- تواجه مشروعات الطاقة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل وتأجيل العديد من المشروعات إلى ما بعد 2030، مع تنفيذ مشروع تجريبي واحد فقط بقدرة 100 ميغاواط. - أثرت السياسات الدولية والتحديات الفنية والمالية على مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا، مع اهتمام الاتحاد الأوروبي بتمويل تحويل محطات الطاقة التقليدية إلى مراكز لتخزين الطاقة المتجددة. - تعيق عقبات تسعير الطاقة وضمانات التمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مع تأثير الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين على تكاليف المشروعات، بينما تسعى مصر لتعزيز مكانتها في سوق الهيدروجين العالمي.

تلقت مشروعات توليد الطاقة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، المدرجة في الخطة الخمسية المصرية 2025 - 2026، ضربة قاصمة بسبب نقص التمويل المحلي والأجنبي لمشروعاتها الطموحة، ما أدى إلى تأجيل عشرات المشروعات المدرجة في خطط الدولة للعام المالي 2025 - 2026 إلى ما بعد عام 2030. وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريحات صحافية، إنه على مدار 6 سنوات من إدراج مصر خططاً لإنتاج 45 ألف ميغاواط من طاقة الهيدروجين، تنتهي بحلول عام 2035، لم تستطع الشركات العالمية والمحلية سوى تنفيذ أول مشروع تجريبي بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 100 ميغاواط لإنتاج 15 طناً من الأمونيا الخضراء، بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية ويابانية.

وأوضح المصدر، استناداً إلى تقرير قدمته وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء مطلع فبراير/شباط الجاري، أن كافة المقترحات التي تقدم بها الشركاء الدوليون، وخاصة من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول الخليج، خلال قمة المناخ COP27 التي وقعت بروتوكولاتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ما زالت معلقة لعدم توافر التمويل لمشروعات تصل احتياجاتها المالية إلى 76 مليار دولار.

83 مليار دولار احتياجات استثمارية

وبيّن أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، مع التراجع المفاجئ في قدرات إنتاج الغاز المحلي، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت من أهم الأسباب التي أوجدت صعوبات أمام الشركاء الدوليين في الحصول على التمويل، إضافة إلى عدم قدرة الحكومة على توفير العملة الصعبة بمفردها لتمويل مشروعات تحتاج إلى استثمارات إجمالية بقيمة 83 مليار دولار، تشمل تشييد مشروعات إنتاج طاقة متجددة مرتبطة بطاقة الهيدروجين بقيمة 40 مليار دولار، وإقامة مجمعات صناعية لإنتاج الأمونيا والوقود الأخضر بنحو 43 مليار دولار.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن الزخم العالمي لإقامة مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء فقد دوافعه عقب وصول الرئيس الأميركي ترامب إلى البيت الأبيض، بخروجه على الاتفاقات الدولية الخاصة بالمناخ، وفرضه رسوماً جمركية باهظة على منتجات الطاقة الجديدة، التي يأتي معظم إنتاجها من الصين، إضافة إلى عودته لدعم الوقود الأحفوري وتشجيعه التوسع في إقامة المحطات النووية، ما أثر على رغبة القطاع الخاص في الاستثمار في الطاقة المتجدّدة. وكانت مصر قد خططت لإضافة 104 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، لتصبح المصدر الأول لإنتاج الطاقة في البلاد بنسبة 42% بحلول 2030، بدلاً من 11.5% حالياً، مع تصدير فائض الإنتاج إلى الدول المجاورة والاتحاد الأوروبي المتعطش لمصادر الطاقة النظيفة، بعد توقفه عن التوسع في إنتاج الطاقة النووية واستيراد الغاز من روسيا.

وأكد المصدر أن تغيير الحكومة لخطط الطاقة المتجددة، مع تراجع إنتاج مصر من الغاز محلياً، أدى إلى تباطؤ الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا واليونان لربط شبكة كهرباء مصر بدول الاتحاد، إلى ما بعد 2030، مع إعادة دراسة مسارات خطوط الربط البحرية بين شمال وجنوب المتوسط، نتيجة عثرات فنية واجهت عمليات المسح البحري وربط الشبكات التي ستجري على أعماق تتراوح بين 3500 و4200 متر تحت سطح البحر، إضافة إلى نقص الطاقة المتوقع تبادلها على المدى المتوسط وحتى عام 2035.

