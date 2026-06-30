وقّعت في الدوحة، اليوم الثلاثاء، الشراكة الاستراتيجية بين الشركة القطرية للأقمار الصناعية "سهيل سات" والمشغل الوطني للأقمار الصناعية في تركيا "تركسات"، في مشروع القمر الصناعي الثالث لدولة قطر "سهيل-3/تركسات-بيروني"، إلى جانب عقد مع شركة "تيلس ألينيا سبيس"، لتصميم وتصنيع القمر الصناعي.

وبموجب اتفاقية الشراكة، التي وُقعت بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ستستفيد كل من "سهيل سات" و"تركسات" من أصولهما الفضائية المشتركة، والبنية التحتية الأرضية، وشبكات التوزيع، والعلاقات مع العملاء، بما يساهم في تقديم خدمات فضائية واتصالات معززة عبر أسواق تكاملية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

وستسمح الشراكة بتلبية الطلب المتزايد على النطاق العريض عالي الإنتاجية، وخدمات الاتصالات المتنقلة لقطاعي الطيران والبحرية، وخدمات (VSAT) الحكومية وللشركات، مع تقاسم الاستثمار في البنية التحتية، وتحسين استخدام السعات، وتعظيم الإمكانات التجارية للقمر الصناعي الجديد.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ"سهيل سات"، علي أحمد الكواري، إن تكلفة مشروع القمر الصناعي الجديد "سهيل سات 3" تقدر بنحو 295 مليون يورو، مؤكداً أن الانتهاء من المشروع سيستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات، وهي المدة المعتادة لتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، تمهيداً لدخوله الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد، إذ يتوقع إطلاقه في عام 2030. ولفت إلى أن القمر الصناعي الجديد سيركز بصورة أساسية على خدمات الاتصالات، بعد أن ركزت الأقمار السابقة على خدمات البث التلفزيوني، إلى جانب جزء من خدمات الاتصالات، موضحاً أن القمر الأول أُطلق عام 2013، بينما يأتي المشروع الجديد استجابة للطلب المتزايد على حلول الاتصالات الآمنة والموثوقة.

وأضاف الكواري أن "القمر سيوفر خدمات متنوعة تشمل الاتصالات المتنقلة والثابتة، وخدمات الملاحة الجوية والبحرية، إضافة إلى دعم منصات النفط والغاز والطاقة، بما يوفر حلولاً متكاملة لقطاعات مختلفة داخل المنطقة وخارجها"، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا". وأبرز أن القمر الصناعي الجديد سيساهم في توسيع قاعدة العملاء والتغطية الجغرافية للشركة، كما سيعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة وآمنة وذات موثوقية عالية، بما يلبي احتياجات المؤسسات الحكومية والتجارية، والعملاء في مختلف الأسواق.

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بدورها، أكدت الشركة القطرية للأقمار الصناعية، في بيان، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع "تركسات"، وتوقيع عقد مع شركة "تيلس ألينيا سبيس" الفرنسية، لتصميم وتصنيع قمرها الصناعي عالي الإنتاجية من الجيل القادم، يعد محطة بارزة في مسيرة نمو سهيل سات، ويعد الاستثمار الأهم في استراتيجية توسع الشركة حتى الآن، كما يعمق الروابط الاستراتيجية بين قطر وتركيا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"تركسات"، أحمد حمدي أتالاي: "لا تمثل شراكتنا في القمر الصناعي "سهيل-3/تركسات-بيروني" تآزراً قوياً في الفضاء بين دولتين حليفتين فحسب، بل تمثل أيضاً استجابة قوية للديناميكيات سريعة التطور في سوق الاتصالات الفضائية."

وتعزز هذه الاتفاقيات الالتزام طويل الأمد لجميع الأطراف بتقديم حلول اتصالات فضائية متقدمة وآمنة ومبتكرة عبر الأسواق والتطبيقات الرئيسية، وتستند إلى أساس قوي من التعاون بين قطر وتركيا في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية الاستراتيجي، وترسي الأساس للمرحلة التالية من نمو "سهيل سات" عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.