المتحدة إذا تم تأجيل المواعيد. ووفقاً للتقرير، جاء في المذكرة أن بعض السفارات والقنصليات الأميركية تشهد تأخيرات في مواعيد التأشيرات تصل إلى 12 شهراً، محذرة من أن السفر الدولي "ينطوي على خطر البقاء لفترة طويلة خارج الولايات المتحدة".

وفي سبتمبر/ أيلول، نصحت شركة ألفابت المالكة لغوغل موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي وحثت حاملي تأشيرة إتش-1بي على البقاء في الولايات المتحدة. ويشير محامو الهجرة للموقع ذاته، إلى أن بعض الشركات ستتراجع عن توظيف الكفاءات الأجنبية بموجب هذه القواعد الجديدة. وتراهن إدارة ترامب على أن بعض هذه الوظائف ستؤول تلقائياً إلى العمال الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء، وذلك بأقل قدر من المقاومة.

ووفقاً لبيانات رسمية، فقد تصدرت شركة أمازون جميع جهات التوظيف في السنة المالية 2025 بـ 4644 طلباً جديداً مُعتمداً من تأشيرة H-1B، تلتها ميتا، ومايكروسوفت، وغوغل. و بموجب برنامج تأشيرة H-1B، تقوم الشركات بتوظيف عمال أجانب ذوي مهارات متخصصة للعمل في الولايات المتحدة، لمدة ثلاث سنوات مبدئياً، قابلة للتجديد لثلاث سنوات إضافية. وفي سبتمبر/أيلول، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً رئاسياً يرفع رسوم تأشيرة H-1B إلى مبلغ باهظ قدره 100 ألف دولار.

كما أعلنت الإدارة الأميركية هذا الشهر زيادة التدقيق مع المتقدمين للحصول على تأشيرات إتش-1بي "H-1B" للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إدارة المواطنة والهجرة الأميركية على موقعها: " تلقينا عدداً كافياً من الطلبات للوصول إلى الحد الأقصى المسموح به من تأشيرات H-1B العادية، والبالغ 65 ألف تأشيرة، بالإضافة إلى 20 ألف تأشيرة H-1B المخصصة لحاملي الشهادات العليا في الولايات المتحدة، والمعروفة باسم حد الماجستير، وذلك للسنة المالية 2026".

وترى إدارة ترامب أن أصحاب العمل أساؤوا استخدام تأشيرة "H-1B" وسيلةً لتوظيف الكفاءات التقنية بأجور زهيدة. وقد وصف الأمر التنفيذي في سبتمبر/أيلول، الذي أعلن الرسوم الجديدة، هذه المسألة أنها ظلمٌ بيّن للعمال الأميركيين، قائلاً إن البرنامج "استُغل عمداً" لاستبدالهم بعمالة أجنبية ذات أجور أقل. وتواجه هذه الرسوم حالياً العديد من الطعون القانونية في المحاكم الفيدرالية.

Visa appointment cancellations tied to new social media screening are leaving many H-1B workers in limbo. Grateful to contribute to @pranshuverma_ 's coverage on an issue affecting so many skilled workers and their families. Read the full story: https://t.co/Vrdqa5rbhW — Emily Neumann (@immigrationgirl) December 19, 2025

من جانبها، انتقدت محامية الهجرة المقيمة في هيوستن، إميلي نيومان، ، إلغاء مواعيد تأشيرة H1B في الهند. وقالت في منشور على موقع إكس "X": "يبدو ختم التأشيرة أشبه بمتاهة من العقبات في الوقت الراهن. تُلغى المواعيد الآن من دون سابق إنذار وتُؤجل لأشهر. لا توجد أي إمكانية للتنبؤ في هذه العملية، وهذا يخلق تحديات حقيقية للشركات والموظفين الذين يحتاجون إلى السفر".

إلغاء مواعيد تجديد تأشيرات إتش-1بي في الهند

في السياق، قال موقع هندوستان تايمز " Hindustan Times" اليوم الأحد، إن السفارة الأميركية في الهند حثت المتقدمين للحصول على التأشيرة على عدم الحضور إلى المكاتب القنصلية في المواعيد المحددة مسبقاً لمقابلاتهم. وأشار الموقع إلى أنه تم تأجيل المقابلات المُجدولة مسبقاً لآلاف المتقدمين للحصول على تأشيرة H-1B، والتي كان من المقرر إجراؤها في أواخر ديسمبر/كانون الأول في الهند، بشكل مفاجئ لعدة أشهر، وذلك بسبب قواعد جديدة أكثر صرامة للتحقق من الخلفية الشخصية وحسابات التواصل الاجتماعي.

تأثر المتقدمون الذين كانت مواعيدهم بعد 15 ديسمبر بشكل خاص، حيث أُعيدت جدولة بعض المقابلات إلى أكتوبر/تشرين الأول 2026. و أعلنت السفارة الأميركية في منشور لها على موقعها الإلكتروني مطلع هذا الشهر: "إذا تلقيتم بريداً إلكترونياً يُفيد بتأجيل موعدكم الخاص بالتأشيرة، فإنّ القنصلية الأميركية تتطلع إلى مساعدتكم في موعدكم الجديد. وسيؤدي الحضور في الموعد المُحدد سابقاً إلى منعكم من دخول السفارة أو القنصلية". ومن المتوقع أن يؤدي الإلغاء الجماعي للمقابلات المُجدولة لمُقدمي طلبات تأشيرة H-1B، نظراً إجراءات التدقيق المُشددة، إلى تأخيرات كبيرة في عودتهم إلى الولايات المتحدة. ويسري تأجيل المقابلات على جميع المُتقدمين الذين كانت لديهم مواعيد مُسبقة اعتباراً من 15 ديسمبر فصاعداً، وفقاً لتقرير وكالة PTI.

كان معظم المتقدمين المتضررين موجودين بالفعل في الهند لإجراء المقابلات، وهم الآن غير قادرين على العودة إلى الولايات المتحدة في انتظار مواعيد مقابلاتهم الجديدة المُعادة جدولتها، لعدم امتلاكهم تأشيرة H1B سارية المفعول للسفر إلى الهند للعمل. وأفادت وكالة PTI أن مقابلات فئات أخرى من المتقدمين للحصول على التأشيرة تُؤجل أيضًا نظراً إلى المعايير الجديدة لتدقيق حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين. ولم يُعرف بعد العدد الدقيق للمتقدمين المتضررين من تأخير مقابلات التأشيرة. ووفقاً لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، شكل الهنود ما يُقدر بنحو 71% من إجمالي طلبات تأشيرة H-1B الموافق عليها في السنوات الأخيرة.