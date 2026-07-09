سويس ري تتوقع طفرة في إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار

- تتوقع "سويس ري كوربوريت سولوشنز" أن يصل إنفاق الشركات العالمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار في 2026، مما يعكس تسارعاً في الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على التغطية التأمينية. - يشير الرئيس التنفيذي إيفان غونزاليس إلى أن المخاطر المعقدة تتطلب حلولاً مبتكرة تتجاوز التأمين التقليدي، مما يعزز الاستثمار في مراكز البيانات. - يحذر جيروم هيجيلي من أن الذكاء الاصطناعي يزيد ضغوط التضخم، مع توقع ارتفاع الإنفاق إلى 1.6 تريليون دولار، مما يفتح سوقاً أوسع لشركات التأمين.

توقعت شركة "سويس ري كوربوريت سولوشنز"، وهي الذراع التنفيذية للتأمين التجاري التابعة لمجموعة "سويس ري"، المزود الرئيسي لحلول نقل المخاطر المبتكرة وسعة التأمين للشركات الكبيرة والمتوسطة، أن ترفع الشركات العالمية المشغلة مراكزَ البيانات الضخمة إنفاقها على تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 750 مليار دولار في 2026، مقارنة بنحو 500 مليار دولار في العام الماضي، في مؤشر على تسارع غير مسبوق في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

ووفق وكالة رويترز، ترى الشركة أن هذا التوسع سيقود إلى زيادة الطلب على التغطية التأمينية في قطاعات متعددة، مع ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بمراكز البيانات وسلاسل الإمداد والطاقة والبنية الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سويس ري كوربوريت سولوشنز" إيفان غونزاليس إن "المخاطر المعقدة الناتجة عن التوسع السريع لمراكز البيانات تتطلب حلولاً أكثر ابتكاراً من قطاعي التأمين وأسواق رأس المال، بهدف التعامل مع مخاطر تأمينية تراكمية تمتد عبر الأسواق المالية".

وفي أحدث تقرير للشركة صدر أمس الأربعاء، كتب غونزاليس أن "هذه المخاطر المترابطة تتطلب حلولاً تتجاوز التأمين التقليدي، وتجمع بين هندسة المخاطر ونقل المخاطر البديلة والتمويل، بما يساعد الشركات على الاستثمار بقوة أكبر في هذا القطاع".

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من جانبه، حذر كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة "سويس ري" جيروم هيجيلي من أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يوفره من فرص للنمو، يزيد أيضاً ضغوط التضخم، وهو ما قد ينعكس على منظومة المطالبات التأمينية ويرفع التكاليف.

وقال هيجيلي إن مستوى الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يضاهيه أي إنفاق مماثل على البنية التحتية لأي قطاع في مرحلة ما بعد الحرب، موضحاً أن الإنفاق خلال السنوات الخمس المقبلة مرشح للارتفاع إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

ومن شأن هذا التوسع أن يمنح دفعة للاقتصاد العالمي، وللأصول المادية والرقمية، كما يفتح سوقاً أوسع أمام شركات التأمين التي ستجد نفسها أمام طلب متزايد لتغطية مخاطر جديدة تشمل انقطاع الخدمات، وأمن البيانات، واستهلاك الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، والكوارث الطبيعية التي قد تؤثر على مراكز البيانات.

وتعكس هذه التوقعات انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه قطاعاً تقنياً محدوداً إلى بنية اقتصادية عالمية تحتاج إلى استثمارات ضخمة في الكهرباء، والتبريد، والرقائق، والشبكات، والأمن السيبراني. ومع تسارع بناء مراكز البيانات، يصبح التأمين جزءاً أساسياً من معادلة التمويل، لأن الشركات والمستثمرين لن يراهنوا على أصول بمئات المليارات من الدولارات دون أدوات قادرة على امتصاص المخاطر وحماية التدفقات المستقبلية.