سيمنز وإنفيديا تنقلان الذكاء الاصطناعي للإنتاج

- أعلنت سيمنز وإنفيديا عن توسيع شراكتهما في الذكاء الاصطناعي، بهدف دمج التطبيقات في الإنتاج الصناعي الفعلي، مع التركيز على "أداة مؤلف التوأمة الرقمية" لمحاكاة المصانع وتدريب الروبوتات. - تسعى الشركتان لتطوير نظام تشغيل مشترك للذكاء الاصطناعي الصناعي، حيث تقدم سيمنز خبرتها في الأتمتة، بينما توفر إنفيديا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. - تعمل سيمنز مع Meta على نظارات ذكية للعمال، مما يعزز تحولها إلى شريك تكنولوجي في الذكاء الاصطناعي الصناعي، بعيدًا عن دورها التقليدي كمصنّع للمعدات.

أعلنت مجموعة الهندسة الألمانية Siemens وشركة صناعة الرقائق الأميركية Nvidia توسيع شراكتهما في مجال الذكاء الاصطناعي، كاشفتين عن مبادرات جديدة خلال معرض CES في لاس فيغاس. وخلال الكلمة الرئيسية لشركة سيمنز يوم الثلاثاء، قال الرئيس التنفيذي رولاند بوش ورئيس شركة إنفيديا جنسن هوانغ، إن هذا التعاون يهدف إلى نقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مرحلة المحاكاة وتعديلات التصميم إلى التكامل الفعلي داخل عمليات الإنتاج الصناعي في العالم الحقيقي.

وأوضح هوانغ أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة المتسارعة أشعلا شرارة ثورة صناعية جديدة"، مشيرًا إلى أن "أداة مؤلف التوأمة الرقمية" تشكّل محورًا أساسيًا في هذا التعاون. وتتيح هذه الأداة للشركات إنشاء نسخ افتراضية دقيقة للمصانع والمنتجات، بما يسمح بمحاكاة المصانع في الوقت الفعلي، وتدريب الروبوتات افتراضيًا، ورصد المشكلات المحتملة قبل بدء البناء أو التشغيل الفعلي.

وتهدف الشركتان إلى تطوير نظام تشغيل مشترك للذكاء الاصطناعي الصناعي، تسهم فيه "سيمنز" بخبرتها في العمليات الصناعية وأجهزة وبرمجيات الأتمتة، فيما توفّر إنفيديا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر رقائقها ومنصات المحاكاة الخاصة بها. من جهته، أشار بوش إلى أن الأدوات الجديدة ستساعد المهندسين المصممين للقطارات أو السيارات، ليس فقط في تحليل الديناميكا الهوائية داخل أنفاق الرياح الافتراضية، بل أيضًا في توليد مقترحات تحسين مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كذلك تعمل سيمنز بالتوازي مع شركة Meta على تطوير نظارات ذكية تزوّد عمال المصانع بتعليمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُعرض مباشرة ضمن مجال الرؤية أو تُقدَّم صوتيًا في أثناء تشغيل الآلات. وتؤكد هذه الإعلانات سعي سيمنز لإعادة تموضعها شريكاً تكنولوجياً في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي والإنتاج الرقمي، مبتعدة عن دورها التقليدي بوصفها شركة مصنّعة للمعدات والآلات.

يشهد القطاع الصناعي العالمي تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، في ظل ضغوط متزايدة لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتقليل الأخطاء التشغيلية. وتُعد تقنيات التوأم الرقمي والمحاكاة المتقدمة من أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الشركات الصناعية الكبرى لتسريع الابتكار وتقليص الفجوة بين التصميم النظري والتنفيذ الفعلي.

يمثل توسيع الشراكة بين سيمنز وإنفيديا خطوة إضافية في مسار دمج الذكاء الاصطناعي في صلب الإنتاج الصناعي، بما قد يغيّر شكل المصانع وسلاسل التوريد في السنوات المقبلة، ويعزز الانتقال من المصانع التقليدية إلى بيئات إنتاج ذكية وأكثر تكاملًا.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)