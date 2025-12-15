سيناريو وصول البيتكوين إلى 300 ألف دولار... إليك الأرقام

- شهدت البيتكوين انخفاضًا بنسبة 3.6% لتصل إلى 89,502 دولار، مع توقعات بارتفاعات مستقبلية تصل إلى 300 ألف دولار أو أكثر، مدفوعة بزيادة الطلب واعتمادها كأصل خزينة. - التحليلات تتوقع وصول البيتكوين إلى 111,000 دولار بحلول ديسمبر 2025، مع إمكانية استهداف 130,000 ـ 140,000 دولار، مدعومة بالزخم المؤسسي وسياسات الاحتياطي الفيدرالي. - يحذر بعض المحللين من تأثير قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، حيث قد يؤدي رفع الفائدة إلى انخفاض سعر البيتكوين إلى حوالي 70 ألف دولار.

انخفض سعر البيتكوين بنسبة تصل إلى 3.6% ليصل إلى 89.502 دولار يوم الجمعة خلال ساعات التداول في نيويورك، واستقر عند المستوى ذاته اليوم الاثنين. وقد تراجع سعره بنسبة تقارب 30% منذ بلوغه أعلى مستوى قياسي له عند حوالي 126.000 دولار في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أن التحليلات تشير إلى توقعات بارتفاعات مذهلة خلال الفترة المقبلة، قد تصل إلى 300 ألف، لا بل إلى 500 ألف دولار خلال السنوات المقبلة، فما القصة؟

يشرح موقع "كوين دي سي إكس" أن سعر بيتكوين يُظهر مرحلة توطيد بدلاً من استمرار صعود قوي. ويعود التراجع الطفيف والحركة الجانبية إلى حذر السوق وتذبذب نشاط صناديق المؤشرات المتداولة الفورية، وضعف الزخم الفني قصير الأجل. ويراقب المتداولون عن كثب بيانات تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وحركات المحافظ الكبيرة، في محاولة من بيتكوين للاستقرار قرب مستوى 90 ألف دولار.

ويعمل هذا المستوى كقاع قصير الأجل، إذ إن نماذج التنبؤ بالأسعار تشير إلى إمكانية ارتفاع السعر بنسبة تراوح بين 22% و24%، ليصل إلى ما يقارب 111.000 و112.000 دولار بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025. ويعتقد المحللون أن البيتكوين قد يستهدف نطاق 130.000 ـ 140.000 دولار بحلول نهاية عام 2025.

أما موقع "كوين تيليغراف"، فيعتبر أن البيتكوين يقلد مسار نمو سعر الذهب، ما يزيد احتمالات الوصول إلى أهداف سعرية تتجاوز 300 ألف دولار. ويرجع هذا التفاؤل إلى حد كبير إلى اعتماد بيتكوين المتزايد بوصفه أصلاً من أصول الخزانة بين الشركات، ما يعكس دور الذهب باعتباره مخزناً للقيمة.

توقعات ارتفاع البيتكوين

ولا تظهر أي علامات على تباطؤ ارتفاع سعر البيتكوين، حيث يشير المحللون إلى أن أكبر عملة مشفرة في العالم قد ترتفع من مستواها الحالي إلى مستوى مذهل يبلغ 300 ألف دولار في هذه الدورة. ويأتي هذا التوقع الجريء في ظل زخم ما بعد التنصيف، والتدفقات المؤسسية القوية، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في تأجيج التكهنات بأن ذروة سعر البيتكوين القادمة قد تتجاوز حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً .

ويستند الرقم الرئيسي البالغ 300 ألف دولار لسعر البيتكوين، وفق موقع "برايف نيو كوين"، إلى تحليلات تستند إلى سلوك الدورات التاريخية التي تُظهر أن دورات البيتكوين التي تستغرق أربع سنوات غالباً ما تنتهي بارتفاعات حادة، مع مكاسب هائلة مدفوعة بزيادة الطلب وتناقص العرض. وباستخدام هذه الأنماط المتكررة، يرى المحللون أن ذروة البيتكوين التالية قد تقع ضمن نطاق 300 ـ 400 ألف دولار.

