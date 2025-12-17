شراكة بين البنك الدولي و"وقف بنك" التركي لتمويل المشروعات الصغيرة

- يواجه الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة في تركيا تحديات بسبب ارتفاع سعر الفائدة إلى 38%، مما يعيق الاقتراض ويؤثر على تقليل البطالة. الشراكة بين البنك الدولي وبنك "وقف" تهدف لتوفير 1.5 مليار يورو لدعم الشركات الصغيرة، مع التركيز على النساء والشباب. - الشراكة جزء من برنامج أوسع بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز النمو الاقتصادي. بنك "وقف" يشارك في مشاريع إسكانية وقروض ميسرة لتحريك السوق وتوفير فرص عمل. - تسعى الحكومة لتحسين مهارات العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع اتفاقيات لتمويل مشاريع استراتيجية في كفاءة الطاقة وإدارة المخاطر البيئية.

يجمع متخصصون اقتصاديون في تركيا على أن ارتفاع سعر الفائدة المصرفية بتركيا "38%" يحول دون اقتراض الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة، ما يزيد من تأخير المشاريع ويعوق تمويل الشركات المتعثرة، كما يقول المحلل التركي، يوسف كاتب أوغلو، وبالتالي يؤخر مساعي تخفيض نسبة البطالة بتركيا المراوحة عند 8% لكنها ترتفع لدى النساء إلى نحو 10.5%.

ويفرّق كاتب أوغلو خلال حديثه لـ"العربي الجديد" بين القرض من البنك الدولي والشراكة التي أعلنها مع بنك "وقف" بهدف توسيع التمويل ودعم مشاريع الشباب والنساء متناهية الصغير في تركيا.

وكان البنك الدولي قد أعلن أمس دخوله في شراكة مع بنك "وقف" التركي لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار يورو (نحو 1.76 مليار دولار أميركي) لتوسيع نطاق حصول الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تركيا على التمويل. موضحاً أن مشروع الشراكة مع المصرف التركي الحكومي سيستفيد من ضمان بقيمة 750 مليون يورو يقدمه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتأمين تسهيلات تمويلية بمدة 10 سنوات، التي ستتكون من تمويل تجاري سيتم توفيره من قبل بنوك دولية.

ويشير البنك الدولي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار برنامج أوسع له، تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، ويركز بشكل خاص على دعم النساء والشباب، ويهدف إلى دعم الوظائف والنمو الاقتصادي في تركيا التي تعتبر من أوائل الدول التي تستفيد من هذا البرنامج.

ويشير كاتب أوغلو إلى أن بنك "وقف" يدخل بتمويل وشراكات مع شركات حكومية أو وكالات إسكان مدعومة من الحكومة مثل "توكي" أو مساهمة مثل "إملاك كونوت" بهدف توسيع الإسكان وتأمين المنازل بأسعار مقبولة وبالتقسيط، لشرائح الشباب "كما تم أخيراً الإعلان عن نصف مليون شقة للاكتتاب"، مرجحاً أن الشراكة مع البنك الدولي تصب، بالدرجة الأولى بهذا المجال، فضلاً عن منح تمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة بقروض ميسرة ونسب منخفضة ولفترة طويلة الأمد "عشر سنوات".

ويضيف المحلل التركي أن بلاده عادت لضخ أموال بمشاريع كبرى تنفذها الحكومة، تتعلق بالبنى التحتية والإسكان، هادفة إلى تأمين المساكن وتشغيل العاطلين وكسر حدة الجمود بالسوق التركية، بل وستعلن الحكومة نهاية الشهر الجاري إجراء قرعة لتأجير المنازل، وهو تجميد للأموال بالمعنى الاقتصادي، لكنه ضمن خطة الدولة الاستراتيجية التي تتعلق بتخفيض البطالة وتنشيط السوق، والأهم، إلغاء السكن المرتفع واستغلال أصحاب العقارات، ومن هذه الجوانب جميعها، يمكن قراءة الشراكة مع البنك الدولي والاستفادة من برامج يعلنها لدعم النساء والشباب وأصحاب الأفكار المبدعة.

ويلفت المتحدث إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو الفردية ومتناهية الصغر، سيساهم بتحريك الأسواق والمساهمة بزيادة الإنتاج، وبالتالي النمو المستهدف بتركيا "لأن العام الجاري شهد تعثراً ببعض الشركات الكبرى"، كذلك تساهم بتأمين فرص عمل، خصوصاً لشرائح الطلاب الشباب، ومن كلا الجنسين.

وتعاني شرائح الشباب والنساء بتركيا من قلة فرص العمل وضعف التمويل، ما دفع حكومة "العدالة والتنمية" العام الجاري إلى إطلاق برنامج "إيشكور للشباب" الذي تديره مؤسسة التشغيل التركية (İŞKUR) لتأمين دعم مالي وتدريبات عملية لآلاف الشباب بهدف تأهيلهم لسوق العمل، وصولاً لتوظيف مليون طالب على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كذلك أعلنت تركيا الاستراتيجية الوطنية للتوظيف، لمدة ثلاث سنوات، بهدف تخفيض نسبة البطالة وتحسين مهارات الباحثين عن العمل، فضلاً عن تعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وعادت تركيا العام الماضي إلى الاقتراض من البنك الدولي، إذ وقعت، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024 اتفاقية قرض مع البنك لتمويل أربعة مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف، ودعم التحول الأخضر، وإعادة بناء المناطق الصناعية في منطقة الزلزال.

وقال وزير المال والخزانة محمد شيمشك وقتذاك، إن البنك الدولي زاد الموارد المخصصة لتركيا بعد إعلان البرنامج متوسط المدى، حيث خُصِّصَت 18 مليار دولار إضافية لتمويل مشاريع التنمية في تركيا، ما يرفع إجمالي المبلغ المتوقع خلال ثلاث سنوات إلى 35 مليار دولار، معتبراً أن الاتفاقيات تؤكد ثقة البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه تركيا، وأن الجهود مستمرة لزيادة حجم التمويل لمشاريع تنموية تتماشى مع الأولويات الوطنية.

ويذكر أن "وقف بنك" العامل في تركيا منذ خمسينيات القرن الماضي، يعتبر واحداً من ثلاثة مصارف إيداع تركية، إلى جانب زراعات وهالك، من ضمن عشرة مصارف حكومية في تركيا يعمل فيها أكثر من 50 مصرفاً خاصاً أيضاً.