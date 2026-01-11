- تشهد المدن الكبرى مثل نيويورك وبرشلونة وروما وبرلين موسم التخفيضات الشتوية في يناير، حيث تقدم تخفيضات تصل إلى 90% على السلع الفاخرة، مما يجذب السياح والمتسوقين للاستمتاع بتجارب تسوق وسفر مميزة. - تستضيف الدوحة مهرجان Shop Qatar الذي يجمع بين التخفيضات والفعاليات الترفيهية، بينما تقدم ميلانو تخفيضات تصل إلى 70% وتستضيف فعاليات ثقافية مثل أسبوع الموضة. - تتحول نيويورك وباريس إلى وجهات سياحية شتوية، حيث تقدم تخفيضات كبيرة وفعاليات ثقافية مثل العروض المسرحية وأسبوع الموضة.

خلال شهر يناير/كانون الثاني، تشهد العديد من المدن الكبرى، فترة من تخفيضات التسوّق الشتوية على كافة السلع، وتحديداً على السلع الفاخرة والثياب. وتعمد العديد من الدول، على فترة التخفيضات لجذب السياح والمتسوقين، إذ تقوم بالتحضير لمهرجانات شتوية عديدة. ويتحول التسوّق إلى نشاط سياحي يجمع بين الرغبة في اقتناء أفضل الصفقات وبين الاستمتاع بتجارب سفر مميزة في أشهر وجهات العالم.

وتُظهر الإحصاءات والتقارير التي تصدرها منصات التسوّق العالمية أن المدن الكبرى مثل نيويورك وبرشلونة وروما وبرلين ومدريد، تحتل موقع الصدارة بين أفضل وجهات التسوق خلال الموسم الشتوي، كما تعمد أيضاً مدن أخرى، مثل الدوحة وإسطنبول ودبي إلى جذب السياح من خلال مهرجانات وفاعليات مختلفة، حتى أن بعض المدن العربية تتربّع على عرش قائمة الوجهات التي توفر موسم تخفيضات مستمراً يمتد من ديسمبر/كانون الأول حتى نهاية يناير/كانون الثاني، بما يشمل آلاف المتاجر والعلامات التجارية مع عروض يمكن أن تصل حتى 90%، مما يدعم تنامي حركة التسوّق والسياحة الشتوية.

التسوّق في مهرجان الدوحة

في الشهر الأول من عام 2026، تشهد الدوحة أجواء احتفالية مميزة مع موسم التسوق السنوي الذي يعد من أهم الفعاليات الاقتصادية والترفيهية في قطر، حيث يبدأ مهرجان Shop Qatar، وهو واحد من أهم المهرجانات في المنطقة، إذ يجمع بين التنزيلات الكبيرة والعروض الترويجية والفعاليات العائلية والترفيهية في جميع مراكز التسوق ووجهاتها، مع جوائز وسحوبات كبرى تشمل إمكانية ربح سيارات فاخرة وجوائز نقدية أخرى، إضافة إلى عروض وأنشطة يومية للأطفال والعائلات.

وإلى جانب مهرجان التسوّق، تستضيف الدوحة فعاليات موسمية جذابة متعددة تشمل مهرجان سوق واقف الدولي للعسل الذي يمتد من 22 حتى 31 يناير، ويعرّف الزوار بتقاليد المنتجات المحلية والعروض الثقافية، وكذلك معرض المكسرات والفواكه المجففة. كما يشهد يناير تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية أخرى تستقطب الزوار، مثل مهرجان السيارات المعدلة ومهرجان الشتاء كاندي لاند، ويوفر أنشطة ترفيهية عائلية للأطفال ضمن أجواء احتفالية.

