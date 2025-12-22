سياسات ترامب التجارية تُربك العالم في 2026

- في عام 2025، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية مرتفعة، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق ومفاوضات مع شركاء تجاريين، بينما تمكنت الصين من التكيف عبر تنويع تجارتها. - أثرت الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي بانكماش مؤقت قبل التعافي بفضل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع تقاسم تكاليف الرسوم عبر سلسلة الإمداد ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي. - في عام 2026، يظل مصير الرسوم الجمركية غامضًا بانتظار قرار المحكمة العليا، مع تحديات في العلاقات التجارية مع الصين ومراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك.

أطلقت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 شرارة عام محموم للتجارة العالمية، مع موجات واسعة من الرسوم الجمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة. هذه السياسات رفعت التعريفات على الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير، وأربكت الأسواق المالية، وأطلقت جولات مكثفة من المفاوضات حول اتفاقيات تجارية واستثمارية. ومن المرجح أن تظل السياسات التجارية لإدارة ترامب، وردود الفعل العالمية عليها، في صدارة المشهد خلال عام 2026، غير أنها ستواجه تحديات قانونية واقتصادية وسياسية كبيرة.

ما الذي حدث في 2025؟

ذكر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تحركات ترامب، الهادفة على نطاق واسع إلى إحياء قطاع التصنيع الأميركي الآخذ في التراجع، رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى نحو 17%، بعد أن كانت أقل من 3% في نهاية عام 2024. وتدر الرسوم الجمركية حالياً إيرادات تُقدّر بنحو 30 مليار دولار شهرياً على الخزانة الأميركية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ودفعت هذه الإجراءات قادة العالم إلى الإسراع نحو واشنطن سعياً لإبرام اتفاقيات تخفف من وطأة الرسوم، غالباً مقابل تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع عدد من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى. لكن اللافت أن اتفاقية نهائية مع الصين لم تُبرم حتى الآن، رغم جولات متعددة من المحادثات ولقاء مباشر جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وانتقد كثيرون داخل أوروبا موافقة الاتحاد الأوروبي على رسوم جمركية تبلغ 15% على صادراته، إلى جانب تقديم تعهد وُصف بالغموض بشأن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة. ووصف رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، فرانسوا بايرو، الاتفاقية بأنها شكل من أشكال الخضوع ويوم كئيب للتكتل، فيما رأى آخرون أنها كانت الصفقة الأقل سوءاً بين الخيارات المطروحة. ومنذ ذلك الحين، تمكّن المصدرون والاقتصادات الأوروبية عموماً من التكيف مع المعدل الجديد للرسوم، بفضل إعفاءات متنوعة وقدرتهم على إيجاد أسواق بديلة. وقدّر بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أن الأثر المباشر الإجمالي للرسوم يعادل نحو 0.37% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.

في المقابل، واصل الفائض التجاري الصيني تحدي رسوم ترامب، ليتجاوز تريليون دولار، مع نجاح بكين في تنويع تجارتها بعيداً عن الولايات المتحدة، ودفع قطاعها الصناعي إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة. كذلك استخدمت الصين النفوذ الذي اكتسبته عبر سيطرتها على المعادن الأرضية النادرة لمواجهة الضغوط الأميركية والأوروبية الرامية إلى كبح فائضها التجاري، علماً بأن هذه المعادن تُعدّ عنصراً أساسياً في البنية الأمنية للغرب. وكان كثير من الاقتصاديين قد توقعوا كارثة اقتصادية وارتفاعاً حاداً في التضخم نتيجة لرسوم ترامب، إلا أن ذلك لم يحدث.

وشهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً متواضعاً في الربع الأول من العام، وسط اندفاع واسع لاستيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، لكنه سرعان ما تعافى، ويواصل النمو بوتيرة تفوق الاتجاه العام، مدفوعاً بطفرة استثمارية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنفاق استهلاكي قوي.

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرتين خلال الأشهر التي تلت إعلان ترامب عن رسوم يوم التحرير في إبريل/ نيسان، مع تراجع حالة الضبابية وإبرام اتفاقيات خفّضت الرسوم التي أُعلن عنها في البداية. ورغم أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً نسبياً، جزئياً بسبب الرسوم، يتوقع اقتصاديون وصانعو سياسات الآن أن تكون آثارها أكثر اعتدالاً وأقصر زمناً مما كان يُخشى، في ظل تقاسم كلفة الرسوم عبر سلسلة الإمداد بين المنتجين والمستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين.

