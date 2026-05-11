سيارات الكروس أوفر تهيمن في بريطانيا... إليك الأكثر مبيعاً في 2026

- تحول في تفضيلات المستهلكين: تواصل سيارات الكروس أوفر والـSUV المدمجة الهيمنة على السوق البريطانية، مع تراجع لفئات السيدان التقليدية، مما يعكس تغير أذواق المستهلكين نحو السيارات العملية والمتعددة الاستخدامات. - تنوع الشركات المصنعة: تبرز العلامات الكورية الجنوبية والألمانية والبريطانية والصينية في قائمة السيارات الأكثر مبيعاً، مما يشير إلى أهمية الأسعار والتقنيات الهجينة وكفاءة استهلاك الوقود في قرارات الشراء. - زيادة الاهتمام بالسيارات الهجينة والكهربائية: تزايد الاعتماد على المحركات الهجينة والكهربائية يعكس التحول نحو الاستدامة وكفاءة استهلاك الوقود، مع تركيز الشركات على تطوير نسخ كهربائية حديثة.

كشفت مجلة توب غير (Top Gear) البريطانية، في تقرير اليوم الاثنين، عن قائمة سيارات هي الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة خلال عام 2026 حتى الآن، في مؤشر يعكس التحولات المتسارعة في أذواق المستهلكين البريطانيين، مع استمرار هيمنة سيارات الكروس أوفر والرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV) المدمجة على السوق، مقابل تراجع نسبي لفئات السيدان التقليدية. وأظهرت القائمة تنوعاً لافتاً بين الشركات الأوروبية والآسيوية، مع حضور قوي للعلامات الكورية الجنوبية والألمانية والبريطانية والصينية، في وقت باتت فيه الأسعار والتقنيات الهجينة وكفاءة استهلاك الوقود عوامل حاسمة في قرارات الشراء داخل السوق البريطانية.

كما تعكس القائمة استمرار التحول في السوق البريطانية نحو سيارات رياضية متعددة الاستخدامات والسيارات الهجينة، وسط منافسة متزايدة من العلامات الصينية التي باتت تحجز لنفسها مكاناً متقدماً داخل واحدة من أكثر أسواق السيارات تنافسية في أوروبا. فماذا في تفاصيل القائمة؟

1- فورد بوما (Ford Puma)

باعت 20,339 سيارة والأسعار بين 26,085 و34,335 جنيهاً إسترلينياً (نحو 35,300 إلى 46,500 دولار)، وقد تصدرت سيارة فورد بوما قائمة المبيعات في بريطانيا، مستفيدة من شعبيتها الكبيرة ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة. وتنتمي شركة فورد (Ford Motor Company) إلى الولايات المتحدة، وتُعد من أقدم شركات السيارات في العالم. وتحظى بوما بإقبال واسع بسبب تصميمها العملي واستهلاكها الاقتصادي للوقود، إضافة إلى توفر نسخ هجينة خفيفة عززت جاذبيتها لدى السائقين البريطانيين.

2- كيا سبورتاج (Kia Sportage)

باعت 17,835 سيارة والأسعار بين 33,930 جنيهاً إسترلينياً (نحو 45,900 دولار). هي من إنتاج شركة كيا الكورية الجنوبية. وتُعد السيارة واحدة من أكثر الطرازات انتشاراً في أوروبا بفضل تجهيزاتها التقنية المرتفعة ومساحتها الواسعة مقارنة بسعرها، فضلاً عن اعتمادها المتزايد على المحركات الهجينة والكهربائية جزئياً.

سيارات سيارات أنجلينا جولي بين مرسيدس ورينج روفر في تنقلاتها اليومية

3- جايكو 7 (Jaecoo 7)

باعت 17,688 سيارة والأسعار بين 28,700 و35,000 جنيه إسترليني (نحو 38,800 إلى 47,400 دولار). واصلت العلامات الصينية اختراق السوق الأوروبية عبر جايكو 7 التابعة لشركة تشيري (Chery) الصينية، والتي نجحت في دخول قائمة الأكثر مبيعاً بسرعة لافتة. وتراهن الشركة على تقديم تجهيزات فاخرة وتقنيات حديثة بأسعار أقل من المنافسين الأوروبيين، ما جعل السيارة تحقق حضوراً قوياً في بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة.

