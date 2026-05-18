سيارات الأداء تدخل عصراً كهربائياً بقوة الألف حصان

- تتجه صناعة السيارات الرياضية والفاخرة نحو دمج الأداء العالي مع التكنولوجيا الكهربائية، حيث أعلنت لوتس عن تطوير سوبر كار تايب 135 بمحرك V8 هجين يولّد أكثر من ألف حصان، مما يعيد محركات الثماني أسطوانات للشركة بعد غياب طويل. - تراهن كيا على جيل جديد من المشترين بتطوير سيارة سيدان رياضية كهربائية مستوحاة من فيجن ميتا توريزمو، مستهدفة تجاوز الاعتماد على سيارات SUV، مع التركيز على الأجيال الشابة غير المهتمة بمحركات الاحتراق التقليدية. - كاديلاك تعزز موقعها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة ببيع 100 ألف سيارة كهربائية منذ 2023، مع جذب عملاء جدد من شركات منافسة، وتوسيع تشكيلتها بطرازات مثل إيسكاليد آي كيو وأوبتيك.

تتجه صناعة السيارات الرياضية والفاخرة إلى مرحلة جديدة تمزج بين الأداء العالي والتكنولوجيا الكهربائية، مع احتدام المنافسة في تسويق سيارات الشركات الكبرى لإعادة تعريف مفهوم السيارات الرياضية في عصر التحول نحو الطاقة النظيفة، سواء عبر السيارات الكهربائية بالكامل، أو عبر أنظمة هجينة فائقة القوة.

وفي هذا الاتجاه، أعلنت شركة سيارات لوتس (Lotus) البريطانية عن تطوير أول سوبر كار حقيقية في تاريخها، تحت اسم تايب 135 (Type 135)، على أن تصل إلى الأسواق بحلول عام 2028 بمحرك V8 مدعوم بنظام هجين، يولّد أكثر من ألف حصان. وتمثل هذه الخطوة عودة مفاجئة لمحركات الثماني أسطوانات إلى الشركة، بعد غياب دام أكثر من عقدين منذ توقف إنتاج طراز إسبريت (Esprit) عام 2004، حسب مجلة "موتور1".

وتسعى لوتس، المملوكة حالياً لمجموعة جيلي (Geely) الصينية، إلى وضع الطراز الجديد فوق سيارة إميرا (Emira) الحالية، في خطوة تعكس رغبتها في دخول فئة السيارات الخارقة عالية الأداء بشكل مباشر، بعد أن قدمت سابقاً سيارات كهربائية الخارقة إيفيجا (Evija). وتدور تكهّنات حول احتمال تعاون الشركة مجدداً مع مرسيدس (Mercedes-AMG) لتزويد السيارة بمحرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لترات قيد التطوير.

كما تستعد لوتس أيضاً للكشف عن نسخة جديدة مطورة من "إميرا" خلال الأسابيع المقبلة، ستكون الأخف وزناً والأقوى في تاريخ الطراز. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية فوكس 2030 (Focus 2030) التي تراهن على تعزيز حضور الشركة في قطاع السيارات الرياضية الحديثة. وتشير تقارير إلى أن الشركة تدرس بالفعل اعتماد محرك V8 في "إميرا"، خصوصاً مع التحديات المرتبطة بتوافق محركات V6 الحالية، مع معايير الانبعاثات الأوروبية الجديدة يورو7 (Euro 7).

من جهتها، تراهن كيا (Kia) الكورية الجنوبية على جيل جديد من المشترين تصفه بـ"جيل اللاعبين"، عبر تطوير سيارة سيدان رياضية كهربائية مستوحاة من نموذج فيجن ميتا توريزمو (Vision Meta Turismo). وأكد رئيس التصميم في الشركة، كريم حبيب، أن المشروع يتجه نحو الإنتاج التجاري، في وقت تسعى فيه "كيا" إلى تجاوز الاعتماد المفرط على السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات (SUV). وتعتقد "كيا" أن الأجيال الشابة لم تعد مهتمة بمحركات الاحتراق التقليدية أو حتى بالأصوات الاصطناعية التي تضيفها بعض السيارات الكهربائية لمحاكاة المحركات القديمة.

وفي الولايات المتحدة، تواصل كاديلاك (Cadillac) تعزيز موقعها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، بعدما أعلنت بيع 100 ألف سيارة كهربائية خلال أربع سنوات فقط، منذ إطلاق طراز ليريك (Lyriq) عام 2023.

وتقول الشركة إن نحو 75% من المشترين كانوا عملاء جدداً انتقل كثير منهم من شركات منافسة مثل تسلا (Tesla)، وبي إم دبليو (BMW)، ومرسيدس (Mercedes-Benz)، وليكزس (Lexus). وتضم تشكيلة كاديلاك الكهربائية حالياً عدة طرازات، بينها إيسكاليد آي كيو (Escalade IQ)، وأوبتيك (Optiq)، في وقت تواصل فيه العلامات الفاخرة الاستثمار بقوة في قطاع الأداء الكهربائي، وسط منافسة متصاعدة على جذب الجيل الجديد.