شراكة كورية–أميركية لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

- تعتزم إنفيديا توريد 260 ألف وحدة معالجة جرافيك لكوريا الجنوبية لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع سامسونج وهيونداي، مما يعزز مكانة كوريا كقوة صناعية رقمية. - تجاوزت إنفيديا حاجز الخمسة تريليونات دولار في قيمتها السوقية، مما يعكس الطلب الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط تحذيرات من احتمال تشكّل "فقاعة ذكاء اصطناعي". - التعاون الكوري-الأميركي يهدف إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، مما قد يجعل كوريا منافسًا محوريًا في سباق الذكاء الاصطناعي الآسيوي، مع دعم حكومي كبير للقطاع التكنولوجي.

تعتزم شركة إنفيديا

الأميركية، المتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، توريد مئات الآلاف من وحدات معالجة الجرافيك (GPU) لصالح مشروعات مشتركة مع الحكومة وشركات كورية جنوبية، بهدف تعزيز البنية التحتية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في البلاد. وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية وشركتا إنفيديا وسامسونج إلكترونيكس عن هذه الخطط عقب اجتماع الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج مع الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسن هوانغ في سيول.

وأوضح مكتب الرئيس الكوري أن إنفيديا ستقوم بتوريد نحو 260 ألف وحدة معالجة جرافيك لدعم قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي في البلاد، مضيفًا أن الشركة الأميركية ستعمل بالتعاون مع سامسونج وإس كيه هاينيكس وهيونداي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، وتسريع تطوير تقنيات جديدة تعتمد على الحوسبة المتقدمة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه إنفيديا ترسيخ هيمنتها على سوق الرقائق المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت هذا الأسبوع أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية حاجز الخمسة تريليونات دولار، بعد ثلاثة أشهر فقط من بلوغها أربعة تريليونات، ما يعكس الطلب الهائل على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يُنظر إليها على نطاق واسع كأكبر ثورة تكنولوجية منذ إطلاق شركة آبل أول هاتف "آيفون" قبل 18 عامًا.

لكن في المقابل، تزايدت التحذيرات من احتمال تشكّل "فقاعة ذكاء اصطناعي" في الأسواق، إذ حذر مسؤولون في بنك إنكلترا المركزي من أن الارتفاع المفرط في أسعار أسهم شركات التكنولوجيا قد يكون غير مستدام، فيما أعربت رئيسة صندوق النقد الدولي عن مخاوف مشابهة من انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي إذا تراجعت هذه التقييمات فجأة.

تُعد إنفيديا اليوم القلب المحرّك لثورة الذكاء الاصطناعي العالمية، إذ تُستخدم رقائقها في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة مثل "تشات جي بي تي" و"جيميني" وغيرهما.

وقد جعلها ذلك اللاعب الأبرز في سباق الحوسبة الفائقة، متقدمة على منافسين مثل إنتل و أي ام دي. أما كوريا الجنوبية، فتسعى من جانبها إلى تعزيز مكانتها كقوة صناعية رقمية عبر دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات التصنيع والسيارات والإلكترونيات. ويأتي التعاون مع إنفيديا ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تجمع بين القدرات التقنية الأميركية والإمكانات الصناعية الكورية.

من المتوقع أن يسهم هذا التحالف في تحسين قدرات كوريا في تطوير الرقائق والأنظمة الذكية، ما قد يجعلها منافسًا محوريًا للصين واليابان في سباق الذكاء الاصطناعي الآسيوي، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الكبير الموجه للقطاع التكنولوجي. وتعكس الشراكة بين إنفيديا وكوريا الجنوبية تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث تتسابق الدول والشركات الكبرى لتأمين مواقعها في هذا المجال الواعد.

لكن في ظل الارتفاع السريع في تقييمات الشركات التكنولوجية، يطرح الخبراء تساؤلات حول مدى استدامة هذا الزخم، وما إذا كانت الاستثمارات الضخمة ستؤدي إلى تطور حقيقي أم إلى فقاعة مالية جديدة. وفي كل الأحوال، يبدو أن التعاون الكوري–الأميركي يمثل خطوة استراتيجية نحو مستقبل تقوده الخوارزميات والمعالجات الذكية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)