ما الذي يجب متابعته في 2026؟ ولماذا هو مهم؟

يُعد مصير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أحد أبرز مصادر الغموض في عام 2026. فقد بدأت المحكمة العليا الأميركية في أواخر 2025 النظر في طعن يستهدف الأساس القانوني الجديد الذي استندت إليه الرسوم المضادة على واردات من دول بعينها، إضافة إلى الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك، المرتبطة بتدفقات عقار الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع صدور قرار المحكمة في أوائل عام 2026. وتؤكد إدارة ترامب أنها قادرة على استخدام سلطات قانونية أخرى أكثر رسوخاً للإبقاء على الرسوم في حال خسرت الدعوى، غير أن هذه المسارات أكثر تعقيداً وغالباً ما تكون محدودة النطاق. وبالتالي، فإن خسارة الإدارة أمام المحكمة العليا قد تدفع إلى إعادة التفاوض على الاتفاقيات التي أُبرمت حتى الآن، أو تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضبابية بشأن مستقبل الرسوم.

وبالقدر نفسه من الأهمية بالنسبة إلى أوروبا، يبرز مسار علاقتها التجارية مع الصين، التي كانت لسنوات وجهة موثوقة للصادرات الأوروبية. فقد أسهم تراجع قيمة اليوان والانتقال التدريجي للشركات الصينية إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة في تعزيز تنافسية الصادرات الصينية، بينما واجهت الشركات الأوروبية صعوبة في تحقيق اختراقات جديدة داخل سوق صينية محلية آخذة في التباطؤ. ومن الأسئلة الرئيسية المطروحة لعام 2026 ما إذا كانت أوروبا ستلجأ في نهاية المطاف إلى فرض رسوم جمركية أو إلى إجراءات أخرى لمعالجة ما بدأ بعض مسؤوليها يصفونه بالاختلالات في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين. كذلك تلوح في الأفق محاولات تثبيت اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين بوصفه ملفاً محورياً آخر.

فالتهدئة الهشة التي جرى التوصل إليها خلال محادثات هذا العام ستنتهي في النصف الثاني من 2026، ومن المقرر مبدئياً أن يلتقي ترامب وشي مرتين خلال العام. وأخيراً، ستخضع اتفاقية التجارة الحرة مع أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك، للمراجعة في عام 2026، وسط غموض بشأن ما إذا كان ترامب سيسمح بانتهاء الاتفاقية أو سيسعى إلى إعادة صياغتها بما يتوافق بدرجة أكبر مع توجهاته.

ماذا يقول المحللون؟

بدوره، قال كريس إيجو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة كور إنفستمنتس ورئيس معهد الاستثمار في شركة أكسا لإدارة الاستثمارات، في اتصال حول توقعات عام 2026: "يبدو أن الإدارة الأميركية تتراجع عن موقفها الأكثر تشدداً بشأن الرسوم الجمركية من أجل تخفيف بعض مشكلات التضخم والأسعار". وأضاف: "لذا فإن القلق أقل بالنسبة للأسواق، وربما يكون ذلك مفيداً بشكل طفيف لتوقعات التضخم إذا جرى خفض الرسوم أو على الأقل لم تُرفع أكثر". وقبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، قال إيجو إن "الحرب التجارية التصادمية مع الصين لن تكون جيدة، فالتوصل إلى اتفاقية سيكون أفضل سياسياً واقتصادياً لتوقعات الولايات المتحدة".

مع دخول عام 2026، تبدو السياسات التجارية لإدارة ترامب أقل اندفاعاً مما كانت عليه في بداياتها، لكنها لا تزال مصدراً رئيسياً لعدم اليقين في الاقتصاد العالمي. فمصير الرسوم الجمركية، والعلاقات المتوترة مع الصين، والمراجعة المرتقبة لاتفاقيات التجارة مع أقرب الشركاء، ستحدد مجتمعة اتجاه الأسواق وقدرة الاقتصادات الكبرى على الحفاظ على الاستقرار والنمو في مرحلة تتسم بتشابك المصالح وتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية.