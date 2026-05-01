مع انطلاق أواخر الربيع، تتوالى في المملكة المتحدة سياحة مهرجانات الطبيعة كأنها رزنامة حيّة تحتفي بالأرض وما عليها. من شمال أوركني البارد إلى سواحل جنوب ويلز، تتدرج الفعاليات زمنياً لتمنح عشّاق البيئة فرصة مرافقة الفصول خطوة بخطوة، في رحلة تبدأ في مايو وتبلغ ذروتها مع صيف نابض بالحياة، إذ تتحول الطبيعة نفسها إلى منصة مفتوحة للمعرفة والجمال والتجربة الإنسانية العميقة.

1 - مهرجانات جزر أوركني/Orkney Nature Festival (11-17 مايو)

البداية من أقصى الشمال، في جزر أوركني، حيث يفتتح هذا المهرجان الموسم بتجربة غامرة في عالم الحياة البرية التي لا تزال تحتفظ بنقائها. هنا، يمكن للزوار مراقبة طيور البفن وهي تعشش على المنحدرات البحرية الشاهقة، والانطلاق في رحلات بالقوارب لمتابعة الدلافين والحيتان في بيئتها الطبيعية. ولا تقتصر التجربة على الطبيعة فقط، بل تمتد إلى التاريخ، مع زيارات لمواقع أثرية تعود إلى آلاف السنين، ما يمنح الزائر إحساساً بأنه يسير في خط زمني يجمع بين الإنسان والطبيعة عبر العصور.

2 - مهرجانات ساوثهامبتون/Urban Wild (23-31 مايو)

في ساوثهامبتون، يتخذ الاحتفال بالطبيعة شكلاً مختلفاً، إذ ينتقل إلى قلب المدينة ليعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وبيئته الحضرية. يقدّم المهرجان سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تشمل ورشاً فنية، وجولات بالدراجات، وأنشطة تعليمية حول التنوع البيولوجي. الهدف هنا لا يقتصر على الترفيه، بل يتعداه إلى تحفيز السكان على رؤية مدينتهم من زاوية جديدة، واكتشاف المساحات الخضراء المخفية فيها، والتفكير في مستقبل أكثر استدامة.

3 - مهرجانات دورهام/North Pennines NatureFest (23 مايو-7 يونيو)

في مقاطعة دورهام، يقدّم هذا المهرجان برنامجاً حافلاً يتزامن مع أسبوع الجيوبارك الأوروبي، ما يمنحه طابعاً علمياً مميزاً. تتنوع الأنشطة بين معارض تسلط الضوء على الأنواع المحلية المهددة، وفعاليات "توثيق الحياة البرية" التي يشارك فيها الزوار إلى جانب خبراء البيئة، ما يجعلهم جزءاً من عملية البحث العلمي. كما يوفر المهرجان تجربة عائلية متكاملة من خلال مخيمات طبيعية تشمل مراقبة الخفافيش ليلاً، والاستماع إلى تغريد الطيور فجراً، واستكشاف المناظر الطبيعية الوعرة التي تميز المنطقة.

4 - مهرجانات نورفولك/Nuts About Nature (5-7 يونيو)

في متنزه Kelling Heath، يتحول هذا الحدث إلى مساحة تعليمية وترفيهية نابضة بالحياة، خاصة للعائلات والأطفال. يقدم المهرجان أنشطة تفاعلية تهدف إلى ربط الأجيال الجديدة بالطبيعة، مثل استكشاف البرك للتعرف على الكائنات الصغيرة، والمشاركة في الحرف اليدوية المستوحاة من البيئة، إلى جانب مسارات مشي مخصصة لاكتشاف الحياة البرية. كما يسلط الضوء على جهود حماية السناجب الحمراء، ما يضيف بعداً توعوياً يعزز فهم أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.

