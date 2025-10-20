شباب "جيل زد" يُحيي مطلب محاربة الفساد في المغرب

- حركة "جيل زد" في المغرب أعادت النقاش حول الفساد، مركزة على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومحاربة الفساد الذي يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - الناشط علي صدقي أشار إلى أن الفساد أصبح مصدر قلق للشباب، مؤكداً أن الخطط الحكومية لم تحسن ترتيب المغرب في مؤشرات الحوكمة، مما يستدعي محاربة الفساد لتحسين الخدمات العامة. - نواب البرلمان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة طالبوا بتحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث لم يحقق المغرب تقدماً في مؤشر الشفافية، مما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات فعالة.

أحيت مطالب حركة "جيل زد" النقاش حول خطة الحكومة المغربية لمحاربة الفساد الذي يؤثر سلباً على الاقتصاد ويحرم البلد من إيرادات مهمة يمكن أن تساهم في تحسُّن الخدمة العمومية في مجالي الصحة والتعليم. وعادت حركة "جيل زد" التي انطلقت على منصة "ديسكورد" إلى التظاهر من جديد أول من أمس السبت، ورغم تراجع زخمها مقارنة بما كانت عليه في بدايتها، أضحت مطالبُها في قلب النقاش العمومي، خاصة أنها تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة الفساد.

ولاحظ الناشط في مجال محاربة الفساد، علي صدقي، أن الحديث عن الفساد لم يعد يقتصر على فئة عمرية معينة، بل أضحى مثيراً لقلق فئات في مقتبل العمر، مؤكداً أن الخطط التي تؤكدها الحكومة في مجال محاربة الفساد لم تُفضِ إلى تحسين ترتيب المغرب في مجال الحوكمة. وشدد في حديث لـ"العربي الجديد" على أن هدر المال العام يُفضي إلى تراجع الخدمة العمومية في مجال الصحة، وإلى الاختلالات البنيوية في قطاع التعليم، معتبراً أن تجاوز تلك الاختلالات يمر عبر محاربة الفساد ووضع حد للإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ما من شأنه المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.

ودفعت الظرفية الحالية نواباً في الغرفة الأولى من البرلمان، في الأسبوع المنصرم، بمناسبة أول جلسة من الدورة الخريفية للمؤسسة التشريعية، إلى إثارة مسألة تفشي الفساد، مشددين على تعطيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة التي تؤكد الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أنها لم تلتئم برئاسة رئيس الحكومة سوى مرتين في ظرف ثمانية أعوام. وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، التي تُعد فرعاً لمنظمة الشفافية العالمية، قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي في مكافحة الفساد.

وعللت الجمعية -التي تؤكد ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وفوائد نظام وطني للنزاهة ودولة القانون- قرارها بعدم دعوة رئيس الحكومة اللجنة إلى الانعقاد منذ ثلاثة أعوام، في وقت يفرض النص المُحدِث لها اجتماعها مرتين في السنة على الأقل. ورغم صعوبة تقدير تأثير الفساد على الاقتصاد، كانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد أكدت أن مستوى تأثير الفساد يراوح بين 3.5 و6 % من الناتج الإجمالي المحلي.

ودأبت جمعية الشفافية في المغرب على التشديد على أن الوضعية الحالية للفساد تقتضي تحديث وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتعجيل بإصدار المنظومة الوطنية ضد الفساد، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي ناقشته الحكومة السابقة على مدى ستة أعوام وسحبته الحكومة الحالية.

وذكّرت الجمعية بعد احتجاجات "جيل زد" بأن مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية "نَبَّهَت منذ سنوات الحكومات المتعاقبة لتدارُك السياسات النيوليبرالية المتوحشة، إلا أنها استمرت في خدمة رأس المال بمزيد من إثقال المواطنين بأعباء تكاليف مختلف الخدمات من القطاع الخاص، ومزيد من اتساع الفوارق الاجتماعية، وخاصة التخلي عن محاربة الفساد". ويُحيل مراقبون على تقرير منظمة الشفافية العالمية لعام 2024، حيث تَجَلَّى أن المغرب لم يتقدم في محاربة الفساد، ما يرفع الضغط على الحكومة في ظل تأكيد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الفساد يُكلف المملكة 5 مليارات دولار.

وذهب التقرير إلى أن المغرب يحتل المركز 99 في العام الماضي في مؤشر الشفافية ضمن 180 دولة يتناولها، بدرجة 37 على 100، بعدما كان في المركز 97 بدرجة 38 في 2023. غير أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ترى أن مؤشر إدراك الفساد، الذي تنجزه الشفافية العالمية، لا يعكس في تصورها الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف محاربة الفساد. وعبّرت الوزيرة عن اتجاه النية نحو الانضمام إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تعتبر في نظرها مؤشرات مؤسَّسة على مصادر وبيانات دقيقة.

وأكدت العمل مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل تقييم الخطة الحالية لمكافحة الرشوة، مشددة على تنظيم جلسات استماع لاستطلاع الآراء حول تلك الخطة والتوجه نحو إعداد خطة جديدة. وذكّر النائب في مجلس النواب عن فريق حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، في تعقيبه على حديث الوزيرة خلال جلسة البرلمان، بالخسائر التي يتكبدها المغرب جراء الفساد، والتي تُقدَّر بـ 5 مليارات دولار. وشدد على أن محاربة الفساد غير حاضرة في أجندة الحكومة، منتقداً سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وعدم إخراج قانون تضارب المصالح، وتحصين عدم التبليغ عن الفساد.

وقد جرى خلال مناقشات إعداد النموذج التنموي -الذي يُفترض أن يُفضي إلى رفع المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة- التشديد على أن محاربة الفساد وإحداث قطيعة مع الامتيازات يجب أن يكون هدفاً محورياً في ذلك النموذج، الذي يُفترض أن يكون حافزاً إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي.