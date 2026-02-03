شراكة بين غوغل كلاود وليبرتي غلوبال في الذكاء الاصطناعي 

- أعلنت غوغل كلاود وليبرتي غلوبال عن شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات لنشر نماذج جيميناي للذكاء الاصطناعي وأدوات سحابية أخرى في عمليات ليبرتي الأوروبية، مما يعزز خدمات المستهلكين مثل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأتمتة خدمة العملاء. - تهدف الشراكة إلى تحسين موثوقية الشبكة وأمنها، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني للشركات الصغيرة، مع الحفاظ على الخصوصية، وتوسيع التعاون القائم بين الشركتين. - تسعى المفوضية الأوروبية لضمان التزام غوغل بقواعد الاتحاد الأوروبي، وتوفير وصول متساوٍ لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي الآخرين، مع التركيز على تحسين الامتثال التنافسي.

اتفقت غوغل كلاود، مزود خدمات الحوسبة السحابية التابع لألفابت، وليبرتي غلوبال على شراكة استراتيجية مدتها خمس سنوات لنشر نماذج جيميناي للذكاء الاصطناعي وأدوات سحابية أخرى من غوغل في جميع عمليات المجموعة الأوروبية. وقالت ليبرتي غلوبال، التي تملك نحو 80 مليون مشترك في خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في جميع أنحاء أوروبا، إن الصفقة ستدعم خدمات المستهلكين الجديدة، ومنها البحث والاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة هورايزون تي في الخاصة بها، بالإضافة إلى أتمتة خدمة العملاء.

وقال رئيس ليبرتي غلوبال التنفيذي مايك فرايز، في بيان، إن "شراكتنا الموسعة مع غوغل كلاود تمثل علامة فارقة مهمة لليبرتي غلوبال". وستقدم الشركتان أيضا المزيد من منتجات غوغل مثل هواتف وساعات بكسل بالإضافة إلى أجهزة المنزل الذكي من خلال وحدات تشغيل ليبرتي، والتي تشمل فيرجن ميديا أو تو البريطانية وتيلينت البلجيكية وفودافون زيجو الهولندية وصن رايز السويسرية. وتوسع الاتفاقية التعاون القائم بين الشركتين.

وقالت ليبرتي غلوبال وفقا لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين موثوقية الشبكة وأمنها، والسعي إلى تشغيل الشبكة على نحو مستقل، وربما السماح لغوغل كلاود باستخدام السعة الاحتياطية في مراكز بيانات ليبرتي، عبر وسائل منها مشروعها المشترك أطلس إيدج. وقالت الشركتان إن الشراكة ستستهدف أيضا عملاء الشركات الصغيرة بخدمات الحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وستبحث عن طرق لتحقيق ربح من بيانات الاتصالات الخاصة بشركة ليبرتي مع الحفاظ على متطلبات الخصوصية.

وقالت رئيسة غوغل كلاود لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تارا برادي إن "هدفنا بسيط: استخدام التكنولوجيا لتقليل التعقيدات وتقديم قيمة لعملائنا وشركائنا". وازدادت شراكات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات، إذ يسعى المشغلون إلى خفض تكاليف الشبكات وتطوير مصادر دخل جديدة مع الاستمرار في الاستثمار بكثافة في الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس. وتخوض غوغل سباق الذكاء الاصطناعي المتصاعد مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ميتا وأوبن إيه آي وأمازون وأنثروبيك وإكس إيه آي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء الماضي، أنها ستعمل على وضع توصيات لمنصة غوغل، من أجل تحسين امتثالها لالتزامات التوافق التشغيلي والمنافسة بموجب القواعد الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتركز جهود المفوضية على ضمان عدم حصول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"غوغل"، مثل جيميناي، بميزة على التطبيقات الخاصة بمزودي الخدمات الآخرين على الأجهزة التي تعمل بنظام الـ"أندرويد".

وتهدف المفوضية إلى وضع توجيهات بشأن كيفية "منح غوغل مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي التابعين لأطراف ثالثة وصولا فعالا ومتساويا" في غضون فترة ثلاثة أشهر. وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤولة مراقبة المنافسة، تيريزا ريبيرا، إن "أدوات الذكاء الاصطناعي تغيّر الطريقة التي نبحث من خلالها عن المعلومات ونحصل عليها على هواتفنا الذكية عبر الإنترنت، بل وتغير أيضا طريقة تفاعلنا مع أجهزتنا".

(رويترز، العربي الجديد)