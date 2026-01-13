شركاء إيران التجاريون المهدّدون برسوم أميركية قدرها 25%

- إيران، عضو أوبك، تصدّر الوقود كأكبر سلعة إلى 147 شريكاً، أبرزهم الصين، التي استوردت منها في 2022 ما قيمته 22 مليار دولار، بينما بلغت وارداتها من الصين 15 مليار دولار. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المتعاملة مع إيران، في ظل احتجاجات كبيرة تواجهها طهران. - التجارة الثنائية بين إيران وتركيا بلغت 11.9 مليار دولار في 2022، بينما شملت صادرات الهند الأرز والأدوية، وبلغت صادرات إيران إلى ألمانيا 178 مليون دولار.

تصدِّر إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منتجاتها إلى 147 شريكاً تجارياً. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، فإن من أهم شركائها التجاريين الصين ودول أخرى في شرق آسيا والعراق والإمارات وتركيا وألمانيا. والوقود هو أكبر سلعة تصديرية لإيران من حيث القيمة، بينما تشمل الواردات الرئيسية السلع الوسيطة والخضراوات والآلات والمعدات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن أي دولة تتعامل مع إيران ستواجه رسوماً جمركية قدرها 25% على التجارة مع الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تكابد فيه طهران للسيطرة على أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

الصين:

وفقاً للبنك الدولي، فإنّ الصين هي أكبر شريك تجاري لإيران. وبلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى الصين 22 مليار دولار في عام 2022، وشكل الوقود أكثر من نصف الإجمالي. وبلغت قيمة الواردات من الصين 15 مليار دولار. وبحسب بيانات شركة كبلر للتحليلات، اشترت الصين في عام 2025 أكثر من 80% من النفط الإيراني المشحون. وللنفط الإيراني مجموعة محدودة من المشترين بسبب العقوبات الأميركية التي تسعى إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي.

الهند:

بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الهند وإيران 1.34 مليار دولار للأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وفقاً لوزارة التجارة الهندية. وتشمل الصادرات الهندية الرئيسية إلى إيران الأرز البسمتي والفواكه والخضراوات والأدوية ومنتجات صيدلانية أخرى.

تركيا:

بلغت قيمة صادرات إيران إلى تركيا 5.8 مليارات دولار في عام 2022، بينما بلغت قيمة الواردات 6.1 مليارات دولار، وفقاً للبنك الدولي.

ألمانيا:

بلغت صادرات إيران إلى ألمانيا 178 مليون دولار في عام 2022، بينما بلغ إجمالي الواردات 1.9 مليار دولار.

كوريا الجنوبية:

وفقاً لبيانات رابطة التجارة الدولية الكورية، كانت صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 هامشية وبلغت 129 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 1.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

اليابان:

تظهر أحدث البيانات التجارية من اليابان التي تمتد حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 أنّ طوكيو استوردت كميات متواضعة من الفاكهة والخضراوات والمنسوجات من إيران وصدرت بعض الآلات ومحركات السيارات إلى هناك.

(رويترز)