5 - مهرجانات كورنوال/Solstice (19-22 يونيو)

في كورنوال، يأتي هذا المهرجان متزامناً مع الانقلاب الصيفي، ليقدّم تجربة فنية وروحية تحتفي بالطبيعة بوصفها كائناً حياً نابضاً. تمتزج فيه الموسيقى الحية مع العروض البصرية وورش العمل البيئية، في أجواء تأملية تطل على مناظر طبيعية خلابة. كما يوفر المهرجان أنشطة مثل جولات النباتات البرية وجلسات التعرف إلى مواسم الطبيعة، فيما تُخصص عائداته لدعم مشاريع بيئية عبر EarthPercent، ما يمنحه بعداً إنسانياً عميقاً.

6 - شرق ساسكس/Secret Wildlife Festival (26-28 يونيو)

في أحضان الطبيعة داخل موقع Secret Campsite، يقدّم هذا المهرجان تجربة حميمة ومكثفة بعيداً عن الحشود الكبيرة. يقوده مايكل بلينكو، الذي يحوّل المكان إلى مختبر طبيعي حي، حيث يمكن للزوار تعلم مهارات البقاء في البرية، والمشاركة في أنشطة مثل صيد العث، وبناء ممرات للقنافذ، واستكشاف الحياة الليلية للكائنات المضيئة. ومع حلول المساء، تتحول السماء إلى مسرح مفتوح لمراقبة النجوم، ما يضيف بعداً سحرياً للتجربة.

7 - جزيرة وايت/Isle of Wight Biosphere Festival (27 يونيو-5 يوليو)

على امتداد جزيرة وايت، يقدّم هذا المهرجان تجربة متعددة الأوجه تعكس ثراء النظم البيئية في الجزيرة المصنفة محمية طبيعية. تتوزع الفعاليات بين الشواطئ والغابات والأراضي الرطبة، حيث يمكن للزوار خوض مغامرات مثل الغوص الحر في الأعشاب البحرية، أو الانضمام إلى جولات ليلية تكشف ظواهر طبيعية نادرة. المهرجان هنا ليس مجرد حدث ترفيهي، بل منصة تعليمية تبرز أهمية الحفاظ على البيئة البحرية والبرية.

8 - مهرجان ديفون/Goren Festival (3-5 يوليو)

وسط مروج ديفون، يقدّم هذا المهرجان تجربة عائلية دافئة تجمع بين الموسيقى والطبيعة في أجواء بسيطة ومفعمة بالحياة. تنتشر المسارح الصغيرة بين الحقول، وتُقام ورش فنية تتيح للزوار التعبير عن إبداعهم، بينما يستمتع الأطفال بأنشطة تعليمية وترفيهية مثل مسارات الطبيعة ومراقبة الحيوانات. الأجواء هنا تعكس روح المجتمع والتواصل الإنساني في أحضان الطبيعة.

9 - مهرجان بريستول/Festival of Nature (أواخر الربيع والصيف)

في بريستول، يمتد هذا المهرجان الأكبر من نوعه في بريطانيا عبر سلسلة فعاليات تغطي الموسم بأكمله. يقدّم مئات الأنشطة المجانية التي تشمل جولات الحياة البرية، ومشاريع "علم المواطن"، وورش العمل البيئية، ما يجعله منصة مفتوحة للجميع للمشاركة في حماية الطبيعة. كما يشجع على العمل المناخي الجماعي، ويعزز الوعي البيئي على نطاق واسع.

10 - مهرجانات جنوب ويلز/Between the Trees (27-30 أغسطس)

تُختتم الرحلة في غابات Candleston Woods، حيث يعود هذا المهرجان الحائز على جوائز ليقدّم تجربة متكاملة تجمع بين الموسيقى والعلم والتراث. يمكن للزوار المشاركة في ورش استكشاف الحشرات، أو حضور جلسات حكي مستوحاة من الفولكلور الويلزي، أو ببساطة الاستمتاع بالطبيعة الخلابة المحيطة. ومع مواقع التخييم القريبة من الشاطئ والكثبان الرملية، تتحول نهاية الصيف إلى تجربة لا تُنسى.