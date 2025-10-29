سياسات ترامب تُحاصر الصناعات الأميركيّة

- تبنى ترامب سياسات حمائية بزيادة الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة التضخم وتحمل الشركات والمستهلكين التكاليف. - أثرت السياسات سلباً على الصناعات الأميركية، حيث تعتمد 45% من السلع على مكونات مستوردة، مما خفض تنافسية الإنتاج وأدى لانخفاض الوظائف الصناعية. - الحروب التجارية خلقت عدم يقين، مما قلل الاستثمار في البنية التحتية، بينما أعادت التكتلات الاقتصادية توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الولايات المتحدة.

منذ وصوله إلى البيت الأبيض، تبنّى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسات حمائيّة حادّة، عبر خوضه الحروب التجاريّة مع أقرب الحلفاء وألدّ الخصوم، على حدٍ سواء. وكان من نتائج هذا النهج، رفع الرسوم الجمركيّة في وجه جميع دول العالم، بنسب تراوحت ما بين 10% و50%. وبات المتوسّط الفعلي للرسوم الجمركيّة الأميركيّة يتجاوز اليوم 18%، ما شكّل أعلى نسبة من هذه النوع شهدتها الولايات المتحدة، منذ أكثر من قرن. عرض ترامب سياساته الحمائيّة بوصفها أداةً لتحقيق عدّة أهداف في الوقت نفسه: حماية الإنتاج المحلّي، وعودة بلاده إلى التصنيع، واستعادة "السيادة الاقتصاديّة" بتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في القطاعات الحسّاسة. كما رأى ترامب أنّ هذه السياسة ستؤدّي مستقبلاً إلى تقليص عجز الميزان التجاري مع الدول الأخرى، وستساهم في زيادة الإيرادات العامّة من الرسوم الجمركيّة.

لكن بعد أكثر من سبعة أشهر على "يوم التحرير"، الذي شهد إعلان أكبر رزمة من الرسوم الجمركيّة الأميركيّة، صار هناك ما يكفي من مؤشّرات تدل على التبعات المؤلمة لهذه السياسات الحمائيّة. وبخلاف ما سوّقه ترامب في البداية، أصبح من الجلي أنّ هذه السياسات ستؤدّي إلى محاصرة الصناعات الأميركيّة بالتضخّم والعزلة وانخفاض القدرة التنافسيّة والعوائق أمام سلاسل التوريد. مصرف غولدمان ساكس نشر مؤخراً دراسة أشار فيها إلى أنّ الشركات الأميركيّة المستوردة تحمّلت 51% من كلفة الرسوم الجمركيّة الجديدة، بينما تحمّل المستهلكون 37% منها، ولم يتحمّل المصدّرون الأجانب سوى 9% من هذه الأعباء. وبحسب تحليلات المصرف، من المرتقب أن تسعى الشركات الأميركيّة المستوردة إلى نقل الكلفة إلى المستهلكين بشكلٍ تدريجي عبر زيادة الأسعار، وصولاً إلى تحميلهم 70% من قيمة الرسوم الجمركيّة الجديدة.

تتعارض هذه التقديرات الحديثة مع حجج ترامب السابقة، التي قلّلت من تأثير الرسوم الجمركيّة على مستويات التضخّم، عبر الزَّعم بأنّ الشركات الأجنبيّة المُصدّرة هي من سيتحمّل الكلفة النهائيّة. في واقع الأمر، ومنذ الإعلان عن رسوم "يوم التحرير"، ارتفعت نسبة التضخّم في الولايات المتحدة من 2.3% في نيسان/إبريل، إلى 3% في أيلول/سبتمبر، مع الارتفاع التدريجي في أسعار السوق. ستؤدّي مستويات التضخّم إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الأميركي من عدّة جهات. فهي ستعني أولاً تقليص معدلات الاستهلاك، بسبب تراجع القدرة الشرائيّة، ما سيؤثّر على مستويات الطلب التي تعتمد عليها القطاعات الإنتاجيّة. ومن جهة أخرى، ستؤدّي مستويات التضخّم المرتفعة إلى إبطاء وتيرة قرارات خفض الفوائد، التي يتخذها الاحتياطي الفيدرالي، والتي كان يفترض أن تساهم في تحريك عجلة النمو.

