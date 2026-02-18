سيتي غروب تنسحب من السوق الروسية بالكامل

- خروج سيتي غروب من روسيا: أعلنت سيتي غروب بيع فرعها الروسي إلى رينيسانس كابيتال، مما يُكمل انسحابها من السوق الروسية بعد موافقة الجهات التنظيمية، مع تأكيد البنك أن الخروج لن يؤثر على رأس المال. - تأثيرات مالية وإجراءات: من المتوقع أن يرتفع رأس مال سيتي غروب بمقدار 4 مليارات دولار في 2026 نتيجة نقل الأصول، رغم خسارة العملة البالغة 1.6 مليار دولار، مع تأكيد البنك على إتمام الإجراءات بسرعة. - تحديات البيع والعلاقات الدولية: واجهت سيتي غروب صعوبات في بيع أعمالها بسبب العقوبات الغربية، مع موافقة الكرملين على الصفقة كإشارة سياسية للولايات المتحدة، وسط تعقيدات بيروقراطية للشركات الأجنبية في روسيا.

أعلنت سيتي غروب سي إن اليوم الأربعاء بيع فرعها الروسي السابق إلى شركة رينيسانس كابيتال. وتُكمل هذه الصفقة، التي سبق أن وافقت عليها الجهات التنظيمية، خروج سيتي غروب بالكامل من السوق الروسية. وقال البنك إن الخروج من روسيا سيكون محايداً في ما يخص رأس مال سيتي.

في الربع الأول من عام 2026، سيرتفع رأس مال البنك بمقدار 4 مليارات دولار نتيجةً لنقل الأصول المرجحة بالمخاطر إلى المشتري وعوامل أخرى. وأضاف البنك في بيان له أنه بالنظر إلى خسارة العملة المعلنة سابقاً والبالغة 1.6 مليار دولار والمتعلقة بروسيا، فإن عملية البيع لا تؤثر على رأس المال.

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين في نوفمبر من العام الماضي على بيع أعمال سيتي غروب في روسيا، في إطار سعي البنك الأميركي لتقليص استثماراته في البلاد عقب الحرب الأوكرانية.

وفي بيان حينها أفاد مكتب بوتين بموافقته على بيع فرع سيتي غروب في روسيا إلى بنك رينيسانس كابيتال الاستثماري، ومقره موسكو، مقابل مبلغ لم يُفصح عنه. وأكد سيتي غروب أنه سيعمل "بسرعة" على إتمام الإجراءات التشغيلية النهائية والحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية البيع. كما أكد رينيسانس الصفقة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان سيتي قد أعلن لأول مرة خططه للخروج من سوق التجزئة الروسي في إبريل 2021، وهو جزء من انسحاب أوسع نطاقاً من الخدمات المصرفية للأفراد خارج الولايات المتحدة، بقيادة الرئيسة التنفيذية جين فريزر.

ثم حاول البنك بيع أعماله في روسيا لكنه واجه مجموعة محدودة من المشترين بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد نتيجة لغزو بوتين الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

أعلن سيتي في أغسطس 2022 أنه سينهي عملياته المصرفية للأفراد والشركات في روسيا بعد أن حظر بوتين على الكيانات الأجنبية من الدول "غير الصديقة" التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب الحرب بيع حصصها في الشركات الروسية، الأمر الذي زاد من تعقيد العملية.

ومنذ ذلك الحين، أغلقت سيتي جميع خدماتها المصرفية المؤسسية تقريبًا في روسيا، وفي عام 2024 أغلقت آخر فرع تجزئة لها في روسيا وألغت تفعيل جميع بطاقات الاقتطاع الخاصة بها وفق "فاينانشال تايمز".

وافق الكرملين هذا العام على بيع الفرع الروسي لشركة غولدمان ساكس إلى صندوق استثمار أرميني، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان بنك ING الهولندي أيضاً انسحابه.

وقال مسؤول حكومي روسي سابق رفيع المستوى لـ "فاينانشال تايمز" إن الموافقة على الاتفاق بدت وكأنها "بادرة سياسية" من الكرملين إلى البيت الأبيض، حيث يسعى إلى إعادة بناء علاقة جيدة بعد إلغاء اجتماع كان من المقرر عقده بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب في بودابست الشهر الماضي.

وأشار إلى أن "جميع الشركات الأجنبية الكبيرة في روسيا هي نوع من الرهائن"، حيث يتعين على أي شركة متعددة الجنسيات كبيرة الحصول على موافقة الحكومة الروسية لبيع أعمالها ومغادرة البلاد - وهي موافقة بيروقراطية غالباً ما تكون صعبة المنال، حتى لو وجدت الشركة مشترياً يبدو أنه يستوفي جميع الشروط اللازمة.