وأوضح المصدر أنه في ظل صعوبة التنفيذ السريع لمشروع الربط الكهربائي، أبدى الاتحاد الأوروبي رغبته في تمويل تحويل محطات الطاقة العاملة داخل الكتل السكنية بالوقود الأحفوري، كالمازوت والسولار والغاز الطبيعي، بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط، إلى مراكز بطاريات لتخزين الطاقة المولدة من الشمس والرياح في أنحاء مصر، بما يساعد على تقليل انقطاعات الكهرباء في أوقات ذروة الاستهلاك، وخفض انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، والتوسع في إقامة مراكز المعلومات التي تخدم شبكات الإنترنت والذكاء الاصطناعي، وتوفير الطاقة للسيارات ومراكز الخدمات المالية والتكنولوجية ذات الاستهلاك الكهربائي المرتفع داخل المدن والتجمعات السكنية الجديدة.

عقبات تسعير وضمانات

وفي لقاء مع رئيس الجمعية المصرية للطاقة المتجددة، غادة درويش، جرى مؤخراً بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكدت لـ"العربي الجديد" أنّ ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة، مقابل استمرار مشكلة التسعير المنخفض الذي تضعه وزارة الكهرباء أمام المنتجين، يجعل المستثمرين يحجمون عن التوسع في تمويل تلك المشروعات.

وأكدت درويش وجود صعوبات أمام كبار المنتجين في الحصول على قروض دولية، لأنّ وزارتَي الكهرباء والمالية لا تقدمان الضمانات المالية الكافية التي تساعد المستثمرين في الحصول على تلك القروض من المؤسسات الدولية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وبيروقراطية واضحة في أداء الجهات المتعاملة مع قطاع الطاقة المتجددة.

وأرجع خبراء طاقة أزمة شركات إنتاج الطاقة الخضراء إلى تصاعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، التي أدت إلى نقص حاد في الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تحتاجها صناعة إنتاج الطاقة من الهيدروجين وتخزينها، ما تسبب في تراجع عالمي عن التوسّع في تلك المشروعات، ومع ارتفاع أسعار هذه الرقائق ورغبة الدول المنتجة لها في استخدامها كورقة ضغط في الحرب التجارية والتكنولوجية، خضعت أولويات المصنّعين لقيود أبعدتها عن مسار الطاقة الخضراء، مع مضاعفة التكاليف اللازمة لتلك المشروعات. وفي ظلّ تراجع إنتاج مصر من النفط والغاز، وضعت الحكومة الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر في صلب استراتيجية سباق الطاقة المستدامة، مستندة إلى اتفاقات دولية ضخمة وقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022، تلاها تكوين شراكات دولية خلال عامَي 2024 - 2025، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي تهدف إلى امتلاك مصر ما بين 5% و8% من السوق العالمي للهيدروجين بحلول 2030.

ووقعت مصر اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7.6 مليارات دولار لتطوير وتشغيل منشأة متكاملة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته كالأمونيا بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، بطاقة مستهدفة تصل إلى مليون طن سنوياً، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركات بريطانية لبناء مشروعات بقيمة 29 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى منها 12 مليار دولار، ضمن استثمارات إجمالية في مشروعات الهيدروجين تصل إلى 40 مليار دولار. وأعلنت الحكومة عن اتفاقيات للطاقة المتجدّدة مطلع يناير/كانون الأول 2026 بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركتَي "سكاتك" و"صن غرو" لإقامة مشروعات طاقة شمسية وتخزينها في مجمع صناعة الألومنيوم جنوب مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما زالت قيد الدراسة والإنشاء، لتبقى الساحة مفتوحة أمام استخدام الغاز والوقود الأحفوري في توليد نحو 88% من احتياجات مصر من الكهرباء يومياً.