والصناعات الأميركيّة، التي يدّعي ترامب حمايتها، ستتأثّر بشكلٍ سلبي بهذا التضخّم. فنحو 45% من السلع المستوردة في الولايات المتحدة، تمثّل مكوّنات ومواد أوليّة تدخل في الصناعات المحليّة. ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالميّة، تتكوّن 40% من القيمة المُضافة في الصناعات الأميركيّة من مواد أو مكوّنات مستوردة، جرى استخدامها في المصانع الأميركيّة لإنتاج السلع النهائيّة. ارتفاع أسعار هذه المواد المستوردة، بفعل رسوم ترامب، سيؤدّي إلى خفض تنافسيّة الإنتاج الأميركي المحلّي، وخصوصًا عند تصديره إلى الأسواق العالميّة. مع الإشارة إلى أنّ ترامب فرض رسوماً استثنائيّة ومرتفعة على بعض المواد الأوليّة الأساسيّة، مثل الفولاذ والألمنيوم والنحاس والمطاط وغيرها. ومشكلة السياسة الحمائيّة التي ينتهجها ترامب، تكمن في تجاهلها هذا التداخل المعقّد في سلاسل التوريد، الذي يجعل الصناعات الأميركيّة جزءًا من شبكات إنتاج عالميّة.

لهذا السبب، لم تشهد الأشهر الماضية أي تحسّن في النشاط الصناعي الأميركي، بفعل رسوم ترامب. بل وعلى العكس تماماً، انخفض عدد الوظائف في القطاعات الصناعيّة بأكثر من 78 ألف وظيفة، خلال العام الحالي، بحسب مكتب إحصاءات العمل الأميركي. أمّا مؤشّر مديري المشتريات الصناعي، فأظهر أنّ قطاع التصنيع الأميركي ظلّ يعيش حالة انكماش مستمرّة منذ الإعلان عن رسوم "يوم التحرير"، في نيسان/إبريل الماضي. لقد حققت سياسات ترامب النتائج المعاكسة للأهداف المُعلنة.

في الخلاصة، تتوقّع شركة ديلويت أن يرتفع العجز في الميزان التجاري الأميركي هذه السنة إلى حدود 1.36 تريليون دولار، مقارنة بـ 1.2 تريليون دولار أميركي خلال العام الماضي. وعلى مدى الأعوام المقبلة، تتوقع الشركة أن يستمرّ هذا العجز بالارتفاع تدريجياً، ليصل إلى 1.47 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2030. وبنت الشركة هذه التوقعات بناءً على الارتفاع المرتقب في كلفة ممارسة الأعمال الصناعيّة في الولايات المتحدة، بسبب رسوم ترامب، وهو ما سيُفقد الشركات جزءًا من أسواقها في الخارج. بطبيعة الحال، قد تحقّق الولايات المتحدة بعض المكاسب من هذه السياسة الحمائيّة. إذ قد تضطر بعض الشركات الصناعيّة الأجنبيّة إلى فتح مصانع لها داخل الولايات المتحدة، لبيع إنتاجها للمستهلك الأميركي، من دون تحمّل الرسوم الجمركيّة. لكن في المقابل، ستواجه الصناعات الأميركيّة عزلة أكبر وظروفاً أصعب، في الأسواق الدوليّة الأكبر حجماً. كما ستواجه الرسوم الانتقاميّة التي ستفرضها الدول الأخرى، على السلع الأميركيّة، كحال الصين مثلاً.

ومن المعلوم أن الاتجاه نحو الحروب التجاريّة، يخلق بيئة من عدم اليقين التي يخشى منها المستثمرون. ولهذا السبب، بحسب أرقام شركة ديلويت أيضاً، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في حجم الاستثمار في المنشآت والبنية التحتيّة بنسبة 8.9%، خلال الربع الثاني من السنة الحاليّة، بعد إعلان ترامب عن رسوم "يوم التحرير". وربطت الشركة هذا الانخفاض بالقلق من السياسات التجاريّة التي تعتمدها الإدارة الأميركيّة، وهو ما دفع شركات مثل فورد وكاتيربيلر لتأجيل مشاريعها الكبرى بانتظار اتضاح المشهد. وفيما عزلت الولايات المتحدة صناعاتها خلف حصن الرسوم الجمركيّة، ردّت سائر التكتلات الاقتصاديّة بإعادة توجيه بضائعها وسلاسل توريدها، لتتجاوز الولايات المتحدة.

فعلى سبيل المثال، وقّعت كتلة دول ميركوسور في أميركا اللاتينيّة اتفاقيّة مع أربع دول أوروبيّة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لتوسيع شراكتها التجاريّة بعيداً عن واشنطن. وخلال الشهر نفسه، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا مع أندونيسيا، بينما يخطّط الاتحاد للتوصّل إلى اتفاق تجارة حرّة مع الهند بحلول نهاية العام الحالي. لقد ارتفع حجم التجارة الدوليّة من 2 تريليون دولار عام 1980، إلى أكثر من 24 تريليون دولار أميركي اليوم. وأكثر من 55% من هذه التجارة الدوليّة، بات عبارة عن مُدخلات ومواد أوليّة يتم استعمالها في تصنيع سلع أخرى. هكذا، أصبحت سلاسل التوريد معقّدة ومتشابكة بين الدول، أكثر من أي وقت مضى. ونجاح أي دولة في تطوير صناعاتها، لا يمكن أن يتم في عزلة عن شبكات التجارة الدوليّة هذه.