4- سيارات نيسان قشقاي (Nissan Qashqai)

باعت 15,699 سيارة والأسعار بين 30,020 و42,715 جنيهاً إسترلينياً (نحو 40,600 إلى 57,800 دولار). حافظت نيسان قشقاي على مكانتها واحدةً من أكثر السيارات شعبية في المملكة المتحدة. وتنتمي شركة نيسان إلى اليابان، بينما يجري تصنيع أجزاء كبيرة من قشقاي داخل بريطانيا، ما منحها مكانة خاصة لدى المستهلك المحلي. وتشتهر السيارة بتقنياتها المتطورة وأنظمة السلامة المتقدمة وكفاءتها في القيادة اليومية.

5- فوكسهول كورسا (Vauxhall Corsa)

باعت 12,788 سيارة و الأسعار بين 21,595 و30,125 جنيهاً إسترلينياً (نحو 29,200 إلى 40,700 دولار). احتلت المرتبة الخامسة كواحدة من أكثر السيارات الصغيرة مبيعاً في البلاد. وتنتمي علامة فوكسهول تاريخياً إلى بريطانيا، رغم أنها أصبحت جزءاً من مجموعة ستيلانتيس (Stellantis) الأوروبية. وتستقطب كورسا السائقين الشباب بفضل سعرها المنافس وتوفر نسخة كهربائية بالكامل.

6- سيارات فولكسفاغن غولف (Volkswagen Golf)

باعت 12,021 سيارة والأسعار بين 27,515 و44,665 جنيهاً إسترلينياً (نحو 37,200 إلى 60,400 دولار). لا تزال سيارات تحتفظ بمكانتها التاريخية في السوق الأوروبية رغم تصاعد المنافسة. وتنتمي شركة فولكسفاغن إلى ألمانيا، وتُعد غولف من أكثر السيارات مبيعاً في تاريخ أوروبا بفضل مزيجها بين الأداء العملي والجودة الألمانية والتكنولوجيا المتطورة.

7- فولفو إكس سي40 (Volvo XC40)

باعت 11,360 سيارة والأسعار بين 36,245 و45,895 جنيهاً إسترلينياً (نحو 49,000 إلى 62,000 دولار). سجلت حضوراً قوياً ضمن السيارات الفاخرة المدمجة. وتنتمي فولفو إلى السويد رغم ملكيتها الحالية لشركة صينية. وتتميز هذه السيارة بتركيزها الكبير على أنظمة الأمان والتصميم الاسكندنافي العصري، إلى جانب نسخ كهربائية تلقى اهتماماً متزايداً في أوروبا.

8- إم جي إتش إس (MG HS)

باعت 11,293 سيارة والأسعار بين 24,580 و34,330 جنيهاً إسترلينياً (نحو 33,200 إلى 46,500 دولار). واصلت السيارة تعزيز انتشارها في بريطانيا، مستفيدة من أسعارها المنافسة وتجهيزاتها الجيدة. وتحمل علامة إم جي موتورز (MG Motor) جذوراً بريطانية تاريخية، لكنها مملوكة حالياً لشركة "سايك" (SAIC) الصينية. ونجحت الشركة في جذب شريحة واسعة من المشترين الباحثين عن سيارات SUV بأسعار أقل من المنافسين التقليديين.

9- ميني كوبر (Mini Cooper)

باعت 10,686 سيارة والأسعار بين 24,670 و36,670 جنيهاً إسترلينياً (نحو 33,300 إلى 49,600 دولار). احتفظت السيارة بموقعها ضمن سيارات بريطانيا الأكثر شعبية بفضل تصميمها الكلاسيكي الشهير. وتنتمي علامة ميني تاريخياً إلى بريطانيا لكنها مملوكة لمجموعة بي إم دبليو (BMW) الألمانية. وتواصل ميني تطوير نسخ كهربائية حديثة مع الحفاظ على هويتها الرياضية المميزة.

10- فولكسفاغن تيغوان (Volkswagen Tiguan)

باعت 10,252 سيارة والأسعار بين 38 و39 ألف جنيه إسترليني (نحو 51,400 إلى 52,800 دولار). اختتمت هذه السيارة القائمة باعتبارها واحدة من أبرز سيارات SUV العائلية في أوروبا. وتنتمي السيارة إلى شركة فولكسفاغن الألمانية، وتشتهر بمقصورتها الواسعة وتجهيزاتها التقنية المتقدمة واعتمادها المتزايد على أنظمة القيادة الهجينة، ما جعلها خياراً شائعاً للعائلات البريطانية الباحثة عن الراحة والعملية.