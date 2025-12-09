شرطة كوريا الجنوبية تفتش كوبانغ بعد اختراق كبير للبيانات

- داهمت الشرطة الكورية الجنوبية مقارّ كوبانغ بعد اختراق بيانات 33.7 مليون عميل، حيث يُشتبه في تورط موظف صيني سابق، مما دفع الرئيس الكوري لاتخاذ إجراءات صارمة. - أوقفت "أب بيت" عملياتها بعد تحويل غير مصرّح به بقيمة 37 مليون دولار، وتعهدت بتعويض المستخدمين، بينما لم تكشف عن تفاصيل الاختراق. - أعلنت نافير عن استثمار 10 تريليونات وون في الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين، وسط تحديات أمنية بعد اختراق "أب بيت".

دهمت الشرطة الكورية الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء مقارّ منصة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية كوبانغ بعد تعرّضها لاختراق كبير لبيانات عملائها شمل عشرات الملايين من المستخدمين. وقالت قوات الأمن إنها "تُجري عملية تفتيش وحجز في المقر الكوري الجنوبي لشركة كوبانغ، ووصفت هذه الخطوة بأنها "إجراء ضروري لفهم الوقائع بدقة"، وفق بيان رسمي نشر الثلاثاء.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أول أمس الأحد، دون ذكر مصادر، إن موظفاً صينياً سابقاً في كوبانغ يُشتبه في أنه وراء الاختراق، لكنه غادر البلاد. وتُعد كوبانغ، التي يقع مقرها الرئيسي في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية، منصة التسوق الإلكتروني الأكثر شعبية في كوريا الجنوبية. تُقدم لملايين عملائها خدمة توصيل فائقة السرعة لمجموعة واسعة من المنتجات، من البقالة إلى الأدوات المنزلية. وقد تعرضت الشركة لاختراق كبير للبيانات هذا العام، شمل الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين الشحن وسجلات الطلبات. مع ذلك، لم تُخترق معلومات الدفع وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.

وبحسب كوبانغ، فقد طاولت هذه الواقعة بيانات نحو 33.7 مليون عميل. وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد طالب الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات سريعة لمعاقبة المسؤولين عن هذا التسريب، الذي تقول سيول إنه وقع عبر خوادم تابعة للشركة تقع خارج الأراضي الكورية بين 24 يونيو/حزيران و8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركة لم تُدرك حجم الحادث إلا الشهر الماضي، عندما أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية ووسائل الإعلام المحلية أن كوبانغ تقدّمت بشكوى ضد موظف سابق صيني الجنسية يُشتبه في مسؤوليته عن هذه التسريبات.

ويطلق على شركة كوبانغ، التي اسم أمازون كوريا الجنوبية لعدد العملاء الذين يستفيدون من خدماتها، إذ يبلغ عدد عملائها وفقا لآخر بيانات المنصة 24.7 مليون عميل خلال الريع الثالث من العام الجاري.

اختراقات سابقة

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني أوقفت منصة "أب بيت" الكورية الجنوبية عمليات الإيداع والسحب عقب اكتشاف تحويل غير مصرّح به لحوالى 37 مليون دولار من الأصول الرقمية، في نكسة كبيرة لأكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان استحواذ تاريخي عليها من قبل شركة نافير.

وأوضحت المنصة، في بيان لها أنّ جزءاً من الأصول المستندة إلى شبكة سولانا، بقيمة تقارب 54 مليار وون، قد نُقل إلى محفظة خارجية غير مصرّح بها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، مضيفةً أنها ستعوّض المستخدمين بالكامل عن أي خسائر، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن عملية الاختراق.

ووقعت الحادثة بعد يومٍ واحد من إعلان عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي "نافير" خططه للاستحواذ على شركة دونامو، المالكة لـ"أب بيت"، عبر صفقة أسهم تبلغ قيمتها 10.3 مليارات دولار. وصباح اليوم الخميس، أشاد المديرون التنفيذيون في "نافير"، خلال مؤتمر صحافي، بالطبيعة التحويلية لهذه الصفقة، في الوقت الذي كانت فيه أطراف مجهولة تخترق نظام "أب بيت"، ولم يرد ممثلو "دونامو" على طلبات التعليق. وجاء المؤتمر الصحافي قبل ساعات من إعلان "أب بيت" عملية الاختراق. وخلاله، كشفت "نافير" عن خططها لإنفاق 10 تريليونات وون (6.8 مليارات دولار) على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار سعيها لتصبح لاعباً عالمياً بارزاً في هذين المجالين.