التسوّق في ميلانو

تعتبرميلانو المدينة الأعرق التي تستقطب الكثير من السياح والمتسوقين في يناير، على اعتبار أنها تضم العديد من الوجهات السياحية، كما أنها أبرز وجهة للتسوّق الشتوي في أوروبا، حيث يبدأ موسم التخفيضات الشتوية مع مطلع الشهر ويستمر عادة حتى منتصف فبراير/شباط أو أكثر، مع تنزيلات قد تصل إلى 70% على تشكيلات واسعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات والماركات العالمية الفاخرة. وتركز التجربة التسويقية في ميلانو بشكل كبير في أحياء الأزياء الراقية مثل كورسو فينيزيا وغاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني وشارع مونتي نابليون، حيث تتوزع محلات العلامات العالمية والمحلية.

وإضافة إلى التسوق التقليدي، توفر ميلانو خلال هذه الفترة تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة، حيث أسبوع الموضة واحد من أهم النشاطات التي تستقطب كبار المصممين من جهة، وعشاق الموضة من جهة ثانية، كما يُقام مهرجان يعرف باسم موكب الملوك الثلاثة التقليدي في وسط ميلانو، بدءاً من ساحة الدومو (Piazza del Duomo) مروراً بشوارع المدينة وصولاً إلى كنيسة سانت أستوغيرجيو، بمشاركة فرق تأدية بالزي التاريخي الإيطالي.

التسوّق في نيويورك

وخلال يناير 2026، تتحول نيويورك إلى وجهة سياحية شتوية بامتياز، على اعتبار أنها تجمع ما بين التسوق والترفيه والثقافة. ويشهد الشهر موسم التخفيضات الشتوية في أبرز المراكز التجارية مثل Fifth Avenue، حيث تقدم المتاجر اقتطاعات تصل إلى 70%على الملابس والأحذية والإلكترونيات، إلى جانب سحوبات وجوائز. كما تستضيف المدينة أسواقاً موسمية ومعارض حرفية تجمع بين المنتجات اليدوية والفنون العتيقة والتصميمية، لتوفر تجربة تسوق فريدة للزوار، إلى جانب التسوق، تقدم نيويورك مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية، بما في ذلك عروض مسرحية وموسيقية في بروكلين.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن للزوار الاستمتاع بالتزلج على الجليد. ومن خلال هذا المزج بين التسوق والثقافة والفنون، تبرز نيويورك مدينة تقدم تجربة شاملة تجذب السكان والسياح الباحثين عن نشاطات شتوية متنوعة.

التسوّق في باريس

في يناير 2026 أيضاً، تتحوّل فرنسا عموماً وباريس خصوصاً، إلى وجهة سياحية ممتازة تجمع بين التسوق والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة. ففي هذا الشهر، يبدأ موسم التخفيضات الشتوية الرسمي (Les Soldes d’Hiver) وتحديداً منذ السابع من يناير حتى الثالث من فبراير، في معظم المدن الفرنسية، من باريس إلى ليون ونيس ومارسيليا، ويمكن للزوار الحصول على أفضل الصفقات الشرائية، خاصة على السلع الفاخرة والأحذية والعطور.

وإلى جانب التسوق، تستحوذ باريس على اهتمام كبير لدى الكثير من السباح، والسبب في ذلك استضافتها الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية. فقد تنظم العاصمة فعاليات مثل أسبوع الموضة المعتاد في أواخر يناير، وعروض Art Fair وDistrict 13 Art Fair في الشارع، والعديد من المعارض السينمائية والمهرجانات الصغيرة.

كما تستضيف المناطق الريفية مهرجانات فريدة مثل مهرجان الكمأ (Truffle Festival) في سارلات-لا-كانيدا ودوردونيه في منتصف يناير حيث يمكن حضور عروض الطهي وشراء منتجات محلية. ولا تقتصر التجربة على الفنون والمذاق فقط، بل يمكن أيضاً الانخراط في النشاطات الرياضية، التي تعقد في منطقة جبال الألب بين 10 و22 يناير، وهو حدث رياضي يضم الكثير من النشاطات الشتوية، لا سيما التزلج.