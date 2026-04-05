- التقى وزير المالية الكوري الجنوبي بسفراء دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات مع إيران التي أغلقت الممر المائي الحيوي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة. - أكدت دول الخليج لكوريا الجنوبية، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، أنها "أولوية قصوى" وستعمل على ضمان استقرار الإمدادات، بينما حث الرئيس الكوري الجنوبي البرلمان على إقرار ميزانية تكميلية لدعم الاقتصاد. - شهدت الكويت والبحرين هجمات بطائرات مسيرة إيرانية استهدفت منشآت نفطية وكهربائية، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة دون خسائر بشرية.

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، يوم الأحد، إن وزير المالية كو يون-تشول التقى بسفراء من دول الخليج لتعزيز أمن الطاقة وسلامة السفن الكورية بالقرب من مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران التي تعطل حركة الملاحة. وقالت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة رويترز، إن كو طلب من سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع عقد يوم الجمعة ضمان استمرار إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال والنفتا واليوريا وغيرها من الموارد الحيوية وضمان سلامة السفن الكورية وطواقمها بالقرب من المضيق الحيوي.

وأضاف البيان أن السفراء أكدوا أن كوريا الجنوبية دولة ذات "أولوية قصوى" وتعهدوا بالتواصل الوثيق مع سول لضمان استقرار الإمدادات. تعتمد كوريا الجنوبية كغيرها من الاقتصادات الآسيوية بشكل كبير على واردات الطاقة من الخارج، منها واردات تمر عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه 20% من إمدادات النفط العالمية قبل أن تبدأ الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير/ شباط. ومنذ ذلك الحين، جعلت إيران الممر المائي الحيوي في حكم المغلق، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم المخاوف من ركود اقتصادي عالمي. ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وحذرت وزارة المالية الكورية الجنوبية، الشهر الماضي، من المخاطر الجيوسياسية، خصوصاً احتمال ارتفاع أسعار النفط العالمية نتيجة التطورات في المنطقة. وتتأثر كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ بتقلبات أسعار الطاقة العالمية، نظراً إلى اعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز لتلبية احتياجاتها الصناعية. وهذا يجعل الاقتصاد حساساً للتطورات الجيوسياسية، خاصة في مناطق الإنتاج الرئيسية، ما ينعكس على تكاليف الإنتاج والتضخم. وحث الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج البرلمان، الخميس الماضي، على الإسراع في إقرار ميزانية تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل "أخطر تهديد لأمن الطاقة" الذي تشكله أزمة الشرق الأوسط.

في السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت عن مؤسسة البترول الكويتية قولها، في وقت مبكر من يوم الأحد، إن حريقاً اندلع في مجمع القطاع النفطي بالشويخ الذي يضم مقري وزارة النفط والمؤسسة، إثر اعتداء بطائرات مسيرة. ونقلت وسائل إعلام رسمية كويتية عن وزارة المالية قولها إن طائرة مسيرة إيرانية هاجمت مجمع مكاتب لوزارات في الحكومة، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة لكن من دون خسائر بشرية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، يوم الأحد، إن وحدتين لتوليد الكهرباء خرجتا أيضاً من الخدمة بعد أن استهدفت مسيرات إيرانية محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ما تسبب في أضرار كبيرة. كما قالت شركة بابكو البحرينية، اليوم الأحد، إن حريقاً اندلع في خزان بإحدى منشآت التخزين التابعة لها عقب اعتداء إيراني من دون وقوع إصابات. وأضافت الشركة التي تدير أصول الدولة في صناعة النفط والغاز في بيان إنه تم إخماد الحريق ويجرى حالياً تقييم الأضرار.