إلى جانب تحليل الدورات الاقتصادية، يُسلط بعض خبراء استراتيجيات السوق الضوء على الترابط المتزايد بين البيتكوين والذهب. يُعتبر كلا الأصلين وسيلة للتحوط ضد التضخم، وتاريخياً، يميل البيتكوين إلى محاكاة تحركات الذهب مع تأخير طفيف. لكن في مطلع ديسمبر الحالي، أعلن بنك ستاندرد تشارترد أنه يتوقع الآن أن ينهي سعر العملة الرقمية العام عند مستوى أعلى يبلغ 100 ألف دولار. ومع ذلك، لا يزال هذا السعر يمثل انخفاضاً طفيفاً عن هدفه السابق بنهاية العام البالغ 200 ألف دولار، والذي تم تحديده في يونيو/ حزيران 2024. كما خفّض البنك توقعاته لسعر البيتكوين بنهاية عام 2026 إلى النصف، ليصل إلى 150 ألف دولار، بعد أن كان 300 ألف دولار، وخفّض توقعاته حتى نهاية عام 2029. لكنه لا يزال يتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى هذا المستوى.

ويمكن أن تصل قيمة العملة إلى 500 ألف دولار في عام 2030، وفقاً لمذكرة نقلها موقع "ماركت ووتش"، عن جيف كندريك، الرئيس العالمي لأبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد.

وقال محللو استراتيجيات بنك جيه بي مورغان في مطلع الشهر الحالي إن البيتكوين قد يصل إلى 170 ألف دولار في العام المقبل إذا تم تداوله مثل الذهب. لقد طرح البنك فكرة أن يتم تداول البيتكوين بما يتماشى مع المعدن النفيس خلال السنوات القليلة الماضية.

قال بنك جيه بي مورغان إنه يتوقع أن ترتفع قيمة العملة المشفرة بنسبة 84% خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، مستشهداً بتوقعات من نموذجه الذي يفترض أن سعر البيتكوين سيتداول بشكل مشابه لسعر الذهب.

سيأتي هذا الارتفاع في أعقاب بضعة أشهر صعبة بالنسبة للبيتكوين، الذي انهار ودخل في سوق هابطة وسط تحول عام نحو تجنب المخاطر، ومخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2026، ومخاوف بشأن شركة "ستراتيجي"، وهي شركة خزينة البيتكوين التي أسسها مايكل سايلور.

ماذا عن الهبوط؟

إلا أن موقع "ترادنغ فيو" لديه توقعات نقيضة تماماً. برأيه، يواجه البيتكوين، الذي يكافح بالفعل لاستعادة قوته حول 100 ألف دولار، ضغوطاً هائلة مع استعداد بنك اليابان لاتخاذ قرار رئيسي بشأن سعر الفائدة. في الماضي، كلما رفع بنك اليابان سعر الفائدة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 25%، ومع توقع رفع آخر، يحذر كبار خبراء العملات المشفرة من أن سعر البيتكوين قد ينخفض ​​إلى حوالي 70 ألف دولار، أي بانخفاض يقارب 28%.

يعقد بنك اليابان اجتماعاً هاماً بشأن السياسة النقدية في 19 ديسمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. حتى منصة التنبؤات "بولي ماركت" تُظهر حالياً احتمالاً بنسبة 98% لرفع سعر الفائدة في 19 ديسمبر. يعتقد بعض الخبراء أن هذه الخطوة قد تكون أقوى، مع توقعات بأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 75 نقطة أساس.

رغم أن الأمر قد يبدو قراراً محلياً، إلا أن اليابان تلعب دوراً محورياً في التمويل العالمي. إذ تمتلك البلاد سندات خزانة أميركية بقيمة تزيد عن 1.1 تريليون دولار، ما يجعلها أكبر مالك أجنبي لها. وعندما تغير اليابان أسعار الفائدة، فإن ذلك يؤثر على التدفقات النقدية العالمية، وعوائد السندات، والأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات المشفرة.

يُظهر التاريخ نمطاً واضحاً. ففي كل مرة رفعت فيها اليابان أسعار الفائدة، انخفض سعر البيتكوين بعد ذلك بفترة وجيزة. في مارس/ آذار 2024، عندما حدث رفع سعر الفائدة، انخفض سعر البيتكوين بنحو 23%. وبالمثل، في يوليو/ تموز، عندما تم الإعلان عن رفع سعر الفائدة في عام 2024، انخفض سعر البيتكوين بنحو 26%. وفي يناير/ كانون الثاني 2025 من هذا العام، عندما حدث رفع سعر الفائدة، انخفض سعر البيتكوين بنحو 31%.