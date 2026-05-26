- تواجه خيارات السفر تحديات جيوسياسية خلال عيد الأضحى، مما يحول العطلة إلى معادلة بين الرغبة في الهروب والخوف من الوجهات غير المستقرة، ويعيد تعريف معنى العيد. - يفضل الكثيرون السفر الداخلي في الدول العربية كبديل للسفر الدولي، مع عروض سياحية خاصة في الخليج، وتنوع الوجهات الطبيعية في مصر ولبنان، بالإضافة إلى التخييم كخيار آمن. - تنظم الدول العربية فعاليات مجانية أو منخفضة التكلفة لتعزيز السياحة الداخلية، مثل الحفلات الشعبية والعروض النارية في قطر والسعودية ولبنان، مما يعزز الأجواء الاحتفالية.

يحمل عيد الأضحى عادةً العديد من العادات والطقوس التي تتيح للموظفين أو أصحاب الأعمال الذين لا يملكون الوقت الكافي للسفر استغلال الإجازة والقيام برحلات بسيطة. وهذا العام تأتي إجازة عيد الأضحى وسط أوضاع جيوسياسية صعبة، ما يجعل خيارات السفر واللقاءات العائلية والبحث عن فسحة استجمام خارج ضغوط الحياة اليومية تواجه العديد من التحديات.

وقد تحوّلت فكرة قضاء العطلة من رفاهية مفتوحة إلى معادلة دقيقة بين الرغبة في الهروب المؤقت من التوتر، والخشية من طرق غير مستقرة أو وجهات متقلبة. وهكذا، يعيد المسافرون اليوم تعريف معنى العيد نفسه، ليس فقط بوصفه طقساً اجتماعياً أو دينياً، بل مرآة تعكس كيف يمكن للأزمات والحروب أن تعيد تشكيل خيارات السياح والمسافرين.

الرحلات الداخلية في عيد الأضحى

يُعدّ السفر الداخلي في الدول العربية خياراً مفضلاً للكثير من العائلات خلال عيد الأضحى، خاصة مع تنوع الوجهات الطبيعية والساحلية والريفية. فبدلاً من الرحلات الطويلة، يمكن استغلال العطلة لاكتشاف مدن وقرى جديدة داخل البلد نفسه، أو التوجه إلى المناطق الجبلية والبحرية التي تمنح أجواء هادئة وتجربة مختلفة. فعلى سبيل المثال، تشهد دول الخليج برامج سياحية وعروضاً خاصة تشمل الإقامة الفندقية والمنتجعات العائلية بأسعار تبدأ من نحو 230 دولاراً لليلة الواحدة في بعض المنتجعات الفاخرة، كما تقدّم العديد من الجهات برامج مجانية للأطفال خلال عطلة العيد.

كما أن دولاً عربية أخرى، مثل مصر في شرم الشيخ ومناطق سياحية أخرى في لبنان، بدأت تجذب السياحة الداخلية بشكل متزايد. وتقوم السلطات المصرية، من خلال وزارة السياحة، بحملات ترويجية للمواسم السياحية والإجازات، مع متابعة المنشآت الفندقية والخدمات السياحية، وتقديم تسهيلات تهدف إلى تشجيع المصريين على قضاء العطلات داخل المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي.

السفر البري

تُعد فكرة السفر البري بين الدول العربية خلال عيد الأضحى خياراً عملياً وممتعاً لمن يفضل الرحلات الهادئة والاكتشاف التدريجي للمدن بدلاً من السفر الجوي، خاصة مع وجود شبكات طرق تربط عدداً من الدول الخليجية والعربية. يمكن التخطيط لرحلة برية بين الإمارات وسلطنة عُمان، حيث تبدأ الرحلة من دبي أو أبوظبي باتجاه مسقط، مع التوقف في مدن عدة، والاستمتاع بالجبال والشواطئ الهادئة والقرى الساحلية، بتكلفة قد لا تتجاوز 50 دولاراً للشخص الواحد في بعض الحالات.

كذلك يمكن تنظيم رحلة بين السعودية والأردن عبر الحدود الشمالية، حيث يزور المسافر مدناً مثل تبوك، ثم ينتقل إلى العقبة للاستمتاع بالبحر الأحمر، أو يكمل إلى عمّان لاكتشاف المواقع التاريخية والطبيعة الجبلية. وفي شمال أفريقيا، يمكن القيام برحلة برية بين تونس والجزائر أو داخل المغرب بين مدن مثل الدار البيضاء ومراكش وفاس، حيث تصبح الرحلة جزءاً من التجربة السياحية نفسها، مع التوقف في مدن صغيرة وأسواق محلية ومناطق طبيعية على الطريق.

التخييم

يُعدّ التخييم من أكثر النشاطات التي يمكن اللجوء إليها خلال العطلة، بعيداً عن السفر والخوف من الإغلاقات في المطارات بسبب أي توترات أو حروب محتملة. تتنوّع الأماكن التي يمكن أن تكون ملاذاً آمناً للتخييم لمحبي الطبيعة والابتعاد عن صخب المدن. في مصر، تشمل الوجهات المناطق الساحلية على البحر الأحمر مثل شرم الشيخ ودهب ومرسى علم، إضافة إلى الواحات وسيناء، حيث يتيح التخييم فرصة للاستمتاع بالبحر والغروب والنجوم في أجواء طبيعية مفتوحة.

كما توجد مناطق جبلية في سلطنة عُمان مثل الجبل الأخضر وجبل شمس، حيث يقضي الزوار ليالي هادئة تحت سماء صافية بعيداً عن المدن. أما في الأردن، فيمكن التخييم في مناطق مثل وادي رم أو محيط البحر الميت، حيث تمتزج تجربة الصحراء مع أنشطة سياحية مثل ركوب الجمال والمشي بين التكوينات الصخرية.

عروض ونشاطات

بات البحث عن العروض المجانية خلال الإجازات مقصداً لدى السكان والسياح على حد سواء. وتساعد هذه النشاطات المجانية، بطابعها التقليدي، على إبراز ثقافة الشعوب، خاصة عندما تكون برعاية السلطات المحلية أو ضمن مهرجانات رسمية. في عيد الأضحى هذا العام، تنظم العديد من الدول فعاليات مجانية تعكس روح الدولة وتقاليد شعوبها. وفي عيد الأضحى 2026، أعلنت عدة مدن خليجية وعربية فعاليات مجانية أو منخفضة التكلفة تستهدف العائلات والسياح، خصوصاً في قطر والسعودية ولبنان، ضمن محاولات تنشيط السياحة الداخلية وتوفير أجواء احتفالية رغم التوترات الإقليمية.

في قطر، تستضيف مناطق مثل سوق واقف وكتارا عروضاً مجانية تشمل حفلات شعبية، عروض نافورة، فعاليات للأطفال، مسيرات تراثية، إضافة إلى عروض ألعاب نارية في بعض الليالي. أما في السعودية، فتشهد مدن مثل الرياض وجدة والخبر فعاليات ضمن "موسم العيد"، تشمل حفلات مفتوحة، أنشطة للأطفال، عروض ألعاب نارية في الواجهات البحرية.

وفي لبنان، ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية، لا تزال مناطق مثل بيروت وجبيل وطرابلس تشهد حفلات صغيرة مجانية، وأمسيات موسيقية في المقاهي والساحات العامة، وفعاليات تراثية تنظمها البلديات والجمعيات المحلية، إضافة إلى نشاط ملحوظ على الكورنيشات والشواطئ خلال عطلة العيد.